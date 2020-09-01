https://ria.ru/20200901/rossiya-1576571746.html

Путин призвал не считать Россию "страной-бензоколонкой"

Ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ не "страна-бензоколонка", как пытаются представить некоторые, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:00

2020-09-01T13:00

2020-09-01T15:09

общество

россия

владимир путин

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Ответ России на вызовы пандемии доказал, что РФ не "страна-бензоколонка", как пытаются представить некоторые, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.На всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции он обратил внимание на то, что "в целом по всей стране, и в школах в значительной степени, и в высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях" удалось организовать дистанционное обучение."Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовым к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии, то есть технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много над чем надо работать, но это говорит, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня", - сказал президент.Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт под девизом "Помнить – значит знать".

https://ria.ru/20150425/1060896535.html

Василий П. забыл упомянуть только, что это не "благодаря", а "вопреки"... 77

Александр Закупин Структура экономики много шире чем на стыке столетий, не семимильными но уверенными шагами строим свою независимость! 👍 69

49

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, владимир путин, в мире