https://ria.ru/20200901/pugacheva-1576596106.html
Пугачева поразила фанатов "нарядом старшеклассницы"
Певица Алла Пугачева удивила подписчиков образом, в котором проводила своих детей в школу 1 сентября. "Наряд старшеклассницы" поклонники увидели в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:16
2020-09-01T18:16
2020-09-01T18:16
культура
шоу-бизнес
день знаний
максим галкин
алла пугачева
школа
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> удивила подписчиков образом, в котором проводила своих детей в школу 1 сентября. "Наряд старшеклассницы" поклонники увидели в <a href="https://www.instagram.com/p/CEl0nUVHbMw/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram-аккаунте</a> супруга звезды <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максима Галкина</a>.На кадрах видно, как артистка сопровождает дочь и сына на линейке. Она одета в кожаную куртку и короткую белую мини-юбку. В комментариях пользователи соцсети не оставили образ без внимания, а также пожелали детям пары успехов в учебе."Я тоже так хочу", — написала фанатка, поразившись, насколько молодо выглядит певица."Аллу Борисовну тоже за парту", — пошутила поклонница."Молодая мамочка, забавные детки", — написал один из пользователей."Алла Борисовна просто красотка, глаз не оторвать", — восхитился подписчик.
https://ria.ru/20200831/pugacheva-1576539363.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, день знаний, максим галкин, алла пугачева, школа, общество
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Певица Алла Пугачева
удивила подписчиков образом, в котором проводила своих детей в школу 1 сентября. "Наряд старшеклассницы" поклонники увидели в Instagram-аккаунте
супруга звезды Максима Галкина
.
На кадрах видно, как артистка сопровождает дочь и сына на линейке. Она одета в кожаную куртку и короткую белую мини-юбку. В комментариях пользователи соцсети не оставили образ без внимания, а также пожелали детям пары успехов в учебе.
"Я тоже так хочу", — написала фанатка, поразившись, насколько молодо выглядит певица.
"Аллу Борисовну тоже за парту", — пошутила поклонница.
"Молодая мамочка, забавные детки", — написал один из пользователей.
"Алла Борисовна просто красотка, глаз не оторвать", — восхитился подписчик.