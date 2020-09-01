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У Эда Ширана родилась дочка
У Эда Ширана и его жены Черри Сиборн родилась дочка. Об этом музыкант сообщил в своем инстаграме. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:52
2020-09-01T15:08
культура
стиль жизни
музыка
новости культуры
эд ширан
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<strong>МОСКВА, 1 сент – РИА Новости</strong>. У Эда Ширана и его жены Черри Сиборн родилась дочка. Об этом музыкант сообщил в своем инстаграме. Он выложил фотографию одеяла и детских носков: "У меня есть новости личного характера, которыми мне хотелось бы поделиться. На прошлой неделе с помощью прекрасных акушерок роддома Черри родила нашу чудесную здоровую дочку по имени Лира Антарктика Сиборн Ширан". "Мы в нее влюблены по уши. Мать и дочь прекрасно себя чувствуют, мы на седьмом небе от счастья", — добавил музыкант. Свою женитьбу на Черри, с которой познакомился еще в школе, он подтвердил в конце 2019 года. Супруги скрывали беременность, СМИ о ней <a href="https://ria.ru/20200812/1575681989.html" target="_blank">узнали</a> только в середине августаРанее Ширан сообщал, что планирует перерыв в концертной деятельности и активной социальной жизни. Последний пост в инстаграме он сделал в декабре 2019 года.
https://ria.ru/20200727/1575008069.html
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стиль жизни, музыка, новости культуры, эд ширан

У Эда Ширана родилась дочка

14:52 01.09.2020 (обновлено: 15:08 01.09.2020)
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© AP Photo / Invision/Evan AgostiniПевец и автор песен Эд Ширан выступает в Мэдисон-Сквер-Гарден
Певец и автор песен Эд Ширан выступает в Мэдисон-Сквер-Гарден - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 1 сент – РИА Новости. У Эда Ширана и его жены Черри Сиборн родилась дочка. Об этом музыкант сообщил в своем инстаграме.
Он выложил фотографию одеяла и детских носков: "У меня есть новости личного характера, которыми мне хотелось бы поделиться. На прошлой неделе с помощью прекрасных акушерок роддома Черри родила нашу чудесную здоровую дочку по имени Лира Антарктика Сиборн Ширан".
"Мы в нее влюблены по уши. Мать и дочь прекрасно себя чувствуют, мы на седьмом небе от счастья", — добавил музыкант.
Свою женитьбу на Черри, с которой познакомился еще в школе, он подтвердил в конце 2019 года. Супруги скрывали беременность, СМИ о ней узнали только в середине августа
Ранее Ширан сообщал, что планирует перерыв в концертной деятельности и активной социальной жизни. Последний пост в инстаграме он сделал в декабре 2019 года.
Эд Ширан - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
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