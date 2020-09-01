https://ria.ru/20200901/putin-1576574720.html

Путин рассказал, от чего зависит будущее российской цивилизации

Современные знания нужны для решения актуальных задач, от эффективности этих решений и конкурентоспособности специалистов зависит будущее страны, заявил... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:35

2020-09-01T13:35

2020-09-01T14:09

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576571064_226:900:2152:1984_1400x0_80_0_0_2e65bc07ea0bb358df9ad714a2081469.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Современные знания нужны для решения актуальных задач, от эффективности этих решений и конкурентоспособности специалистов зависит будущее страны, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Решать их (задачи - ред.) эффективно, конкурентными способами, добиваясь нужного нам эффекта, результата, можно исключительно на основе современных знаний. Вот это причем везде, в любой сфере: и в области биологии, и в области энергетики, в области искусственного интеллекта, который по сути будет в ближайшей перспективе, даже среднесрочной, лежать в основе любого возможного успеха любой страны", - сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.От эффективности решения стоящих на повестке дня задач, а также от конкурентоспособности, по словам президента, "зависит будущее нашей страны и вообще российской цивилизации".Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".

https://ria.ru/20200427/1570631497.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество