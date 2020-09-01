https://ria.ru/20200901/rembrandt-1576545965.html

"Поддельный" Рембрандт оказался почти подлинным

Эксперты выяснили, что картина "Голова бородатого мужчины" (масло на дереве), долгое время считавшаяся "подделкой", оказалась работой, созданной в мастерской... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T05:33

2020-09-01T05:33

2020-09-01T05:33

выставки

великобритания

оксфорд

культура

рембрандт

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости</strong>. Эксперты выяснили, что картина "Голова бородатого мужчины" (масло на дереве), долгое время считавшаяся "подделкой", оказалась работой, созданной в мастерской Рембрандта около 1630 года. Не исключен вариант, что ее написал сам художник, <a href="https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/aug/30/fake-rembrandt-came-from-artists-workshop-and-is-possibly-genuine-ashmolean-oxford" target="_blank">сообщает</a> The Guardian.Работа находится в Эшмоловском музее в Оксфорде с 1951 года. В 1981 года специалисты исследовательского проекта "Рембрандт" пришли к выводу, что это "подделка", которая была создана ближе к концу XVII века, уже после смерти живописца. Долгое время она хранилась в подвале, пока не попалась на глаза куратору, главе отдела искусства Северной Европы Эн ван Кэмп, которая участвовала в подготовке выставки Рембрандта, открывшейся в старейшем музее мира в феврале 2020 года.Ей показалось, что работа вполне могла быть подлинником: "Она очень похожа на картины художника, который часто изображал задумчивых стариков меланхоличного вида. Что-то подобное он писал в Лейдене ближе к 1630 году". В результате Питер Кляйн, один из ведущих дендрохронологов, установил, что она выполнена из того же дерева, что и другая картина Рембрандта – "Андромеда, прикованная к скале", а также работа его друга – Яна Ливенса, с которым они трудились в одной мастерской в Лейдене. Обе были созданы около 1630 года.Кляйн определил, что "Голова бородатого мужчины" появилась в период с 1618 по 1628 годы. Полученные данные позволили Кэмп сделать вывод о том, что она была написана в мастерской Рембрандта. Для того, что определить, приложил к ней руку сам художник, понадобятся дополнительные исследования.

https://ria.ru/20200515/1571451463.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выставки, великобритания, оксфорд, рембрандт, новости культуры, музеи