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Путин рассказал, от чего зависит будущее российской цивилизации
Современные знания нужны для решения актуальных задач, от эффективности этих решений и конкурентоспособности специалистов зависит будущее страны, заявил... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:35
2020-09-01T14:09
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Современные знания нужны для решения актуальных задач, от эффективности этих решений и конкурентоспособности специалистов зависит будущее страны, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Решать их (задачи - ред.) эффективно, конкурентными способами, добиваясь нужного нам эффекта, результата, можно исключительно на основе современных знаний. Вот это причем везде, в любой сфере: и в области биологии, и в области энергетики, в области искусственного интеллекта, который по сути будет в ближайшей перспективе, даже среднесрочной, лежать в основе любого возможного успеха любой страны", - сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.От эффективности решения стоящих на повестке дня задач, а также от конкурентоспособности, по словам президента, "зависит будущее нашей страны и вообще российской цивилизации".Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".
https://ria.ru/20200427/1570631497.html
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владимир путин, общество

Путин рассказал, от чего зависит будущее российской цивилизации

13:35 01.09.2020 (обновлено: 14:09 01.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке "Помнить - значит знать"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Современные знания нужны для решения актуальных задач, от эффективности этих решений и конкурентоспособности специалистов зависит будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Решать их (задачи - ред.) эффективно, конкурентными способами, добиваясь нужного нам эффекта, результата, можно исключительно на основе современных знаний. Вот это причем везде, в любой сфере: и в области биологии, и в области энергетики, в области искусственного интеллекта, который по сути будет в ближайшей перспективе, даже среднесрочной, лежать в основе любого возможного успеха любой страны", - сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.
От эффективности решения стоящих на повестке дня задач, а также от конкурентоспособности, по словам президента, "зависит будущее нашей страны и вообще российской цивилизации".
Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".
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