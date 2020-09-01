https://ria.ru/20200901/putin-1576574720.html
Путин рассказал, от чего зависит будущее российской цивилизации
Современные знания нужны для решения актуальных задач, от эффективности этих решений и конкурентоспособности специалистов зависит будущее страны, заявил... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:35
2020-09-01T13:35
2020-09-01T14:09
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Современные знания нужны для решения актуальных задач, от эффективности этих решений и конкурентоспособности специалистов зависит будущее страны, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Решать их (задачи - ред.) эффективно, конкурентными способами, добиваясь нужного нам эффекта, результата, можно исключительно на основе современных знаний. Вот это причем везде, в любой сфере: и в области биологии, и в области энергетики, в области искусственного интеллекта, который по сути будет в ближайшей перспективе, даже среднесрочной, лежать в основе любого возможного успеха любой страны", - сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.От эффективности решения стоящих на повестке дня задач, а также от конкурентоспособности, по словам президента, "зависит будущее нашей страны и вообще российской цивилизации".Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".
https://ria.ru/20200427/1570631497.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Современные знания нужны для решения актуальных задач, от эффективности этих решений и конкурентоспособности специалистов зависит будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Решать их (задачи - ред.) эффективно, конкурентными способами, добиваясь нужного нам эффекта, результата, можно исключительно на основе современных знаний. Вот это причем везде, в любой сфере: и в области биологии, и в области энергетики, в области искусственного интеллекта, который по сути будет в ближайшей перспективе, даже среднесрочной, лежать в основе любого возможного успеха любой страны", - сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.
От эффективности решения стоящих на повестке дня задач, а также от конкурентоспособности, по словам президента, "зависит будущее нашей страны и вообще российской цивилизации".
Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".