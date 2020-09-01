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https://ria.ru/20200901/putin-1576560328.html
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине
Известный актёр Жерар Депардье, выступая в передаче на французском канале Canal+, заявил, что не захотел встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:09
2020-09-01T10:33
эммануэль макрон
жерар депардье
владимир путин
франция
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<strong>ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Известный актёр <a href="http://ria.ru/person_Deparde_ZHerar/" target="_blank" data-auto="true">Жерар Депардье</a>, выступая в передаче на французском канале <a href="https://www.canalplus.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Canal+</a>, заявил, что не захотел встречаться с президентом <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэлем Макроном</a>, тогда как неоднократно виделся с российским лидером <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>."(Президента Франции Эммануэля Макрона) я никогда не встречал. Он звонил мне два-три раза... но я сказал "нет, я не очень хочу" (встретиться). Это не мой мир... Во Франции я не голосовал, я голосовал в России, в российском посольстве", - сказал актёр.Он отметил, что "не слишком хорошо знает Россию". "Обожаю русских, обожаю их литературу, музыку, культуру. Но в то же время я знаю, что это трудная страна, тяжелая", - добавил Депардье.По словам артиста, однажды ему "позвонил (президент РФ Владимир) Путин и сказал "Жерар, приезжай". "Он послал мне самолет... Он дал мне паспорт", - продолжил он. Президент РФ Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства.Депардье отметил, что порой встречается с российским лидером и "много с ним смеётся", но "не видится с ним каждые три-четыре месяца". "Я знаю, что журналисты думают, что это чудовище, но я никогда не видел перед собой чудовища. Российский народ очень счастлив. Ладно, нельзя так сказать, но где бы я ни был... Конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел", - заключил артист.
https://ria.ru/20200830/deparde-1576502173.html
Молодец
12
...Депардье отметил, что порой встречается с российским лидером и "много с ним смеётся"... "...С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» – «Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как‑то всё…» Большой оригинал..." (С)
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2
франция
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эммануэль макрон, жерар депардье, владимир путин, франция

"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине

10:09 01.09.2020 (обновлено: 10:33 01.09.2020)
8997
© РИА Новости / Евгений БиятовАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Актер Жерар Депардье. Архивное фото
ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Известный актёр Жерар Депардье, выступая в передаче на французском канале Canal+, заявил, что не захотел встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, тогда как неоднократно виделся с российским лидером Владимиром Путиным.
"(Президента Франции Эммануэля Макрона) я никогда не встречал. Он звонил мне два-три раза... но я сказал "нет, я не очень хочу" (встретиться). Это не мой мир... Во Франции я не голосовал, я голосовал в России, в российском посольстве", - сказал актёр.
Он отметил, что "не слишком хорошо знает Россию". "Обожаю русских, обожаю их литературу, музыку, культуру. Но в то же время я знаю, что это трудная страна, тяжелая", - добавил Депардье.
По словам артиста, однажды ему "позвонил (президент РФ Владимир) Путин и сказал "Жерар, приезжай". "Он послал мне самолет... Он дал мне паспорт", - продолжил он. Президент РФ Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства.
Депардье отметил, что порой встречается с российским лидером и "много с ним смеётся", но "не видится с ним каждые три-четыре месяца". "Я знаю, что журналисты думают, что это чудовище, но я никогда не видел перед собой чудовища. Российский народ очень счастлив. Ладно, нельзя так сказать, но где бы я ни был... Конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел", - заключил артист.
Актер Жерар Депардье дегустирует крымское вино в ресторане в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 22:50
Пьяный Депардье заявил французским полицейским, что хочет в Россию
2192040518
Обсудить 2
Эммануэль МакронЖерар ДепардьеВладимир ПутинФранция
Популярные комментарии
Молодец
1 сентября, 10:23
и.игорь .
700005
...Депардье отметил, что порой встречается с российским лидером и "много с ним смеётся"... "...С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» – «Да так, брат, – отвечает, бывало, – так как‑то всё…» Большой оригинал..." (С)
1 сентября, 10:52
RRoyi
250004
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