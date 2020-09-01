https://ria.ru/20200901/protesty-1576574519.html

В Белоруссии прошли задержания участников незаконных акций студентов

Белорусская милиция во вторник провела единичные задержания участников несанкционированных акций, массовых задержаний и применения спецсредств не было ни в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:33

2020-09-01T13:33

2020-09-01T14:33

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Белорусская милиция во вторник провела единичные задержания участников несанкционированных акций, массовых задержаний и применения спецсредств не было ни в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, ни в регионах республики, сообщила РИА Новости пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова.Собеседница отметила, что задержания связаны с несанкционированными массовыми мероприятиями, в частности, такие акции во вторник в Минске провели студенты. "Сотрудники милиции предупреждали, что действия участников несанкционированных массовых мероприятий незаконны и только после невыполнения их требований (разойтись - ред.) производили задержания", - отметила пресс-секретарь. Она подчеркнула, что при задержаниях спецсредства не применялись.В целом, по словам Чемодановой, ситуация с общественным порядком в стране не является критической, она контролируемая. "Я бы даже сказала, что ситуация спокойная как по Минску, так и в других городах", - подчеркнула она.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире