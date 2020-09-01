В Белоруссии прошли задержания участников незаконных акций студентов
13:33 01.09.2020 (обновлено: 14:33 01.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Белорусская милиция во вторник провела единичные задержания участников несанкционированных акций, массовых задержаний и применения спецсредств не было ни в Минске, ни в регионах республики, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
"Могу подтвердить, что были задержания. Это были единичные задержания, массовых задержаний ни в Минске, ни по стране в целом не было", - сказала Чемоданова. Она отметила, что пока не может назвать число задержанных, так как эта информация пока обобщается.
Собеседница отметила, что задержания связаны с несанкционированными массовыми мероприятиями, в частности, такие акции во вторник в Минске провели студенты. "Сотрудники милиции предупреждали, что действия участников несанкционированных массовых мероприятий незаконны и только после невыполнения их требований (разойтись - ред.) производили задержания", - отметила пресс-секретарь. Она подчеркнула, что при задержаниях спецсредства не применялись.
В целом, по словам Чемодановой, ситуация с общественным порядком в стране не является критической, она контролируемая. "Я бы даже сказала, что ситуация спокойная как по Минску, так и в других городах", - подчеркнула она.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.
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