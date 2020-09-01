https://ria.ru/20200901/rak-1576584559.html
Ежегодно проходивший флюорографию житель Копейска умер от рака легких
Министерство здравоохранения Челябинской области проводит проверку по факту смерти жителя Копейска, у которого врачи несколько лет не замечали опухоли легкого,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:54
2020-09-01T15:54
2020-09-01T16:26
здоровье - общество
копейск
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/113432/24/1134322434_0:106:2000:1231_1400x0_80_0_0_aa7effdbae1e154bcf012d41a39f43b4.jpg
<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Министерство здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> проводит проверку по факту смерти жителя <a href="http://ria.ru/location_Kopejjsk/" target="_blank" data-auto="true">Копейска</a>, у которого врачи несколько лет не замечали опухоли легкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее местные СМИ написали, что житель Копейска ежегодно проходил флюорографию после выздоровления от туберкулеза, в заключении врачей всегда значилось, что пациент здоров. В октябре 2019 года, спустя месяц после последних обследований, у пациента появились сильные боли под правой лопаткой. После дополнительного рентгена у мужчины выявили рак легких третьей стадии. Экспертиза, по информации СМИ, показала, что признаки опухоли были видны на снимках еще шесть лет назад. В минувшую субботу мужчина скончался."По этой истории будет проведена Минздравом Челябинской области, конечно, дополнительная проверка. Все летальные случаи находятся на особом контроле, по ним проходят отдельные разборы с внештатными специалистами нашего региона", — сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20200826/yakutiya-1576344494.html
Арсений Новиков
Родственникам надо иск подать на врачей.
23
17
копейск
челябинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/113432/24/1134322434_111:0:1891:1335_1400x0_80_0_0_3d3034aa4cbb8c5cd9587a430a8c4355.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, копейск, челябинская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сен — РИА Новости.
Министерство здравоохранения Челябинской области
проводит проверку по факту смерти жителя Копейска
, у которого врачи несколько лет не замечали опухоли легкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее местные СМИ написали, что житель Копейска ежегодно проходил флюорографию после выздоровления от туберкулеза, в заключении врачей всегда значилось, что пациент здоров. В октябре 2019 года, спустя месяц после последних обследований, у пациента появились сильные боли под правой лопаткой. После дополнительного рентгена у мужчины выявили рак легких третьей стадии. Экспертиза, по информации СМИ, показала, что признаки опухоли были видны на снимках еще шесть лет назад. В минувшую субботу мужчина скончался.
"По этой истории будет проведена Минздравом Челябинской области, конечно, дополнительная проверка. Все летальные случаи находятся на особом контроле, по ним проходят отдельные разборы с внештатными специалистами нашего региона", — сказала собеседница агентства.