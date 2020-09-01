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Король говорит: как не бояться публичных выступлений
Это поэтами рождаются, а ораторами становятся, утверждал Цицерон. Но если сочинение стихов — занятие, как правило, добровольное, то выступление перед публикой — РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T08:00
2020-09-01T11:25
стиль жизни
культура
стэнфордский университет
василий шукшин
стив джобс
культура
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<strong>МОСКВА, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Ольга Распопова. </strong>Это поэтами рождаются, а ораторами становятся, утверждал Цицерон. Но если сочинение стихов — занятие, как правило, добровольное, то выступление перед публикой — часто обязанность, от которой не отвертеться: тосты, лекции, презентации и доклады случаются в жизни каждого. О том, как подготовиться к речи с микрофоном или на камеру, какой перекус может испортить голос и почему не стоит представлять слушателей голыми, — в материале РИА Новости. Как справиться со страхомИспытывать мандраж перед выступлением — совершенно нормально, волнуются даже опытные ораторы: немного адреналина, напротив, окрыляет. А вот если страх сковывает так, что трудно пошевелиться, можно попробовать несколько приемов. Например, популярный совет — представить слушающих вас людей без одежды. Правда, Рон Хофф, известный тренер по ораторскому искусству, хоть и назвал в честь этого лайфхака свой бестселлер "Я вижу вас голыми", считал его вредным. С ним согласна преподаватель сценической речи Ирина Свирина: "Переживание речи как пытки и стремление довести ее до такого абсурда — путь в никуда. Ведь суть — общение с публикой: это удобная и обычно нечастая возможность высказать свои идеи большому числу людей. Так зачем над ними издеваться, даже в воображении?"Автор курса по технике речи Эдгар Малинь советует такое упражнение: "Если вы выходите на сцену, а у вас дрожит рука — напрягите ее максимально, затем расслабьте. Если нога — перенесите на нее вес тела на несколько секунд, потом снова встаньте на обе". Страх перед аудиторией относится к социальным, иллюзорным, подчеркивает обладатель премии ТЭФИ и тренер политиков и предпринимателей по публичным выступлениям Айнур Зиннатуллин. В собственной практике он использует три приема против волнения. Во-первых, 15-20 секунд массажа точки Хэ Гу, которая находится на тыльной стороне ладони на перекрестье большого и указательного пальцев. "Позволяет не просто расслабиться, а включить режим бесстрашия", — объясняет он.Во-вторых, "перефокусировка внимания": за несколько минут до выступления внутренний страх нужно перенести на внешний объект, вызывающий положительные эмоции: например, семейная фотография, приятное короткое видео или подаренный другом сувенир. И, наконец, своим ученикам Зиннатуллин рекомендует заранее прорепетировать выступление в безопасном пространстве — в частности, устроить трансляцию в закрытом аккаунте в соцсети, который можно специально завести для таких целей. Перед камерой или с микрофономНа карантине, когда вся рабочая жизнь перешла в Zoom, оказалось, что видеоконференции у многих вызывают даже больший стресс, чем традиционные совещания или встречи офлайн. И это объяснимо: с экрана намного сложнее считывать невербальные знаки. Например, поджатые губы, слегка наморщенный лоб или прищуренные глаза, говорящие о сомнениях, даже если на словах собеседник уверяет, что его все устраивает. К тому же камера в руках непрофессионального оператора не только зрительно прибавляет несколько килограммов веса — она еще искажает черты лица, так что многие обычно недовольны своими первыми записями. Непривычно видеть себя в движении. "Попробуйте для начала специально погримасничать перед камерой. Изучите мимические морщинки, примиритесь с ними", — советует Малинь. "Стоит узнать технические характеристики той камеры, на которую вы снимаетесь: с какой стороны лучше расположиться, на каком расстоянии", — говорит Ирина Свирина. Второй ключ к успеху, указывает она, — свет. "Он может сделать любое лицо как прекрасным, так и ужасным. Так что ни в коем случае не желтый, который любого живчика превратит в синюшный труп. Только белое холодное освещение". Перед выступлением офлайн с микрофоном лучше лично проверить слышимость и отрегулировать чувствительность. В идеале он должен находиться на расстоянии примерно пяти сантиметров ото рта. Если придется подносить микрофон ближе, то аудитория услышит посторонние звуки: причмокивания, вдохи, нервные сглатывания. Стараться говорить чуть ниже и не пить газировкуСлушатели отдают предпочтение низким голосам — высокие частоты, как правило, ассоциируются с инфантильностью, истеричностью и в целом плохо воспринимаются человеческим ухом. "Недаром ультразвуком разгоняют крыс и тараканов — его даже они не выносят, что уж говорить о людях", — отмечает Свирина. Однако частая ошибка начинающих ораторов — переходить почти на крик, чтобы их услышали с галерки. Есть и другая крайность: бархатный голос и прокуренный — разные вещи: последний, напротив, часто неприятен. "Так что не стоит пытаться добиться "обволакивающего" тембра с помощью сигарет. У женщин негативное влияние курения даже заметнее, потому что у нас короче связки", — объясняет Ирина Свирина.Скороговорки, которыми профессор Хиггинс в "Пигмалионе" мучил подопечную, помогают лишь улучшить дикцию — но не менее важно правильное дыхание, а вот его-то как раз не так просто поставить без опытного педагога. "Сильное волнение заставляет голосовые связки непроизвольно сжиматься, поэтому нужно владеть техникой расслабления гортани", — указывает автор курса "Научите меня говорить" Наталья Зонова. Она напоминает, что непосредственно перед выступлением лучше отказаться от сладкого чая и любых газированных напитков, потому что они провоцируют выделение слюны, — если, конечно, не хотите во время речи причмокивать. Также Зонова не советует есть ничего сыпучего, острого, соленого — все это, оседая в гортани, влияет на красоту звучания голоса. За полтора часа вообще лучше стараться воздержаться от еды и пить только теплую воду. "Это совет, которому особенно трудно следовать на свадьбах, поэтому не тяните с тостом, зато потом смело можно налегать на угощения", — улыбается преподаватель.Почему нельзя оправдыватьсяВ своей книге "Я говорю — меня слушают" педагог и журналист Нина Зверева выделяет несколько психологических типов ораторов (без привязки к профессии): например, любующийся собой "Артист", тихий эксперт "Знайка", методично объясняющий "Учитель", открытый "Друг". Конечно, придерживаться стоит того стиля, который от природы ближе, однако самый выигрышный для начинающих — последний из перечисленных. "За четыре года авторских курсов я поняла: главное — видеть в слушателе друга. С хорошими знакомыми вы будете доверительно общаться на равных, а не выступать, как Кутузов перед войсками", — подчеркивает Наталья Зонова. По ее словам, даже яркий оратор не должен слишком концентрироваться на себе, а самому компетентному эксперту нужно уметь правильно преподнести информацию. Только тогда в ответ публика отплатит выступающему валютой, которую он ждет, — вниманием и благодарностью. Но если все же что-то пошло не так, не стоит извиняться, что вы о чем-то забыли и тем более не готовились, даже если это неправда: такая фраза перечеркнет любое успешное выступление. "Это просто неуважение к времени, которое дарят вам ваши слушатели", — говорит Зонова. Эдгар Малинь отмечает негласное правило: одна минута выступления равна примерно десяти минутам подготовки к нему. Он также делит любую аудиторию по системе "красное — зеленое": тех, кто априори готов воспринимать спикера, и остальных (такие есть почти всегда), кто по каким-то причинам относится к нему с недоверием либо неприязнью. Свое внимание он советует прежде всего тратить на лояльных. От возможных нападок провокаторов нужно уходить. Если в стрессовой ситуации не отказало чувство юмора, то отшучиваться или же отвечать вопросом на вопрос, вежливо давая понять, что готовы пообщаться, но потом. И никогда не вступать в спор во время выступления — ведь именно этого они добиваются. Кстати, хороший пример неудачной реакции компетентного собеседника на грубое провокаторство — рассказ "Срезал" Василия Шукшина.Правило трех ИПо мнению Нины Зверевой, залогом успеха любой речи остаются "три И": Ирония, История (желательно из личного опыта), Искренность. Все три принципа блестяще демонстрирует Стив Джобс в своей речи перед выпускниками Стэнфордского университета: он подшучивает над собой, рассказывает, как от него отказалась биологическая мать, хладнокровно говорит о своем смертельном диагнозе.Возможность честно признаться — хотя бы себе — в своих страхах помогла справиться с паникой перед публичными выступлениями даже британскому монарху Георгу VI, чья история легла в основу фильма "Король говорит". Ведь любая аудитория — прежде всего люди, которые простят оратору и волнение, и небольшие ошибки. Правда, если ему действительно есть что сказать.
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стиль жизни, культура, стэнфордский университет, василий шукшин, стив джобс

Король говорит: как не бояться публичных выступлений

08:00 01.09.2020 (обновлено: 11:25 01.09.2020)
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© Фото : предоставлено компанией "Каскад"Джеффри Раш в фильме "Король говорит!"
Джеффри Раш в фильме Король говорит! - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : предоставлено компанией "Каскад"
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Ольга Распопова. Это поэтами рождаются, а ораторами становятся, утверждал Цицерон. Но если сочинение стихов — занятие, как правило, добровольное, то выступление перед публикой — часто обязанность, от которой не отвертеться: тосты, лекции, презентации и доклады случаются в жизни каждого. О том, как подготовиться к речи с микрофоном или на камеру, какой перекус может испортить голос и почему не стоит представлять слушателей голыми, — в материале РИА Новости.

Как справиться со страхом

Испытывать мандраж перед выступлением — совершенно нормально, волнуются даже опытные ораторы: немного адреналина, напротив, окрыляет. А вот если страх сковывает так, что трудно пошевелиться, можно попробовать несколько приемов. Например, популярный совет — представить слушающих вас людей без одежды. Правда, Рон Хофф, известный тренер по ораторскому искусству, хоть и назвал в честь этого лайфхака свой бестселлер "Я вижу вас голыми", считал его вредным.
С ним согласна преподаватель сценической речи Ирина Свирина: "Переживание речи как пытки и стремление довести ее до такого абсурда — путь в никуда. Ведь суть — общение с публикой: это удобная и обычно нечастая возможность высказать свои идеи большому числу людей. Так зачем над ними издеваться, даже в воображении?"
Автор курса по технике речи Эдгар Малинь советует такое упражнение: "Если вы выходите на сцену, а у вас дрожит рука — напрягите ее максимально, затем расслабьте. Если нога — перенесите на нее вес тела на несколько секунд, потом снова встаньте на обе".
Страх перед аудиторией относится к социальным, иллюзорным, подчеркивает обладатель премии ТЭФИ и тренер политиков и предпринимателей по публичным выступлениям Айнур Зиннатуллин. В собственной практике он использует три приема против волнения.
Во-первых, 15-20 секунд массажа точки Хэ Гу, которая находится на тыльной стороне ладони на перекрестье большого и указательного пальцев. "Позволяет не просто расслабиться, а включить режим бесстрашия", — объясняет он.
Во-вторых, "перефокусировка внимания": за несколько минут до выступления внутренний страх нужно перенести на внешний объект, вызывающий положительные эмоции: например, семейная фотография, приятное короткое видео или подаренный другом сувенир.
И, наконец, своим ученикам Зиннатуллин рекомендует заранее прорепетировать выступление в безопасном пространстве — в частности, устроить трансляцию в закрытом аккаунте в соцсети, который можно специально завести для таких целей.
© Фото : предоставлено компанией "Каскад"Колин Ферт и Хелена Бонем Картер в фильме "Король говорит!"
Колин Ферт и Хелена Бонем Картер в фильме Король говорит! - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
© Фото : предоставлено компанией "Каскад"
Колин Ферт и Хелена Бонем Картер в фильме "Король говорит!"

Перед камерой или с микрофоном

На карантине, когда вся рабочая жизнь перешла в Zoom, оказалось, что видеоконференции у многих вызывают даже больший стресс, чем традиционные совещания или встречи офлайн. И это объяснимо: с экрана намного сложнее считывать невербальные знаки. Например, поджатые губы, слегка наморщенный лоб или прищуренные глаза, говорящие о сомнениях, даже если на словах собеседник уверяет, что его все устраивает.
К тому же камера в руках непрофессионального оператора не только зрительно прибавляет несколько килограммов веса — она еще искажает черты лица, так что многие обычно недовольны своими первыми записями. Непривычно видеть себя в движении. "Попробуйте для начала специально погримасничать перед камерой. Изучите мимические морщинки, примиритесь с ними", — советует Малинь.
"Стоит узнать технические характеристики той камеры, на которую вы снимаетесь: с какой стороны лучше расположиться, на каком расстоянии", — говорит Ирина Свирина. Второй ключ к успеху, указывает она, — свет. "Он может сделать любое лицо как прекрасным, так и ужасным. Так что ни в коем случае не желтый, который любого живчика превратит в синюшный труп. Только белое холодное освещение".
© предоставлено пресс-службой фестиваля "Точка доступа"Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева "Черновик"
Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева Черновик - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
© предоставлено пресс-службой фестиваля "Точка доступа"
Кадр из онлайн-спектакля Владислава Наставшева "Черновик"
Перед выступлением офлайн с микрофоном лучше лично проверить слышимость и отрегулировать чувствительность. В идеале он должен находиться на расстоянии примерно пяти сантиметров ото рта. Если придется подносить микрофон ближе, то аудитория услышит посторонние звуки: причмокивания, вдохи, нервные сглатывания.

Стараться говорить чуть ниже и не пить газировку

Слушатели отдают предпочтение низким голосам — высокие частоты, как правило, ассоциируются с инфантильностью, истеричностью и в целом плохо воспринимаются человеческим ухом. "Недаром ультразвуком разгоняют крыс и тараканов — его даже они не выносят, что уж говорить о людях", — отмечает Свирина. Однако частая ошибка начинающих ораторов — переходить почти на крик, чтобы их услышали с галерки.
Есть и другая крайность: бархатный голос и прокуренный — разные вещи: последний, напротив, часто неприятен. "Так что не стоит пытаться добиться "обволакивающего" тембра с помощью сигарет. У женщин негативное влияние курения даже заметнее, потому что у нас короче связки", — объясняет Ирина Свирина.
Скороговорки, которыми профессор Хиггинс в "Пигмалионе" мучил подопечную, помогают лишь улучшить дикцию — но не менее важно правильное дыхание, а вот его-то как раз не так просто поставить без опытного педагога. "Сильное волнение заставляет голосовые связки непроизвольно сжиматься, поэтому нужно владеть техникой расслабления гортани", — указывает автор курса "Научите меня говорить" Наталья Зонова.
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Она напоминает, что непосредственно перед выступлением лучше отказаться от сладкого чая и любых газированных напитков, потому что они провоцируют выделение слюны, — если, конечно, не хотите во время речи причмокивать. Также Зонова не советует есть ничего сыпучего, острого, соленого — все это, оседая в гортани, влияет на красоту звучания голоса. За полтора часа вообще лучше стараться воздержаться от еды и пить только теплую воду. "Это совет, которому особенно трудно следовать на свадьбах, поэтому не тяните с тостом, зато потом смело можно налегать на угощения", — улыбается преподаватель.

Почему нельзя оправдываться

В своей книге "Я говорю — меня слушают" педагог и журналист Нина Зверева выделяет несколько психологических типов ораторов (без привязки к профессии): например, любующийся собой "Артист", тихий эксперт "Знайка", методично объясняющий "Учитель", открытый "Друг".
Конечно, придерживаться стоит того стиля, который от природы ближе, однако самый выигрышный для начинающих — последний из перечисленных. "За четыре года авторских курсов я поняла: главное — видеть в слушателе друга. С хорошими знакомыми вы будете доверительно общаться на равных, а не выступать, как Кутузов перед войсками", — подчеркивает Наталья Зонова.
© A Steven Haft Production (1989)Кадр из фильма "Общество мертвых поэтов"
Кадр из фильма Общество мертвых поэтов - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
© A Steven Haft Production (1989)
Кадр из фильма "Общество мертвых поэтов"
По ее словам, даже яркий оратор не должен слишком концентрироваться на себе, а самому компетентному эксперту нужно уметь правильно преподнести информацию. Только тогда в ответ публика отплатит выступающему валютой, которую он ждет, — вниманием и благодарностью.
Но если все же что-то пошло не так, не стоит извиняться, что вы о чем-то забыли и тем более не готовились, даже если это неправда: такая фраза перечеркнет любое успешное выступление. "Это просто неуважение к времени, которое дарят вам ваши слушатели", — говорит Зонова.
Эдгар Малинь отмечает негласное правило: одна минута выступления равна примерно десяти минутам подготовки к нему. Он также делит любую аудиторию по системе "красное — зеленое": тех, кто априори готов воспринимать спикера, и остальных (такие есть почти всегда), кто по каким-то причинам относится к нему с недоверием либо неприязнью. Свое внимание он советует прежде всего тратить на лояльных.
© Amazon Studios (2017 — …)Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"
Кадр из сериала Удивительная миссис Мейзел - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
© Amazon Studios (2017 — …)
Кадр из сериала "Удивительная миссис Мейзел"
От возможных нападок провокаторов нужно уходить. Если в стрессовой ситуации не отказало чувство юмора, то отшучиваться или же отвечать вопросом на вопрос, вежливо давая понять, что готовы пообщаться, но потом. И никогда не вступать в спор во время выступления — ведь именно этого они добиваются. Кстати, хороший пример неудачной реакции компетентного собеседника на грубое провокаторство — рассказ "Срезал" Василия Шукшина.

Правило трех И

По мнению Нины Зверевой, залогом успеха любой речи остаются "три И": Ирония, История (желательно из личного опыта), Искренность. Все три принципа блестяще демонстрирует Стив Джобс в своей речи перед выпускниками Стэнфордского университета: он подшучивает над собой, рассказывает, как от него отказалась биологическая мать, хладнокровно говорит о своем смертельном диагнозе.
Возможность честно признаться — хотя бы себе — в своих страхах помогла справиться с паникой перед публичными выступлениями даже британскому монарху Георгу VI, чья история легла в основу фильма "Король говорит". Ведь любая аудитория — прежде всего люди, которые простят оратору и волнение, и небольшие ошибки. Правда, если ему действительно есть что сказать.
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