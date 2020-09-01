Путин назвал сохранение памяти задачей государственной важности

"Сохранение памяти - это задача абсолютно государственной важности для того, чтобы, опираясь на эту память и на нашу героическую историю, уверенно двигаться вперед, в будущее. Мы не должны цепляться всегда за прошлое, но на основе этого прошлого, на основе этого фундамента должны создавать себе предпосылки для движения вперед. В этом весь смысл", - сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.