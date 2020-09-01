https://ria.ru/20200901/rossiya1-1576531571.html

"Удивительные люди" в Москве: новые интриги в этом сезоне

На студии "Мосфильм" начались съемки нового, пятого сезона развлекательного шоу "Удивительные люди" – о тех, кто однажды открыл в себе необычные способности и... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T06:57

2020-09-01T06:57

2020-09-01T06:57

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>На студии "Мосфильм" начались съемки нового, пятого сезона развлекательного шоу "Удивительные люди" – о тех, кто однажды открыл в себе необычные способности и решил продемонстрировать их всему миру. Первый выпуск можно будет посмотреть уже 6 сентября в 18:00 на телеканале "Россия". Как шла подготовка в условиях пандемии, а также – кто и чем будет удивлять членов жюри и зрителей в этом году ,– в материале РИА Новости.Пандемия – не помехаПо словам генерального продюсера "Вайт Медиа" (компания-производитель шоу) Юлии Сумачевой, сразу после прошлогоднего сезона приступили к работе над новым: "Так как кастинг – достаточно сложное событие в жизни проекта, он не прекращается. Мы постоянно ищем уникальных людей". Она уточнила, что процесс поиска "удивительных людей" проходит "точечно": кого-то приходится убеждать участвовать. В общей сложности, подготовка к очередному сезону заняла у организаторов около года. Работа проходила несмотря на карантин и самоизоляцию, а участников отбирали по видеосвязи. Но это не повлияло на количество заявок: как и в предыдущие годы их было более тысячи. "Именно в период карантина мы собрали основной состав участников и со всеми договорились, – объяснила Юлия Сумачева. – Конечно же, пандемия внесла определенные коррективы в связи с географией (в этом сезоне примут участие жители из 20 российских регионов, – Прим.ред.)". Удивительный навык – еще не значит уникальныйНесмотря на большое количество заявок, отобрать самых интересных претендентов было сложно. Продюсер привела в пример такой номер: "Мы думали, как показать запах? Есть очень много специалистов, которые улавливают мельчайшие нотки, но донести до зрителей это практически невозможно. Однако мы придумали для него необычное задание".Участники пятого сезона – кто они?В каждом выпуске программы выступит по восемь участников (всего запланировано восемь выпусков и финал), каждого из которых будет представлять ведущий Александр Гуревич и оценивать члены жюри (телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили, спортсменка-боксер Наталья Рагозина, а также профессор Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключарев) и зрители. Именно последние принимают окончательное решение о том, кто пройдет в финал. С помощью специальных пультов прямо в студии публика голосует за того участника, который ее впечатлил больше всего. Личности участников пока держатся в секрете. Но все они бросят вызов законам физики и разрушат мифы о границах человеческого разума. В пресс-службе телеканала "Россия" РИА Новости также сообщили, что самому младшему из претендентов на главный приз в один миллион рублей – всего восемь лет. А самому старшему – 67. Однако возраст в "Удивительных людях" никогда не был главным. Известно, что в первом выпуске сверхспособности продемонстрируют: стереоскопист из Уфы, который видит сквозь визуальный шум; два водителя погрузчика, которые попытаются доказать, что их профессия – настоящее ювелирное искусство; юный спидкубер-фридайвер из Северодвинска, который выполнит опасный трюк и заодно соберет кубик Рубика; кинолог из Подмосковья, которая проведет непростой эксперимент с помощью 20 собак самых разных пород;а также потомственный шаман, который обладает телекинезом и прямо на глазах зрителей будет перемещать предметы в пространстве и другие конкурсанты. Организаторы шоу отметили, что некоторые участники приходят на передачу с особой миссией. Они привели в пример травника из Курганской области (тоже выступит в первом выпуске), который знает 500 видов растений и умеет, как он говорит, различать их по виду и запаху. Он заявил, что хочет, чтобы "это направление популяризировалось, и люди понимали, насколько травы полезны". Интересные способности может найти в себе каждый Оказалось, что после просмотра предыдущих сезонов шоу, не только телезрители, но и ведущие в себе открыли любопытные навыки. Например – Ольга Шелест, которая оценивала участников предыдущие четыре сезона. По ее словам, удивительных людей можно встретить не только в одноименной программе, но и среди родных.Хореографа Евгения Папунашвили проект тоже вдохновил: "Видя, как наши участники увлечены своим делом, как далеко они идут вперед, мне самому хочется совершенствоваться. У меня появилась мечта выучить как можно больше разных танцевальных направлений. Сейчас я освоил пока только 20, но все еще впереди".Организаторы шоу уверены: несмотря на те невероятные умения, которые демонстрируют участники, подобного уровня и мастерства в какой-то области, может добиться каждый. Если будет стараться и прикладывать усилия.

https://ria.ru/20200831/rossiya-1576399923.html

https://ria.ru/20200730/1575168433.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, ольга шелест, уфа, московская область (подмосковье), северодвинск, самоизоляция, коронавирус в россии, стиль жизни, новости культуры, евгений папунаишвили, россия-1 (телеканал)