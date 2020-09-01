https://ria.ru/20200901/putin-1576569708.html
Путин назвал сохранение памяти задачей государственной важности
Президент РФ Владимир Путин назвал сохранение памяти задачей государственной важности, но отметил, что россияне не должны цепляться за прошлое, а создавать на... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:33
2020-09-01T12:33
2020-09-01T12:33
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал сохранение памяти задачей государственной важности, но отметил, что россияне не должны цепляться за прошлое, а создавать на его основе предпосылки для движения вперед.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика