https://ria.ru/20200901/rak-1576554613.html

Россиянам назвали продукт против рака

Грибы шиитаке помогают снизить риск онкологических заболеваний, утверждает главный редактор журнала "Школа грибоводства" Александр Хренов. В интервью радио... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T04:00

2020-09-01T04:00

2020-09-01T09:00

риа наука

россия

онкология

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Грибы шиитаке помогают снизить риск <a href="https://ria.ru/keyword_rak" target="_blank">онкологических заболеваний</a>, утверждает главный редактор журнала "Школа грибоводства" Александр Хренов. В интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200901/grib-1576537778.html">радио Sputnik</a> он рассказал о целебных свойствах "императорского гриба". Употребление в пищу грибов шиитаке невероятно распространено в Японии и Китае. В этих странах они считаются полезными, а блюдам, где они используются, приписывают лечебные свойства. Александр Хренов считает, что все грибы в том или ином виде полезны из-за большого количества витаминов и аминокислот, а шиитаке особенно — они укрепляют иммунитет.В России грибы шиитаке не так популярны из-за высокой цены. Александр Хренов рассказал, что на всю страну есть только несколько мест, где их выращивают, а все остальное привозят из-за границы, но это постепенно меняется из-за высокой ценности этого продукта. "У нас есть сказки про "мертвую" и "живую" воду, а в Японии и Китае так воспринимают шиитаке. Там это гриб номер один. Там его в огромных количествах выращивают и потребляют. Порядка десяти миллионов тонн выращивают только в Китае. В каждой китайской семье каждую неделю едят шиитаке. В Японии он тоже суперпопулярный, но там его используют для создания антираковых препаратов. Там уже не народная медицина, а фармакология", — уточнил Александр Хренов в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200901/grib-1576537778.html">радио Sputnik</a>.

https://ria.ru/20200830/krasnoe-myaso-1576447866.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, онкология