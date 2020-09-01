https://ria.ru/20200901/rak-1576584559.html

Ежегодно проходивший флюорографию житель Копейска умер от рака легких

Министерство здравоохранения Челябинской области проводит проверку по факту смерти жителя Копейска, у которого врачи несколько лет не замечали опухоли легкого,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T15:54

2020-09-01T15:54

2020-09-01T16:26

здоровье - общество

копейск

челябинская область

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Министерство здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> проводит проверку по факту смерти жителя <a href="http://ria.ru/location_Kopejjsk/" target="_blank" data-auto="true">Копейска</a>, у которого врачи несколько лет не замечали опухоли легкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее местные СМИ написали, что житель Копейска ежегодно проходил флюорографию после выздоровления от туберкулеза, в заключении врачей всегда значилось, что пациент здоров. В октябре 2019 года, спустя месяц после последних обследований, у пациента появились сильные боли под правой лопаткой. После дополнительного рентгена у мужчины выявили рак легких третьей стадии. Экспертиза, по информации СМИ, показала, что признаки опухоли были видны на снимках еще шесть лет назад. В минувшую субботу мужчина скончался."По этой истории будет проведена Минздравом Челябинской области, конечно, дополнительная проверка. Все летальные случаи находятся на особом контроле, по ним проходят отдельные разборы с внештатными специалистами нашего региона", — сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20200826/yakutiya-1576344494.html

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челябинская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, копейск, челябинская область, происшествия