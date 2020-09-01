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Новости Подмосковья
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В Подмосковье до конца 2020 года платить за проезд картой "Мир" дешевле
До конца года оплачивать проезд в транспорте Подмосковья картой "Мир" будет дешевле. Пассажиры получат скидку в размере 10 рублей при оплате проезда в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:26
2020-09-01T16:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> До конца года оплачивать проезд в транспорте Подмосковья картой "Мир" будет дешевле. Пассажиры получат скидку в размере 10 рублей при оплате проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях картой "Мир", передает телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/platit-za-proezd-v-transporte-podmoskovja-kartoj-mir-budet-deshevle-do-kontsa-goda/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу областного минтранса.Уточняется, что акция начнется 1 сентября и продолжится до 31 декабря. Ее запустили вместе со Сбербанком и его дочерним предприятием АО "Расчетные решения" при поддержке регионального правительства.В свою очередь директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова напомнила, что в этом году уже во второй раз запущено специальное предложение для держателей бесконтактных карт "Мир"."Мы видим большую заинтересованность жителей и гостей Подмосковья в нашем предложении, позволяющем со значительной выгодой ездить как в муниципальном, так и в коммерческом транспорте данного региона", – добавила Точилова.
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье до конца 2020 года платить за проезд картой "Мир" дешевле

16:26 01.09.2020
340
© Алексей ФилипповПлатежные карты "Мир"
Платежные карты Мир - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Алексей Филиппов
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. До конца года оплачивать проезд в транспорте Подмосковья картой "Мир" будет дешевле. Пассажиры получат скидку в размере 10 рублей при оплате проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях картой "Мир", передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу областного минтранса.
Уточняется, что акция начнется 1 сентября и продолжится до 31 декабря. Ее запустили вместе со Сбербанком и его дочерним предприятием АО "Расчетные решения" при поддержке регионального правительства.

"Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту „Мир“ к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты со скидкой", – обратил внимание заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов.

В свою очередь директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова напомнила, что в этом году уже во второй раз запущено специальное предложение для держателей бесконтактных карт "Мир".
"Мы видим большую заинтересованность жителей и гостей Подмосковья в нашем предложении, позволяющем со значительной выгодой ездить как в муниципальном, так и в коммерческом транспорте данного региона", – добавила Точилова.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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