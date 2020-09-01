https://ria.ru/20200901/prigozhin-1576593044.html

"На Челентано похож". Поклонники не узнали Пригожина на старом фото

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram фотографию 26-летней давности, на которой его не узнали многие подписчики. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T17:26

2020-09-01T17:26

2020-09-01T17:29

культура

россия

шоу-бизнес

максим фадеев

иосиф пригожин

николай расторгуев

вахтанг кикабидзе

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости</strong>. Продюсер <a href="https://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank">Иосиф Пригожин</a> опубликовал в Instagram фотографию 26-летней давности, на которой его не узнали многие подписчики. На снимке 25-летний Пригожин запечатлен с певцом <a href="https://ria.ru/person_Vakhtang_Kikabidze" target="_blank">Вахтангом Кикабидзе</a>, с которым они тогда работали. Комментаторов удивил слишком "взрослый вид" артиста."Вы сейчас моложе выглядите, чем тогда", — написала patya.abidinova.Коллега артиста <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank">Максим Фадеев</a> отметил, что Пригожин на этом снимке напомнил ему итальянского актера Адриано Челентано. "На Челентано похож!" — отметил продюсер. Певец <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Rastorguev" target="_blank">Николай Расторгуев</a>, в свою очередь, сообщил, что помнит Пригожина еще таким молодым. Ряд комментаторов заявили, что продюсер выглядит хорошо и на фото, и сейчас. "Не слушайте никого, хорошо выглядели и сейчас хорошо выглядите. Вы нашли свое счастье просто, вот и успокоились, похорошели!" — резюмировала zulfiagaynazarova.

https://ria.ru/20200814/1575801067.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, максим фадеев, иосиф пригожин, николай расторгуев, вахтанг кикабидзе