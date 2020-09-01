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РИА Наука
https://ria.ru/20200901/rak-1576554613.html
Россиянам назвали продукт против рака
Грибы шиитаке помогают снизить риск онкологических заболеваний, утверждает главный редактор журнала "Школа грибоводства" Александр Хренов. В интервью радио... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T04:00
2020-09-01T09:00
риа наука
россия
онкология
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Грибы шиитаке помогают снизить риск <a href="https://ria.ru/keyword_rak" target="_blank">онкологических заболеваний</a>, утверждает главный редактор журнала "Школа грибоводства" Александр Хренов. В интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200901/grib-1576537778.html">радио Sputnik</a> он рассказал о целебных свойствах "императорского гриба". Употребление в пищу грибов шиитаке невероятно распространено в Японии и Китае. В этих странах они считаются полезными, а блюдам, где они используются, приписывают лечебные свойства. Александр Хренов считает, что все грибы в том или ином виде полезны из-за большого количества витаминов и аминокислот, а шиитаке особенно — они укрепляют иммунитет.В России грибы шиитаке не так популярны из-за высокой цены. Александр Хренов рассказал, что на всю страну есть только несколько мест, где их выращивают, а все остальное привозят из-за границы, но это постепенно меняется из-за высокой ценности этого продукта. "У нас есть сказки про "мертвую" и "живую" воду, а в Японии и Китае так воспринимают шиитаке. Там это гриб номер один. Там его в огромных количествах выращивают и потребляют. Порядка десяти миллионов тонн выращивают только в Китае. В каждой китайской семье каждую неделю едят шиитаке. В Японии он тоже суперпопулярный, но там его используют для создания антираковых препаратов. Там уже не народная медицина, а фармакология", — уточнил Александр Хренов в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200901/grib-1576537778.html">радио Sputnik</a>.
https://ria.ru/20200830/krasnoe-myaso-1576447866.html
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60
россия, онкология

Россиянам назвали продукт против рака

04:00 01.09.2020 (обновлено: 09:00 01.09.2020)
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© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Depositphotos / vitanovski
Раковые клетки. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Грибы шиитаке помогают снизить риск онкологических заболеваний, утверждает главный редактор журнала "Школа грибоводства" Александр Хренов. В интервью радио Sputnik он рассказал о целебных свойствах "императорского гриба".
Употребление в пищу грибов шиитаке невероятно распространено в Японии и Китае. В этих странах они считаются полезными, а блюдам, где они используются, приписывают лечебные свойства. Александр Хренов считает, что все грибы в том или ином виде полезны из-за большого количества витаминов и аминокислот, а шиитаке особенно — они укрепляют иммунитет.

"В Японии и Китае грибы шиитаке очень популярны. Там считается, что они обладают лечебными свойствами. Раньше их выращивали только при дворах императоров, а сейчас это гриб номер один по культивированию за счет рынков Японии и Китая. У них очень мощные иммуномодуляторы, из них делают противораковые препараты. Кроме этого, у них, как и у многих грибов, очень богатый спектр полезных свойств, но именно противораковый эффект у шиитаке отмечен самый сильный", — рассказал радио Sputnik эксперт по грибам.

В России грибы шиитаке не так популярны из-за высокой цены. Александр Хренов рассказал, что на всю страну есть только несколько мест, где их выращивают, а все остальное привозят из-за границы, но это постепенно меняется из-за высокой ценности этого продукта.
"У нас есть сказки про "мертвую" и "живую" воду, а в Японии и Китае так воспринимают шиитаке. Там это гриб номер один. Там его в огромных количествах выращивают и потребляют. Порядка десяти миллионов тонн выращивают только в Китае. В каждой китайской семье каждую неделю едят шиитаке. В Японии он тоже суперпопулярный, но там его используют для создания антираковых препаратов. Там уже не народная медицина, а фармакология", — уточнил Александр Хренов в интервью радио Sputnik.
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419161424
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