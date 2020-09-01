https://ria.ru/20200901/proforientatsiya-1576595953.html

В архангельской гимназии вновь открылся "Роснефть-класс"

Старшеклассники, отобранные из разных школ Поморья, во вторник приступили к занятиям в уникальном для региона "Роснефть-классе", профориентационная система... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T18:11

2020-09-01T18:11

2020-09-01T18:11

архангельская область

александр цыбульский

образование - общество

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 1 сен - РИА Новости. </strong>Старшеклассники, отобранные из разных школ Поморья, во вторник приступили к занятиям в уникальном для региона "Роснефть-классе", профориентационная система подготовки в котором отличается от обычной учебной программы, сообщает Минобрнауки области.С участниками проекта, который уже 10 лет действует в архангельской гимназии №3, в День знаний встретился временно исполняющий обязанности губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a>.В "Роснефть-классе" школьников знакомят с профессиями нефтяной отрасли, они также углубленно изучают дисциплины физико-математического цикла. Помимо учебы и проектной деятельности, курс предполагает творчество, возможность для учеников раскрыть свои таланты перед поступлением в вуз. Для компании такой школьный проект можно считать первой ступенью в системе непрерывного образования, а для школьников - это возможность стать более конкурентоспособными, отмечалось на встрече."Роснефть-класс" – это замечательный пример того, как компания готовит высококлассных профессионалов, начиная со школьной скамьи. По сути, дети – ученики 10 и 11 классов – уже начинают понимать, к чему у них есть склонность, получать дополнительное образование, видеть свою перспективу. Те знания и те возможности, которые перед ними открывает участие в этом проекте, – беспрецедентны", – приводятся в сообщении слова Цыбульского.

https://ria.ru/20180831/1527596479.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский, образование - общество