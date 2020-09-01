https://ria.ru/20200901/putin-1576570859.html

"Одно другому не мешает". Путин рассказал, как совмещать работу и учебу

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что работал в студенческих отрядах, и это не мешало учебе. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:47

2020-09-01T12:47

2020-09-01T13:23

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владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассказал, что работал в студенческих отрядах, и это не мешало учебе.Президент напомнил, что сегодня в соответствии с законом с 14 лет можно подписывать трудовые договоры с согласия родителей и опекунов, а с 16 лет – заниматься предпринимательской деятельностью."Поэтому повторяю еще раз: одно другому не мешает, а если правильно организовать этот процесс, будет только помогать, пойдет на пользу", - добавил Путин.Совмещать учебу с трудовой деятельностью можно, но нужен разумный баланс, считает президент РФ Владимир Путин.Обращаясь к школьнику, задавшему ему вопрос о совмещении работы и учебы, президент сказал, что в случае этого школьника, который учится и параллельно работает в области сельского хозяйства, помогая родителям, видеть результаты своего труда - это мотивация к тому, чтобы получать больше знаний в этой конкретной сфере, например, чтобы понимать, что нужно, чтобы получить больше урожая и уменьшить трудозатраты.По его словам, второй шаг - это желание получить знания, которые позволили бы решить эти задачи улучшения результатов своей деятельности.

https://ria.ru/20200901/orientiry-1576569811.html

https://ria.ru/20200901/osobennost-1576569321.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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