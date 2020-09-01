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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/protest-1576599124.html
ОМОН разогнал протестующих студентов в Минске
Бойцы ОМОН разогнали участников несанкционированной акции протеста в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T19:07
2020-09-01T19:07
протесты в белоруссии
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>Бойцы ОМОН разогнали участников несанкционированной акции протеста в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости.В митинге напротив площади Независимости участвовали студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов. Их неоднократно просили разойтись, но они продолжали скандировать лозунги и апплодировать.Вскоре на место протестной акции приехал автобус с силовиками. После этого студенты разбежались: часть из них спустилась в метро, часть – забежали в вуз.Протесты в БелоруссииАкции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. На новый срок переизбрался <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> с 80 процентами голосов, его соперник <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала чуть больше 10 процентов.Оппозиция не согласилась с результатами голосования и создала координационный совет по передаче власти. В свою очередь, Тихановская покинула страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. В ее команде отметили, что бывшего кандидата в президенты вынудили принять такое решение.Первые акции протеста жестко подавляли силовики. В частности, они использовали резиновые пули, светошумовые гранаты и другие средства. В последующие дни они перестали разгонять митинги такими методами.По сведениям МВД, на протестах задержали около семи тысяч человек, пострадал сотни людей, среди них – как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщил о трех погибших.
https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html
https://ria.ru/20200827/avtokefaliya-1576345396.html
Достаточно отчислить сотню, остальные побегут учиться!
25
Такие вот шпанюки в свое время скинули Де Голля. Правда он совершил несколько ошибок. Прежде всего дал протесту разростись до строительства барикад и отдельных не контролируемых зон, а потом начал их подавлять! В итоге их стало еще больше! Главное в подавлении протеста не дать этому сброду закрепиться! Давить как можно жестоко...
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
белоруссия

ОМОН разогнал протестующих студентов в Минске

19:07 01.09.2020
3709
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники студенческой акции протеста в Минске
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Бойцы ОМОН разогнали участников несанкционированной акции протеста в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости.
В митинге напротив площади Независимости участвовали студенты Белорусского государственного и Лингвистического университетов. Их неоднократно просили разойтись, но они продолжали скандировать лозунги и апплодировать.
Акция в Литве в знак солидарности с протестующими в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
С распростертыми объятиями. Как Литва поддерживает белорусскую оппозицию
Вскоре на место протестной акции приехал автобус с силовиками. После этого студенты разбежались: часть из них спустилась в метро, часть – забежали в вуз.

Протесты в Белоруссии

Акции протеста в Белоруссии начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. На новый срок переизбрался Александр Лукашенко с 80 процентами голосов, его соперник Светлана Тихановская набрала чуть больше 10 процентов.
Оппозиция не согласилась с результатами голосования и создала координационный совет по передаче власти. В свою очередь, Тихановская покинула страну и уехала в Литву. В ее команде отметили, что бывшего кандидата в президенты вынудили принять такое решение.
Минский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
В Белоруссии хотят разыграть "украинскую карту"
Первые акции протеста жестко подавляли силовики. В частности, они использовали резиновые пули, светошумовые гранаты и другие средства. В последующие дни они перестали разгонять митинги такими методами.
По сведениям МВД, на протестах задержали около семи тысяч человек, пострадал сотни людей, среди них – как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщил о трех погибших.
4712028
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Протесты в БелоруссииБелоруссия
Популярные комментарии
Достаточно отчислить сотню, остальные побегут учиться!
1 сентября, 19:18
Александр Белый
2200012
Такие вот шпанюки в свое время скинули Де Голля. Правда он совершил несколько ошибок. Прежде всего дал протесту разростись до строительства барикад и отдельных не контролируемых зон, а потом начал их подавлять! В итоге их стало еще больше! Главное в подавлении протеста не дать этому сброду закрепиться! Давить как можно жестоко...
1 сентября, 20:46
Александр Белый
900002
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