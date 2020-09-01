https://ria.ru/20200901/rebenok-1576570642.html

У Эда Ширана родилась дочка

У Эда Ширана и его жены Черри Сиборн родилась дочка. Об этом музыкант сообщил в своем инстаграме. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T14:52

2020-09-01T14:52

2020-09-01T15:08

культура

стиль жизни

музыка

новости культуры

эд ширан

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<strong>МОСКВА, 1 сент – РИА Новости</strong>. У Эда Ширана и его жены Черри Сиборн родилась дочка. Об этом музыкант сообщил в своем инстаграме. Он выложил фотографию одеяла и детских носков: "У меня есть новости личного характера, которыми мне хотелось бы поделиться. На прошлой неделе с помощью прекрасных акушерок роддома Черри родила нашу чудесную здоровую дочку по имени Лира Антарктика Сиборн Ширан". "Мы в нее влюблены по уши. Мать и дочь прекрасно себя чувствуют, мы на седьмом небе от счастья", — добавил музыкант. Свою женитьбу на Черри, с которой познакомился еще в школе, он подтвердил в конце 2019 года. Супруги скрывали беременность, СМИ о ней <a href="https://ria.ru/20200812/1575681989.html" target="_blank">узнали</a> только в середине августаРанее Ширан сообщал, что планирует перерыв в концертной деятельности и активной социальной жизни. Последний пост в инстаграме он сделал в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20200727/1575008069.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, музыка, новости культуры, эд ширан