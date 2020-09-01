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Путин призвал не считать Россию "страной-бензоколонкой"
Ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ не "страна-бензоколонка", как пытаются представить некоторые, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:00
2020-09-01T15:09
общество
россия
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ не "страна-бензоколонка", как пытаются представить некоторые, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.На всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции он обратил внимание на то, что "в целом по всей стране, и в школах в значительной степени, и в высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях" удалось организовать дистанционное обучение."Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовым к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии, то есть технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем надо работать, но это говорит, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня", - сказал президент.Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт под девизом "Помнить – значит знать".
https://ria.ru/20150425/1060896535.html
забыл упомянуть только, что это не "благодаря", а "вопреки"...
77
Структура экономики много шире чем на стыке столетий, не семимильными но уверенными шагами строим свою независимость! 👍
69
49
россия
РИА Новости
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Новости
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60
общество, россия, владимир путин, в мире

Путин призвал не считать Россию "страной-бензоколонкой"

13:00 01.09.2020 (обновлено: 15:09 01.09.2020)
12339
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке "Помнить - значит знать"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ не "страна-бензоколонка", как пытаются представить некоторые, заявил президент России Владимир Путин.
На всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции он обратил внимание на то, что "в целом по всей стране, и в школах в значительной степени, и в высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях" удалось организовать дистанционное обучение.
"Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовым к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии, то есть технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем надо работать, но это говорит, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня", - сказал президент.
Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт под девизом "Помнить – значит знать".
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25 апреля 2015, 21:44
Forbes: российская экономика – больше, чем "бензоколонка"Политикам не следует исходить из того, что Россия – исключительно сырьевая экономика, пишет обозреватель Forbes. Подобный подход ничего не даст, поскольку Россия – "намного больше, чем просто бензоколонка".
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ОбществоРоссияВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
забыл упомянуть только, что это не "благодаря", а "вопреки"...
1 сентября, 13:12
Василий П.
47700023
Структура экономики много шире чем на стыке столетий, не семимильными но уверенными шагами строим свою независимость! 👍
1 сентября, 14:04
Александр Закупин
231800127
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