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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/protesty-1576574519.html
В Белоруссии прошли задержания участников незаконных акций студентов
Белорусская милиция во вторник провела единичные задержания участников несанкционированных акций, массовых задержаний и применения спецсредств не было ни в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:33
2020-09-01T14:33
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Белорусская милиция во вторник провела единичные задержания участников несанкционированных акций, массовых задержаний и применения спецсредств не было ни в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, ни в регионах республики, сообщила РИА Новости пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова.Собеседница отметила, что задержания связаны с несанкционированными массовыми мероприятиями, в частности, такие акции во вторник в Минске провели студенты. "Сотрудники милиции предупреждали, что действия участников несанкционированных массовых мероприятий незаконны и только после невыполнения их требований (разойтись - ред.) производили задержания", - отметила пресс-секретарь. Она подчеркнула, что при задержаниях спецсредства не применялись.В целом, по словам Чемодановой, ситуация с общественным порядком в стране не является критической, она контролируемая. "Я бы даже сказала, что ситуация спокойная как по Минску, так и в других городах", - подчеркнула она.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/belorussiya-1576553014.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/zhurnalisty-1576550713.html
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии прошли задержания участников незаконных акций студентов

13:33 01.09.2020 (обновлено: 14:33 01.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Белорусская милиция во вторник провела единичные задержания участников несанкционированных акций, массовых задержаний и применения спецсредств не было ни в Минске, ни в регионах республики, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
"Могу подтвердить, что были задержания. Это были единичные задержания, массовых задержаний ни в Минске, ни по стране в целом не было", - сказала Чемоданова. Она отметила, что пока не может назвать число задержанных, так как эта информация пока обобщается.
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Собеседница отметила, что задержания связаны с несанкционированными массовыми мероприятиями, в частности, такие акции во вторник в Минске провели студенты. "Сотрудники милиции предупреждали, что действия участников несанкционированных массовых мероприятий незаконны и только после невыполнения их требований (разойтись - ред.) производили задержания", - отметила пресс-секретарь. Она подчеркнула, что при задержаниях спецсредства не применялись.
В целом, по словам Чемодановой, ситуация с общественным порядком в стране не является критической, она контролируемая. "Я бы даже сказала, что ситуация спокойная как по Минску, так и в других городах", - подчеркнула она.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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