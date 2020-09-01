Путин призвал не считать Россию "страной-бензоколонкой"
13:00 01.09.2020 (обновлено: 15:09 01.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке "Помнить - значит знать"
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ не "страна-бензоколонка", как пытаются представить некоторые, заявил президент России Владимир Путин.
На всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции он обратил внимание на то, что "в целом по всей стране, и в школах в значительной степени, и в высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях" удалось организовать дистанционное обучение.
"Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовым к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии, то есть технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем надо работать, но это говорит, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня", - сказал президент.
Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт под девизом "Помнить – значит знать".