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https://ria.ru/20200901/prigozhin-1576593044.html
"На Челентано похож". Поклонники не узнали Пригожина на старом фото
Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram фотографию 26-летней давности, на которой его не узнали многие подписчики. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:26
2020-09-01T17:29
культура
россия
шоу-бизнес
максим фадеев
иосиф пригожин
николай расторгуев
вахтанг кикабидзе
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости</strong>. Продюсер <a href="https://ria.ru/person_Iosif_Prigozhin/" target="_blank">Иосиф Пригожин</a> опубликовал в Instagram фотографию 26-летней давности, на которой его не узнали многие подписчики. На снимке 25-летний Пригожин запечатлен с певцом <a href="https://ria.ru/person_Vakhtang_Kikabidze" target="_blank">Вахтангом Кикабидзе</a>, с которым они тогда работали. Комментаторов удивил слишком "взрослый вид" артиста."Вы сейчас моложе выглядите, чем тогда", — написала patya.abidinova.Коллега артиста <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank">Максим Фадеев</a> отметил, что Пригожин на этом снимке напомнил ему итальянского актера Адриано Челентано. "На Челентано похож!" — отметил продюсер. Певец <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Rastorguev" target="_blank">Николай Расторгуев</a>, в свою очередь, сообщил, что помнит Пригожина еще таким молодым. Ряд комментаторов заявили, что продюсер выглядит хорошо и на фото, и сейчас. "Не слушайте никого, хорошо выглядели и сейчас хорошо выглядите. Вы нашли свое счастье просто, вот и успокоились, похорошели!" — резюмировала zulfiagaynazarova.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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россия, шоу-бизнес, максим фадеев, иосиф пригожин, николай расторгуев, вахтанг кикабидзе

"На Челентано похож". Поклонники не узнали Пригожина на старом фото

17:26 01.09.2020 (обновлено: 17:29 01.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПродюсер Иосиф Пригожин
Продюсер Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал в Instagram фотографию 26-летней давности, на которой его не узнали многие подписчики.
На снимке 25-летний Пригожин запечатлен с певцом Вахтангом Кикабидзе, с которым они тогда работали.
Комментаторов удивил слишком "взрослый вид" артиста.
"Вы сейчас моложе выглядите, чем тогда", — написала patya.abidinova.

"А по взгляду и не скажешь что 25", — добавил timofey_leontyev.

Коллега артиста Максим Фадеев отметил, что Пригожин на этом снимке напомнил ему итальянского актера Адриано Челентано.
"На Челентано похож!" — отметил продюсер.
Певец Николай Расторгуев, в свою очередь, сообщил, что помнит Пригожина еще таким молодым.
Ряд комментаторов заявили, что продюсер выглядит хорошо и на фото, и сейчас.
"Не слушайте никого, хорошо выглядели и сейчас хорошо выглядите. Вы нашли свое счастье просто, вот и успокоились, похорошели!" — резюмировала zulfiagaynazarova.
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КультураРоссияШоу-бизнесМаксим ФадеевИосиф ПригожинНиколай РасторгуевВахтанг Кикабидзе
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