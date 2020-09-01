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В Подмосковье до конца 2020 года платить за проезд картой "Мир" дешевле

До конца года оплачивать проезд в транспорте Подмосковья картой "Мир" будет дешевле. Пассажиры получат скидку в размере 10 рублей при оплате проезда в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:26

2020-09-01T16:26

2020-09-01T16:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> До конца года оплачивать проезд в транспорте Подмосковья картой "Мир" будет дешевле. Пассажиры получат скидку в размере 10 рублей при оплате проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях картой "Мир", передает телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/platit-za-proezd-v-transporte-podmoskovja-kartoj-mir-budet-deshevle-do-kontsa-goda/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу областного минтранса.Уточняется, что акция начнется 1 сентября и продолжится до 31 декабря. Ее запустили вместе со Сбербанком и его дочерним предприятием АО "Расчетные решения" при поддержке регионального правительства.В свою очередь директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова напомнила, что в этом году уже во второй раз запущено специальное предложение для держателей бесконтактных карт "Мир"."Мы видим большую заинтересованность жителей и гостей Подмосковья в нашем предложении, позволяющем со значительной выгодой ездить как в муниципальном, так и в коммерческом транспорте данного региона", – добавила Точилова.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)