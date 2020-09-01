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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/protest-1576581804.html
В Минске милиция пресекла акцию оппозиции у МТЗ
Белорусская милиция с третьей попытки пресекла акцию сторонников оппозиции у Минского тракторного завода, корреспондент РИА Новости стал свидетелем нескольких... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:01
2020-09-01T15:06
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Белорусская милиция с третьей попытки пресекла акцию сторонников оппозиции у <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минского</a> тракторного завода, корреспондент РИА Новости стал свидетелем нескольких задержаний.После 12.00 (совпадает с мск) во вторник напротив проходной МТЗ собрались несколько десятков человек. Манифестанты призывали рабочих устроить забастовку и общались с журналистами.Ближе к 13.00 у проходной появились несколько милиционеров и человек в синей жилетке с надписью "информационный центр", который в громкоговоритель призывал собравшихся не нарушать порядок и разойтись. Манифестанты в ответ скандировали "Мы гуляем".Еще через четверть часа на прилегающей дороге появился красный автобус со шторами на окнах. Когда он подъехал к протестующим, из него стали выходить бойцы ОМОН, что заставило манифестантов отойти на расстояние около 50 метров от проходной в сторону Долгобродской улицы. Одного из участников акции двое сотрудников ОМОН под руки завели в автобус.Удалившись от проходной, манифестанты не желали расходиться и вступали в дискуссии с сотрудниками милиции, настаивая, что закон нарушают как раз они. Одного юношу, отделившегося от группы протестующих, также увели милиционеры. В ответ на это манифестанты стали следовать за сотрудниками милиции, призывая отпустить молодого человека, настаивая на том, что он уже покидал место проведения акции.Напротив проходной вновь собрались около двух десятков активистов, которые пытались дискутировать с сотрудниками милиции. Правоохранители вели себя корректно и на требования объяснить, какой именно закон они нарушают, ссылались на соответствующие положения. От группы протестующих увели двоих молодых людей. Всего корреспондент РИА Новости стал свидетелем трех задержаний.Сотрудники милиции вновь оттеснили манифестантов с дороги и простояли там некоторое время, пока пятеро из них не пошли цепью на толпу, призывая собравшихся разойтись. Пикетчики уходили от милиционеров. На ближайшем перекрестке они перешли дорогу, и преследование завершилось, как и сама акция.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200829/pribaltika-1576449108.html
Белорусская политика - приведение в чувство зарвавшихся молодчиков, плюющих на закон. И в этом она ничем не отличается от политики американской, немецкой или французской. Хотя - нет, отличается: в Белоруссии действуют гораздо (ГОРАЗДО!) мягче и цивилизованнее.
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минск
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске милиция пресекла акцию оппозиции у МТЗ

15:01 01.09.2020 (обновлено: 15:06 01.09.2020)
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© РИА НовостиПолиция оттесняет протестующих от Мнского тракторного завода
Полиция оттесняет протестующих от Мнского тракторного завода - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Белорусская милиция с третьей попытки пресекла акцию сторонников оппозиции у Минского тракторного завода, корреспондент РИА Новости стал свидетелем нескольких задержаний.
После 12.00 (совпадает с мск) во вторник напротив проходной МТЗ собрались несколько десятков человек. Манифестанты призывали рабочих устроить забастовку и общались с журналистами.
Ближе к 13.00 у проходной появились несколько милиционеров и человек в синей жилетке с надписью "информационный центр", который в громкоговоритель призывал собравшихся не нарушать порядок и разойтись. Манифестанты в ответ скандировали "Мы гуляем".
Еще через четверть часа на прилегающей дороге появился красный автобус со шторами на окнах. Когда он подъехал к протестующим, из него стали выходить бойцы ОМОН, что заставило манифестантов отойти на расстояние около 50 метров от проходной в сторону Долгобродской улицы. Одного из участников акции двое сотрудников ОМОН под руки завели в автобус.
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Удалившись от проходной, манифестанты не желали расходиться и вступали в дискуссии с сотрудниками милиции, настаивая, что закон нарушают как раз они. Одного юношу, отделившегося от группы протестующих, также увели милиционеры. В ответ на это манифестанты стали следовать за сотрудниками милиции, призывая отпустить молодого человека, настаивая на том, что он уже покидал место проведения акции.
Напротив проходной вновь собрались около двух десятков активистов, которые пытались дискутировать с сотрудниками милиции. Правоохранители вели себя корректно и на требования объяснить, какой именно закон они нарушают, ссылались на соответствующие положения. От группы протестующих увели двоих молодых людей. Всего корреспондент РИА Новости стал свидетелем трех задержаний.
Сотрудники милиции вновь оттеснили манифестантов с дороги и простояли там некоторое время, пока пятеро из них не пошли цепью на толпу, призывая собравшихся разойтись. Пикетчики уходили от милиционеров. На ближайшем перекрестке они перешли дорогу, и преследование завершилось, как и сама акция.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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8140055
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Белорусская политика - приведение в чувство зарвавшихся молодчиков, плюющих на закон. И в этом она ничем не отличается от политики американской, немецкой или французской. Хотя - нет, отличается: в Белоруссии действуют гораздо (ГОРАЗДО!) мягче и цивилизованнее.
1 сентября, 15:43
rralf4002
1310012
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