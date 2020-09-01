https://ria.ru/20200901/pugacheva-1576596106.html

Пугачева поразила фанатов "нарядом старшеклассницы"

Певица Алла Пугачева удивила подписчиков образом, в котором проводила своих детей в школу 1 сентября. "Наряд старшеклассницы" поклонники увидели в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T18:16

2020-09-01T18:16

2020-09-01T18:16

культура

шоу-бизнес

день знаний

максим галкин

алла пугачева

школа

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> удивила подписчиков образом, в котором проводила своих детей в школу 1 сентября. "Наряд старшеклассницы" поклонники увидели в <a href="https://www.instagram.com/p/CEl0nUVHbMw/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram-аккаунте</a> супруга звезды <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максима Галкина</a>.На кадрах видно, как артистка сопровождает дочь и сына на линейке. Она одета в кожаную куртку и короткую белую мини-юбку. В комментариях пользователи соцсети не оставили образ без внимания, а также пожелали детям пары успехов в учебе."Я тоже так хочу", — написала фанатка, поразившись, насколько молодо выглядит певица."Аллу Борисовну тоже за парту", — пошутила поклонница."Молодая мамочка, забавные детки", — написал один из пользователей."Алла Борисовна просто красотка, глаз не оторвать", — восхитился подписчик.

https://ria.ru/20200831/pugacheva-1576539363.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, день знаний, максим галкин, алла пугачева, школа, общество