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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20200901/proforientatsiya-1576595953.html
В архангельской гимназии вновь открылся "Роснефть-класс"
Старшеклассники, отобранные из разных школ Поморья, во вторник приступили к занятиям в уникальном для региона "Роснефть-классе", профориентационная система... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:11
2020-09-01T18:11
архангельская область
александр цыбульский
образование - общество
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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 1 сен - РИА Новости. </strong>Старшеклассники, отобранные из разных школ Поморья, во вторник приступили к занятиям в уникальном для региона "Роснефть-классе", профориентационная система подготовки в котором отличается от обычной учебной программы, сообщает Минобрнауки области.С участниками проекта, который уже 10 лет действует в архангельской гимназии №3, в День знаний встретился временно исполняющий обязанности губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a>.В "Роснефть-классе" школьников знакомят с профессиями нефтяной отрасли, они также углубленно изучают дисциплины физико-математического цикла. Помимо учебы и проектной деятельности, курс предполагает творчество, возможность для учеников раскрыть свои таланты перед поступлением в вуз. Для компании такой школьный проект можно считать первой ступенью в системе непрерывного образования, а для школьников - это возможность стать более конкурентоспособными, отмечалось на встрече."Роснефть-класс" – это замечательный пример того, как компания готовит высококлассных профессионалов, начиная со школьной скамьи. По сути, дети – ученики 10 и 11 классов – уже начинают понимать, к чему у них есть склонность, получать дополнительное образование, видеть свою перспективу. Те знания и те возможности, которые перед ними открывает участие в этом проекте, – беспрецедентны", – приводятся в сообщении слова Цыбульского.
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александр цыбульский, образование - общество

В архангельской гимназии вновь открылся "Роснефть-класс"

18:11 01.09.2020
219
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтаршеклассники на перемене
Старшеклассники на перемене - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
АРХАНГЕЛЬСК, 1 сен - РИА Новости. Старшеклассники, отобранные из разных школ Поморья, во вторник приступили к занятиям в уникальном для региона "Роснефть-классе", профориентационная система подготовки в котором отличается от обычной учебной программы, сообщает Минобрнауки области.
С участниками проекта, который уже 10 лет действует в архангельской гимназии №3, в День знаний встретился временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Цыбульский.
В "Роснефть-классе" школьников знакомят с профессиями нефтяной отрасли, они также углубленно изучают дисциплины физико-математического цикла. Помимо учебы и проектной деятельности, курс предполагает творчество, возможность для учеников раскрыть свои таланты перед поступлением в вуз. Для компании такой школьный проект можно считать первой ступенью в системе непрерывного образования, а для школьников - это возможность стать более конкурентоспособными, отмечалось на встрече.
"Роснефть-класс" – это замечательный пример того, как компания готовит высококлассных профессионалов, начиная со школьной скамьи. По сути, дети – ученики 10 и 11 классов – уже начинают понимать, к чему у них есть склонность, получать дополнительное образование, видеть свою перспективу. Те знания и те возможности, которые перед ними открывает участие в этом проекте, – беспрецедентны", – приводятся в сообщении слова Цыбульского.
На уроке в школе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.08.2018
31 августа 2018, 15:23Тюменская область
В тюменской школе открылся третий по счету в области Роснефть-класс
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Архангельская областьАлександр ЦыбульскийОбразование - Общество
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