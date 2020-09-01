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Ежегодно проходивший флюорографию житель Копейска умер от рака легких
Министерство здравоохранения Челябинской области проводит проверку по факту смерти жителя Копейска, у которого врачи несколько лет не замечали опухоли легкого,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:54
2020-09-01T16:26
здоровье - общество
копейск
челябинская область
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Министерство здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> проводит проверку по факту смерти жителя <a href="http://ria.ru/location_Kopejjsk/" target="_blank" data-auto="true">Копейска</a>, у которого врачи несколько лет не замечали опухоли легкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее местные СМИ написали, что житель Копейска ежегодно проходил флюорографию после выздоровления от туберкулеза, в заключении врачей всегда значилось, что пациент здоров. В октябре 2019 года, спустя месяц после последних обследований, у пациента появились сильные боли под правой лопаткой. После дополнительного рентгена у мужчины выявили рак легких третьей стадии. Экспертиза, по информации СМИ, показала, что признаки опухоли были видны на снимках еще шесть лет назад. В минувшую субботу мужчина скончался."По этой истории будет проведена Минздравом Челябинской области, конечно, дополнительная проверка. Все летальные случаи находятся на особом контроле, по ним проходят отдельные разборы с внештатными специалистами нашего региона", — сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20200826/yakutiya-1576344494.html
Родственникам надо иск подать на врачей.
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копейск
челябинская область
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здоровье - общество, копейск, челябинская область, происшествия

Ежегодно проходивший флюорографию житель Копейска умер от рака легких

15:54 01.09.2020 (обновлено: 16:26 01.09.2020)
15800
© Fotolia / AllianceВрач изучает рентгеновский снимок пациента
Врач изучает рентгеновский снимок пациента - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Fotolia / Alliance
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости. Министерство здравоохранения Челябинской области проводит проверку по факту смерти жителя Копейска, у которого врачи несколько лет не замечали опухоли легкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее местные СМИ написали, что житель Копейска ежегодно проходил флюорографию после выздоровления от туберкулеза, в заключении врачей всегда значилось, что пациент здоров. В октябре 2019 года, спустя месяц после последних обследований, у пациента появились сильные боли под правой лопаткой. После дополнительного рентгена у мужчины выявили рак легких третьей стадии. Экспертиза, по информации СМИ, показала, что признаки опухоли были видны на снимках еще шесть лет назад. В минувшую субботу мужчина скончался.
"По этой истории будет проведена Минздравом Челябинской области, конечно, дополнительная проверка. Все летальные случаи находятся на особом контроле, по ним проходят отдельные разборы с внештатными специалистами нашего региона", — сказала собеседница агентства.
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26 августа, 17:17
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3971916817
Обсудить 17
Здоровье - ОбществоКопейскЧелябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Родственникам надо иск подать на врачей.
1 сентября, 16:00
Арсений Новиков
2000102
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