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Путин назвал сохранение памяти задачей государственной важности
Президент РФ Владимир Путин назвал сохранение памяти задачей государственной важности, но отметил, что россияне не должны цепляться за прошлое, а создавать на... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:33
2020-09-01T12:33
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал сохранение памяти задачей государственной важности, но отметил, что россияне не должны цепляться за прошлое, а создавать на его основе предпосылки для движения вперед.
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владимир путин, политика

Путин назвал сохранение памяти задачей государственной важности

12:33 01.09.2020
684
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал сохранение памяти задачей государственной важности, но отметил, что россияне не должны цепляться за прошлое, а создавать на его основе предпосылки для движения вперед.
"Сохранение памяти - это задача абсолютно государственной важности для того, чтобы, опираясь на эту память и на нашу героическую историю, уверенно двигаться вперед, в будущее. Мы не должны цепляться всегда за прошлое, но на основе этого прошлого, на основе этого фундамента должны создавать себе предпосылки для движения вперед. В этом весь смысл", - сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.
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