https://ria.ru/20200901/protest-1576599124.html

ОМОН разогнал протестующих студентов в Минске

Бойцы ОМОН разогнали участников несанкционированной акции протеста в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T19:07

2020-09-01T19:07

2020-09-01T19:07

протесты в белоруссии

белоруссия

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>Бойцы ОМОН разогнали участников несанкционированной акции протеста в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости.В митинге напротив площади Независимости участвовали студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов. Их неоднократно просили разойтись, но они продолжали скандировать лозунги и апплодировать.Вскоре на место протестной акции приехал автобус с силовиками. После этого студенты разбежались: часть из них спустилась в метро, часть – забежали в вуз.Протесты в БелоруссииАкции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. На новый срок переизбрался <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> с 80 процентами голосов, его соперник <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала чуть больше 10 процентов.Оппозиция не согласилась с результатами голосования и создала координационный совет по передаче власти. В свою очередь, Тихановская покинула страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. В ее команде отметили, что бывшего кандидата в президенты вынудили принять такое решение.Первые акции протеста жестко подавляли силовики. В частности, они использовали резиновые пули, светошумовые гранаты и другие средства. В последующие дни они перестали разгонять митинги такими методами.По сведениям МВД, на протестах задержали около семи тысяч человек, пострадал сотни людей, среди них – как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщил о трех погибших.

https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html

https://ria.ru/20200827/avtokefaliya-1576345396.html

Александр Белый Достаточно отчислить сотню, остальные побегут учиться! 25

Александр Белый Такие вот шпанюки в свое время скинули Де Голля. Правда он совершил несколько ошибок. Прежде всего дал протесту разростись до строительства барикад и отдельных не контролируемых зон, а потом начал их подавлять! В итоге их стало еще больше! Главное в подавлении протеста не дать этому сброду закрепиться! Давить как можно жестоко... 11

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белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия