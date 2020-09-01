Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200901/pugacheva-1576596106.html
Пугачева поразила фанатов "нарядом старшеклассницы"
Певица Алла Пугачева удивила подписчиков образом, в котором проводила своих детей в школу 1 сентября. "Наряд старшеклассницы" поклонники увидели в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:16
2020-09-01T18:16
культура
шоу-бизнес
день знаний
максим галкин
алла пугачева
школа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155269/46/1552694608_0:166:3072:1894_1400x0_80_0_0_3b3da5242a8a30cacdf6c7d59a32d6f5.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> удивила подписчиков образом, в котором проводила своих детей в школу 1 сентября. "Наряд старшеклассницы" поклонники увидели в <a href="https://www.instagram.com/p/CEl0nUVHbMw/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram-аккаунте</a> супруга звезды <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максима Галкина</a>.На кадрах видно, как артистка сопровождает дочь и сына на линейке. Она одета в кожаную куртку и короткую белую мини-юбку. В комментариях пользователи соцсети не оставили образ без внимания, а также пожелали детям пары успехов в учебе."Я тоже так хочу", — написала фанатка, поразившись, насколько молодо выглядит певица."Аллу Борисовну тоже за парту", — пошутила поклонница."Молодая мамочка, забавные детки", — написал один из пользователей."Алла Борисовна просто красотка, глаз не оторвать", — восхитился подписчик.
https://ria.ru/20200831/pugacheva-1576539363.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155269/46/1552694608_52:0:2783:2048_1400x0_80_0_0_d99c49aeb2b8cd34964df5ddd9c046bd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, день знаний, максим галкин, алла пугачева, школа, общество

Пугачева поразила фанатов "нарядом старшеклассницы"

18:16 01.09.2020
17831
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Певица Алла Пугачева. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Певица Алла Пугачева удивила подписчиков образом, в котором проводила своих детей в школу 1 сентября. "Наряд старшеклассницы" поклонники увидели в Instagram-аккаунте супруга звезды Максима Галкина.
На кадрах видно, как артистка сопровождает дочь и сына на линейке. Она одета в кожаную куртку и короткую белую мини-юбку. В комментариях пользователи соцсети не оставили образ без внимания, а также пожелали детям пары успехов в учебе.
© Кадр из видео инстаграма @maxgalkinruАлла Пугачева на Дне знаний
Алла Пугачева на Дне знаний - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Кадр из видео инстаграма @maxgalkinru
Алла Пугачева на Дне знаний
"Я тоже так хочу", — написала фанатка, поразившись, насколько молодо выглядит певица.
"Аллу Борисовну тоже за парту", — пошутила поклонница.
"Молодая мамочка, забавные детки", — написал один из пользователей.
"Алла Борисовна просто красотка, глаз не оторвать", — восхитился подписчик.
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 16:46Культура
"Максим, кто эта девушка?" Пугачева шокировала поклонников новым фото
15423243
Обсудить 0
КультураШоу-бизнесДень знанийМаксим ГалкинАлла ПугачеваШколаОбщество
Рекомендуем
Ситуация на границе Белоруссии и РФ. Март 2020 года
Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение
Актер Жерар Депардье
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине
Сториз из инстаграма Екатерины Диденко от 1 сентября 2020
"Выпрашивала у него секс". Диденко заявила, что рассталась с возлюбленным
Президент России Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке Помнить — значит знать в режиме видеоконференции
Путин: кто-то забывает, что именно Германия напала на СССР в 1941 году
Владислав Крапивин
Прощание с Командором. Памяти Владислава Крапивина
Врач изучает рентгеновский снимок пациента
Ежегодно проходивший флюорографию житель Копейска умер от рака легких
Симферопольское водохранилище
В Крыму объяснили, почему в августе пересохли крупные реки
Актер Борис Клюев на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
Скончался народный артист России Борис Клюев
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
В Москве вакцинация от коронавируса начнется 5 сентября
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Сергей Вязовский
Экс-солист группы "Фристайл" умер в возрасте 47 лет
Матрена Ивановна Талеева
Полвека в школе: Матрена Ивановна из "щучьего рода" учит ненецкому в НАО
Лось
Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику
Автомобиль Следственного комитета РФ
Россиянин зарезал жену в детском саду
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Справа — подозреваемый Даниил Симанов. Стоп-кадр видео
Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в "Бессмертном полку"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния