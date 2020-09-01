https://ria.ru/20200901/putin-1576570859.html
"Одно другому не мешает". Путин рассказал, как совмещать работу и учебу
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что работал в студенческих отрядах, и это не мешало учебе. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:47
2020-09-01T12:47
2020-09-01T13:23
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владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассказал, что работал в студенческих отрядах, и это не мешало учебе.Президент напомнил, что сегодня в соответствии с законом с 14 лет можно подписывать трудовые договоры с согласия родителей и опекунов, а с 16 лет – заниматься предпринимательской деятельностью."Поэтому повторяю еще раз: одно другому не мешает, а если правильно организовать этот процесс, будет только помогать, пойдет на пользу", - добавил Путин.Совмещать учебу с трудовой деятельностью можно, но нужен разумный баланс, считает президент РФ Владимир Путин.Обращаясь к школьнику, задавшему ему вопрос о совмещении работы и учебы, президент сказал, что в случае этого школьника, который учится и параллельно работает в области сельского хозяйства, помогая родителям, видеть результаты своего труда - это мотивация к тому, чтобы получать больше знаний в этой конкретной сфере, например, чтобы понимать, что нужно, чтобы получить больше урожая и уменьшить трудозатраты.По его словам, второй шаг - это желание получить знания, которые позволили бы решить эти задачи улучшения результатов своей деятельности.
https://ria.ru/20200901/orientiry-1576569811.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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навигатор абитуриента, владимир путин, политика
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
рассказал, что работал в студенческих отрядах, и это не мешало учебе.
"В студенческие годы люди работают в студенческих отрядах. Там ведь тоже совмещение работы и учебного процесса. Я сам работал в студенческих отрядах, и мне это не мешало так же, как и моим однокурсникам в университете", - рассказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.
Президент напомнил, что сегодня в соответствии с законом с 14 лет можно подписывать трудовые договоры с согласия родителей и опекунов, а с 16 лет – заниматься предпринимательской деятельностью.
"Поэтому повторяю еще раз: одно другому не мешает, а если правильно организовать этот процесс, будет только помогать, пойдет на пользу", - добавил Путин.
Совмещать учебу с трудовой деятельностью можно, но нужен разумный баланс, считает президент РФ Владимир Путин.
"Всегда у нас в стране и во всем мире совмещали учебу с трудовой деятельностью. Вопрос возникает в современных условиях, когда знаний требуется все больше и больше, не отвлекает ли работа от получения этих знаний. Думаю, что нет", - сообщил Путин в ходе открытого урока со школьниками во вторник.
Обращаясь к школьнику, задавшему ему вопрос о совмещении работы и учебы, президент сказал, что в случае этого школьника, который учится и параллельно работает в области сельского хозяйства, помогая родителям, видеть результаты своего труда - это мотивация к тому, чтобы получать больше знаний в этой конкретной сфере, например, чтобы понимать, что нужно, чтобы получить больше урожая и уменьшить трудозатраты.
По его словам, второй шаг - это желание получить знания, которые позволили бы решить эти задачи улучшения результатов своей деятельности.
"Поэтому я не вижу никакого противоречия, но, разумеется, все должно быть в рамках разумного, одно должно дополнять другое, а не мешать. Поэтому если такой разумный баланс будет найден, то в конечном итоге это пойдет только на пользу", - подчеркнул Путин.