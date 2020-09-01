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https://ria.ru/20200901/rembrandt-1576545965.html
"Поддельный" Рембрандт оказался почти подлинным
Эксперты выяснили, что картина "Голова бородатого мужчины" (масло на дереве), долгое время считавшаяся "подделкой", оказалась работой, созданной в мастерской... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T05:33
2020-09-01T05:33
выставки
великобритания
оксфорд
культура
рембрандт
новости культуры
музеи
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости</strong>. Эксперты выяснили, что картина "Голова бородатого мужчины" (масло на дереве), долгое время считавшаяся "подделкой", оказалась работой, созданной в мастерской Рембрандта около 1630 года. Не исключен вариант, что ее написал сам художник, <a href="https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/aug/30/fake-rembrandt-came-from-artists-workshop-and-is-possibly-genuine-ashmolean-oxford" target="_blank">сообщает</a> The Guardian.Работа находится в Эшмоловском музее в Оксфорде с 1951 года. В 1981 года специалисты исследовательского проекта "Рембрандт" пришли к выводу, что это "подделка", которая была создана ближе к концу XVII века, уже после смерти живописца. Долгое время она хранилась в подвале, пока не попалась на глаза куратору, главе отдела искусства Северной Европы Эн ван Кэмп, которая участвовала в подготовке выставки Рембрандта, открывшейся в старейшем музее мира в феврале 2020 года.Ей показалось, что работа вполне могла быть подлинником: "Она очень похожа на картины художника, который часто изображал задумчивых стариков меланхоличного вида. Что-то подобное он писал в Лейдене ближе к 1630 году". В результате Питер Кляйн, один из ведущих дендрохронологов, установил, что она выполнена из того же дерева, что и другая картина Рембрандта – "Андромеда, прикованная к скале", а также работа его друга – Яна Ливенса, с которым они трудились в одной мастерской в Лейдене. Обе были созданы около 1630 года.Кляйн определил, что "Голова бородатого мужчины" появилась в период с 1618 по 1628 годы. Полученные данные позволили Кэмп сделать вывод о том, что она была написана в мастерской Рембрандта. Для того, что определить, приложил к ней руку сам художник, понадобятся дополнительные исследования.
https://ria.ru/20200515/1571451463.html
великобритания
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выставки, великобритания, оксфорд, рембрандт, новости культуры, музеи

"Поддельный" Рембрандт оказался почти подлинным

05:33 01.09.2020
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© Фото : The Ashmolean Museum of Art and ArchaeologyКартина "Голова бородатого мужчины" 1630 мастерская Рембрандта
Картина Голова бородатого мужчины 1630 мастерская Рембрандта - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : The Ashmolean Museum of Art and Archaeology
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Эксперты выяснили, что картина "Голова бородатого мужчины" (масло на дереве), долгое время считавшаяся "подделкой", оказалась работой, созданной в мастерской Рембрандта около 1630 года. Не исключен вариант, что ее написал сам художник, сообщает The Guardian.
Работа находится в Эшмоловском музее в Оксфорде с 1951 года. В 1981 года специалисты исследовательского проекта "Рембрандт" пришли к выводу, что это "подделка", которая была создана ближе к концу XVII века, уже после смерти живописца.
Долгое время она хранилась в подвале, пока не попалась на глаза куратору, главе отдела искусства Северной Европы Эн ван Кэмп, которая участвовала в подготовке выставки Рембрандта, открывшейся в старейшем музее мира в феврале 2020 года.
Ей показалось, что работа вполне могла быть подлинником: "Она очень похожа на картины художника, который часто изображал задумчивых стариков меланхоличного вида. Что-то подобное он писал в Лейдене ближе к 1630 году".
В результате Питер Кляйн, один из ведущих дендрохронологов, установил, что она выполнена из того же дерева, что и другая картина Рембрандта – "Андромеда, прикованная к скале", а также работа его друга – Яна Ливенса, с которым они трудились в одной мастерской в Лейдене. Обе были созданы около 1630 года.
Кляйн определил, что "Голова бородатого мужчины" появилась в период с 1618 по 1628 годы. Полученные данные позволили Кэмп сделать вывод о том, что она была написана в мастерской Рембрандта. Для того, что определить, приложил к ней руку сам художник, понадобятся дополнительные исследования.
Картина Рембрандта Харменса ван Рейна Ночной дозор - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 03:18Культура
"Ночной дозор" Рембрандта можно теперь рассмотреть онлайн
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КультураВыставкиВеликобританияОксфордРембрандтНовости культурыМузеи
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