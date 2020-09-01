https://ria.ru/20200901/protesty-1576586189.html

В Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ

Несколько десятков протестующих студентов в Минске прорвали оцепление милиции на Проспекте независимости рядом со зданием КГБ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:10

2020-09-01T16:10

2020-09-01T16:36

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576588519_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_fa6a4988ebcfdcedba60b000fb8ce440.jpg

<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Несколько десятков протестующих студентов в Минске прорвали оцепление милиции на Проспекте независимости рядом со зданием КГБ, передает корреспондент РИА Новости.С утра студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Правоохранительные органы не препятствовали их шествию по улицам <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, однако пристально следили за обеспечением порядка.Студенты свернули на улицу Володарского. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем задержания минимум двух человек на улице Свердлова. Задержание произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН. Один из бойцов внутренних войск упал при задержании одного из протестующих студентов.Сотрудники ОМОН тем временем уже перекрывают дорогу на площадь Независимости, где находятся основные правительственные здания.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/protesty-1576586960.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

sizif8 Как сказал один участник украинского майдана после отрезвления: "Мы хотели разрушить дом, чтобы построить новый. Но, оказалось, что нового дома из обломков не построишь. Даже сарая не вышло". Разрушив Белорусское государство участники майдана в лучшем случае смогут построить собачью будку, чтобы оттуда гавкать на Россию. Может, с запада кость кинут? 226

Александр Сербский Да, главная ошибка протестующих: они думают, что все хорошее что есть останется, а новое приложится. Но это не так. Если , не дай Бог, выберут марионетку сатанинского запада, то про все соц.льготы , низкие тарифы ЖКХ , промышленность можно забыть. Плюс будет навязываться русофобия и подчинение западу. 189

30

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Минск: Силовики перекрыли студентам проход на улице Немига Несанкционированные акции проходят в Минске с утра. 2020-09-01T16:10 true PT0M05S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире