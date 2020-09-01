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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/protesty-1576586189.html
В Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ
Несколько десятков протестующих студентов в Минске прорвали оцепление милиции на Проспекте независимости рядом со зданием КГБ, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:10
2020-09-01T16:36
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Несколько десятков протестующих студентов в Минске прорвали оцепление милиции на Проспекте независимости рядом со зданием КГБ, передает корреспондент РИА Новости.С утра студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Правоохранительные органы не препятствовали их шествию по улицам <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, однако пристально следили за обеспечением порядка.Студенты свернули на улицу Володарского. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем задержания минимум двух человек на улице Свердлова. Задержание произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН. Один из бойцов внутренних войск упал при задержании одного из протестующих студентов.Сотрудники ОМОН тем временем уже перекрывают дорогу на площадь Независимости, где находятся основные правительственные здания.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/protesty-1576586960.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Как сказал один участник украинского майдана после отрезвления: "Мы хотели разрушить дом, чтобы построить новый. Но, оказалось, что нового дома из обломков не построишь. Даже сарая не вышло". Разрушив Белорусское государство участники майдана в лучшем случае смогут построить собачью будку, чтобы оттуда гавкать на Россию. Может, с запада кость кинут?
226
Да, главная ошибка протестующих: они думают, что все хорошее что есть останется, а новое приложится. Но это не так. Если , не дай Бог, выберут марионетку сатанинского запада, то про все соц.льготы , низкие тарифы ЖКХ , промышленность можно забыть. Плюс будет навязываться русофобия и подчинение западу.
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минск
белоруссия
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Минск: Силовики перекрыли студентам проход на улице Немига
Несанкционированные акции проходят в Минске с утра.
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минск, белоруссия, в мире

В Минске протестующие студенты прорвали оцепление рядом со зданием КГБ

16:10 01.09.2020 (обновлено: 16:36 01.09.2020)
41676
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Несколько десятков протестующих студентов в Минске прорвали оцепление милиции на Проспекте независимости рядом со зданием КГБ, передает корреспондент РИА Новости.
С утра студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Правоохранительные органы не препятствовали их шествию по улицам Минска, однако пристально следили за обеспечением порядка.
Студенты свернули на улицу Володарского. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем задержания минимум двух человек на улице Свердлова. Задержание произошло в тот момент, когда протестующие перебегали дорогу, увидев ОМОН. Один из бойцов внутренних войск упал при задержании одного из протестующих студентов.
Сотрудники ОМОН тем временем уже перекрывают дорогу на площадь Независимости, где находятся основные правительственные здания.
Кадры несанкционированной акции студентов в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 16:21Протесты в Белоруссии
В Минске прошли задержания протестующих
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.
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Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
6952531155
Обсудить 30
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Как сказал один участник украинского майдана после отрезвления: "Мы хотели разрушить дом, чтобы построить новый. Но, оказалось, что нового дома из обломков не построишь. Даже сарая не вышло". Разрушив Белорусское государство участники майдана в лучшем случае смогут построить собачью будку, чтобы оттуда гавкать на Россию. Может, с запада кость кинут?
1 сентября, 16:17
sizif8
184210125
Да, главная ошибка протестующих: они думают, что все хорошее что есть останется, а новое приложится. Но это не так. Если , не дай Бог, выберут марионетку сатанинского запада, то про все соц.льготы , низкие тарифы ЖКХ , промышленность можно забыть. Плюс будет навязываться русофобия и подчинение западу.
1 сентября, 16:24
Александр Сербский
151001121
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