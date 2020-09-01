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https://ria.ru/20200901/rossiya1-1576531571.html
"Удивительные люди" в Москве: новые интриги в этом сезоне
На студии "Мосфильм" начались съемки нового, пятого сезона развлекательного шоу "Удивительные люди" – о тех, кто однажды открыл в себе необычные способности и... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T06:57
2020-09-01T06:57
знаменитости
звезды
ольга шелест
уфа
московская область (подмосковье)
северодвинск
самоизоляция
коронавирус в россии
стиль жизни
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>На студии "Мосфильм" начались съемки нового, пятого сезона развлекательного шоу "Удивительные люди" – о тех, кто однажды открыл в себе необычные способности и решил продемонстрировать их всему миру. Первый выпуск можно будет посмотреть уже 6 сентября в 18:00 на телеканале "Россия". Как шла подготовка в условиях пандемии, а также – кто и чем будет удивлять членов жюри и зрителей в этом году ,– в материале РИА Новости.Пандемия – не помехаПо словам генерального продюсера "Вайт Медиа" (компания-производитель шоу) Юлии Сумачевой, сразу после прошлогоднего сезона приступили к работе над новым: "Так как кастинг – достаточно сложное событие в жизни проекта, он не прекращается. Мы постоянно ищем уникальных людей". Она уточнила, что процесс поиска "удивительных людей" проходит "точечно": кого-то приходится убеждать участвовать. В общей сложности, подготовка к очередному сезону заняла у организаторов около года. Работа проходила несмотря на карантин и самоизоляцию, а участников отбирали по видеосвязи. Но это не повлияло на количество заявок: как и в предыдущие годы их было более тысячи. "Именно в период карантина мы собрали основной состав участников и со всеми договорились, – объяснила Юлия Сумачева. – Конечно же, пандемия внесла определенные коррективы в связи с географией (в этом сезоне примут участие жители из 20 российских регионов, – Прим.ред.)". Удивительный навык – еще не значит уникальныйНесмотря на большое количество заявок, отобрать самых интересных претендентов было сложно. Продюсер привела в пример такой номер: "Мы думали, как показать запах? Есть очень много специалистов, которые улавливают мельчайшие нотки, но донести до зрителей это практически невозможно. Однако мы придумали для него необычное задание".Участники пятого сезона – кто они?В каждом выпуске программы выступит по восемь участников (всего запланировано восемь выпусков и финал), каждого из которых будет представлять ведущий Александр Гуревич и оценивать члены жюри (телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили, спортсменка-боксер Наталья Рагозина, а также профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев) и зрители. Именно последние принимают окончательное решение о том, кто пройдет в финал. С помощью специальных пультов прямо в студии публика голосует за того участника, который ее впечатлил больше всего. Личности участников пока держатся в секрете. Но все они бросят вызов законам физики и разрушат мифы о границах человеческого разума. В пресс-службе телеканала "Россия" РИА Новости также сообщили, что самому младшему из претендентов на главный приз в один миллион рублей – всего восемь лет. А самому старшему – 67. Однако возраст в "Удивительных людях" никогда не был главным. Известно, что в первом выпуске сверхспособности продемонстрируют: стереоскопист из Уфы, который видит сквозь визуальный шум; два водителя погрузчика, которые попытаются доказать, что их профессия – настоящее ювелирное искусство; юный спидкубер-фридайвер из Северодвинска, который выполнит опасный трюк и заодно соберет кубик Рубика; кинолог из Подмосковья, которая проведет непростой эксперимент с помощью 20 собак самых разных пород;а также потомственный шаман, который обладает телекинезом и прямо на глазах зрителей будет перемещать предметы в пространстве и другие конкурсанты. Организаторы шоу отметили, что некоторые участники приходят на передачу с особой миссией. Они привели в пример травника из Курганской области (тоже выступит в первом выпуске), который знает 500 видов растений и умеет, как он говорит, различать их по виду и запаху. Он заявил, что хочет, чтобы "это направление популяризировалось, и люди понимали, насколько травы полезны". Интересные способности может найти в себе каждый Оказалось, что после просмотра предыдущих сезонов шоу, не только телезрители, но и ведущие в себе открыли любопытные навыки. Например – Ольга Шелест, которая оценивала участников предыдущие четыре сезона. По ее словам, удивительных людей можно встретить не только в одноименной программе, но и среди родных.Хореографа Евгения Папунашвили проект тоже вдохновил: "Видя, как наши участники увлечены своим делом, как далеко они идут вперед, мне самому хочется совершенствоваться. У меня появилась мечта выучить как можно больше разных танцевальных направлений. Сейчас я освоил пока только 20, но все еще впереди".Организаторы шоу уверены: несмотря на те невероятные умения, которые демонстрируют участники, подобного уровня и мастерства в какой-то области, может добиться каждый. Если будет стараться и прикладывать усилия.
https://ria.ru/20200831/rossiya-1576399923.html
https://ria.ru/20200730/1575168433.html
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знаменитости, звезды, ольга шелест, уфа, московская область (подмосковье), северодвинск, самоизоляция, коронавирус в россии, стиль жизни, новости культуры, евгений папунаишвили, россия-1 (телеканал)

"Удивительные люди" в Москве: новые интриги в этом сезоне

06:57 01.09.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Съемки программы "Удивительные люди"
Съемки программы Удивительные люди - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. На студии "Мосфильм" начались съемки нового, пятого сезона развлекательного шоу "Удивительные люди" – о тех, кто однажды открыл в себе необычные способности и решил продемонстрировать их всему миру. Первый выпуск можно будет посмотреть уже 6 сентября в 18:00 на телеканале "Россия". Как шла подготовка в условиях пандемии, а также – кто и чем будет удивлять членов жюри и зрителей в этом году ,– в материале РИА Новости.

Пандемия – не помеха

По словам генерального продюсера "Вайт Медиа" (компания-производитель шоу) Юлии Сумачевой, сразу после прошлогоднего сезона приступили к работе над новым: "Так как кастинг – достаточно сложное событие в жизни проекта, он не прекращается. Мы постоянно ищем уникальных людей".
Она уточнила, что процесс поиска "удивительных людей" проходит "точечно": кого-то приходится убеждать участвовать. В общей сложности, подготовка к очередному сезону заняла у организаторов около года. Работа проходила несмотря на карантин и самоизоляцию, а участников отбирали по видеосвязи. Но это не повлияло на количество заявок: как и в предыдущие годы их было более тысячи.
"Именно в период карантина мы собрали основной состав участников и со всеми договорились, – объяснила Юлия Сумачева. – Конечно же, пандемия внесла определенные коррективы в связи с географией (в этом сезоне примут участие жители из 20 российских регионов, – Прим.ред.)".
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Удивительный навык – еще не значит уникальный

Несмотря на большое количество заявок, отобрать самых интересных претендентов было сложно.

"Очень многим кажется, что они удивительные и уникальные, но не всегда их навыки связаны с мозгом – а у нас все-таки проект, который раскрывает именно возможности мозга. И, конечно же, не под все навыки возможно придумать номера, – подчеркнула Сумачева. – Помимо слов человека "я могу это сделать", мы проверяем, действительно ли это так".

Продюсер привела в пример такой номер: "Мы думали, как показать запах? Есть очень много специалистов, которые улавливают мельчайшие нотки, но донести до зрителей это практически невозможно. Однако мы придумали для него необычное задание".

Участники пятого сезона – кто они?

В каждом выпуске программы выступит по восемь участников (всего запланировано восемь выпусков и финал), каждого из которых будет представлять ведущий Александр Гуревич и оценивать члены жюри (телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили, спортсменка-боксер Наталья Рагозина, а также профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев) и зрители. Именно последние принимают окончательное решение о том, кто пройдет в финал. С помощью специальных пультов прямо в студии публика голосует за того участника, который ее впечатлил больше всего.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Ведущий программы "Удивительные люди" Александр Гуревич

Съемки программы Удивительные люди
1 из 2

Ведущий программы "Удивительные люди" Александр Гуревич

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Жюри программы "Удивительные люди"

Съемки программы Удивительные люди
2 из 2

Жюри программы "Удивительные люди"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 2

Ведущий программы "Удивительные люди" Александр Гуревич

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 2

Жюри программы "Удивительные люди"

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Личности участников пока держатся в секрете. Но все они бросят вызов законам физики и разрушат мифы о границах человеческого разума. В пресс-службе телеканала "Россия" РИА Новости также сообщили, что самому младшему из претендентов на главный приз в один миллион рублей – всего восемь лет. А самому старшему – 67. Однако возраст в "Удивительных людях" никогда не был главным.
Известно, что в первом выпуске сверхспособности продемонстрируют:
стереоскопист из Уфы, который видит сквозь визуальный шум;
два водителя погрузчика, которые попытаются доказать, что их профессия – настоящее ювелирное искусство;
юный спидкубер-фридайвер из Северодвинска, который выполнит опасный трюк и заодно соберет кубик Рубика;
кинолог из Подмосковья, которая проведет непростой эксперимент с помощью 20 собак самых разных пород;
а также потомственный шаман, который обладает телекинезом и прямо на глазах зрителей будет перемещать предметы в пространстве и другие конкурсанты.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Водители погрузчика на съемках программы "Удивительные люди".

Съемки программы Удивительные люди
1 из 4

Водители погрузчика на съемках программы "Удивительные люди".

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Спидкубер-фридайвер из Северодвинска собирает кубик Рубика под водой.

Съемки программы Удивительные люди
2 из 4

Спидкубер-фридайвер из Северодвинска собирает кубик Рубика под водой.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Кинолог из Подмосковья проводит непростой эксперимент с собаками.

Съемки программы Удивительные люди
3 из 4

Кинолог из Подмосковья проводит непростой эксперимент с собаками.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"

Потомственный шаман на глазах зрителей перемещает предметы в пространстве.

Съемки программы Удивительные люди
4 из 4

Потомственный шаман на глазах зрителей перемещает предметы в пространстве.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 4

Водители погрузчика на съемках программы "Удивительные люди".

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 4

Спидкубер-фридайвер из Северодвинска собирает кубик Рубика под водой.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
3 из 4

Кинолог из Подмосковья проводит непростой эксперимент с собаками.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
4 из 4

Потомственный шаман на глазах зрителей перемещает предметы в пространстве.

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Организаторы шоу отметили, что некоторые участники приходят на передачу с особой миссией. Они привели в пример травника из Курганской области (тоже выступит в первом выпуске), который знает 500 видов растений и умеет, как он говорит, различать их по виду и запаху. Он заявил, что хочет, чтобы "это направление популяризировалось, и люди понимали, насколько травы полезны".
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Съемки программы "Удивительные люди"
Съемки программы Удивительные люди - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Съемки программы "Удивительные люди"

Интересные способности может найти в себе каждый

Оказалось, что после просмотра предыдущих сезонов шоу, не только телезрители, но и ведущие в себе открыли любопытные навыки. Например – Ольга Шелест, которая оценивала участников предыдущие четыре сезона.

"Невозможно смотреть на уникальных людей и не вдохновляться. Я научилась собирать кубик Рубика и поставила личный рекорд – 45 секунд! До мирового рекорда далеко,(мастера собирают за пять), но тем не менее. А случилось это благодаря победителю второго сезона, спидкуберу Роману Страхову, который выигрыш потратил на издание пособия по сборке кубика. Я научилась собирать его за три часа", – рассказала телеведущая Ольга Шелест.

По ее словам, удивительных людей можно встретить не только в одноименной программе, но и среди родных.

"Моя мама, например, готовит самый вкусный борщ на свете. Муж осваивает музыкальные инструменты без специального образования, а дети говорят на трех языках. Мой друг Антон Комолов складывает, делит и умножает в уме какие-то немыслимые цифры, близкая подруга Маша решила заняться бегом... В результате прошла несколько этапов Ironman и отобралась на чемпионат мира по триатлону. Я бесконечно ими всеми восхищена", – поделилась Ольга.

Хореографа Евгения Папунашвили проект тоже вдохновил: "Видя, как наши участники увлечены своим делом, как далеко они идут вперед, мне самому хочется совершенствоваться. У меня появилась мечта выучить как можно больше разных танцевальных направлений. Сейчас я освоил пока только 20, но все еще впереди".
Организаторы шоу уверены: несмотря на те невероятные умения, которые демонстрируют участники, подобного уровня и мастерства в какой-то области, может добиться каждый. Если будет стараться и прикладывать усилия.
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КультураЗнаменитостизвездыОльга ШелестУфаМосковская область (Подмосковье)СеверодвинскСамоизоляцияКоронавирус в РоссииСтиль жизниНовости культурыЕвгений ПапунаишвилиРоссия-1 (телеканал)
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