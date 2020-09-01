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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/provokatsiya-1576588059.html
В Могилеве активист устроил провокацию на школьной линейке
Активист Володар Цурпанов устроил провокацию на торжественной школьной линейке ко Дню знаний в могилевской школе, он выкрикивал угрозы и оскорблял руководство... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:29
2020-09-01T16:33
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
могилев
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Активист Володар Цурпанов устроил провокацию на торжественной школьной линейке ко Дню знаний в могилевской школе, он выкрикивал угрозы и оскорблял руководство учебного заведения, мужчину задержали, сообщило <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."Во дворе средней школы №43 <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилева</a> проходила традиционная торжественная линейка, приуроченная ко Дню знаний. Во время мероприятия из группы присутствующих родителей к центру площадки направился Цурпанов, который начал громко выкрикивать слова "Всем на колени!", "Я с вами разберусь!", а также оскорбления в адрес руководства школы и почетных гостей. Мужчина вел себя агрессивно и несдержанно, не реагировал на испуганных детей, замечания педагогов и родителей", - сообщило МВД Белоруссии в своем Telegram-канале.В милиции отметили, что задержанный не являлся участником праздничной линейки, поскольку не был приглашен на нее в качестве гостя либо родителя. Кроме того, он ранее попадал в поле зрения правоохранителей за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.Сотрудники милиции задержали мужчину и доставили для разбирательства в Октябрьский РОВД Могилева. Проводится проверка. Действиям Цурпанова будет дана правовая оценка, сообщили в министерстве.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576569640.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
ну что ж человек впечатлительный, брал пример с высшего руководства
17
со скакунов на митингах он пример брал
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7
могилев
белоруссия
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мвд белоруссии, могилев, белоруссия, в мире

В Могилеве активист устроил провокацию на школьной линейке

16:29 01.09.2020 (обновлено: 16:33 01.09.2020)
7792
© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Активист Володар Цурпанов устроил провокацию на торжественной школьной линейке ко Дню знаний в могилевской школе, он выкрикивал угрозы и оскорблял руководство учебного заведения, мужчину задержали, сообщило МВД Белоруссии.
"Во дворе средней школы №43 Могилева проходила традиционная торжественная линейка, приуроченная ко Дню знаний. Во время мероприятия из группы присутствующих родителей к центру площадки направился Цурпанов, который начал громко выкрикивать слова "Всем на колени!", "Я с вами разберусь!", а также оскорбления в адрес руководства школы и почетных гостей. Мужчина вел себя агрессивно и несдержанно, не реагировал на испуганных детей, замечания педагогов и родителей", - сообщило МВД Белоруссии в своем Telegram-канале.
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В милиции отметили, что задержанный не являлся участником праздничной линейки, поскольку не был приглашен на нее в качестве гостя либо родителя. Кроме того, он ранее попадал в поле зрения правоохранителей за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.
Сотрудники милиции задержали мужчину и доставили для разбирательства в Октябрьский РОВД Могилева. Проводится проверка. Действиям Цурпанова будет дана правовая оценка, сообщили в министерстве.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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256026814
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМогилевБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
ну что ж человек впечатлительный, брал пример с высшего руководства
1 сентября, 16:31
Olga Mironova
2000213
со скакунов на митингах он пример брал
1 сентября, 16:43
О Ольга Занкова
1200001
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