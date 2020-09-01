https://ria.ru/20200901/prigovor-1576574122.html

Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в "Бессмертном полку"

Пермский краевой суд приговорил местного жителя Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ по обвинению в реабилитации нацизма, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:29

2020-09-01T13:29

2020-09-01T17:30

75 лет великой победы

бессмертный полк

пермь

происшествия

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<strong>ПЕРМЬ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Пермский краевой суд приговорил местного жителя Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ по обвинению в реабилитации нацизма, передает корреспондент РИА Новости.Ранее следствие пришло к выводу, что 19-летний Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова, признанного в 1946 году изменником родины. Отмечалось, что мужчина знал о личности этого человека и действовал умышленно. Судья Олег Ахматов постановил, что обвиняемый распространял сведения о днях воинской славы, выражающие явное неуважение к обществу. У Симанова конфискуют технику, с помощью которой он совершил преступление. Приговор можно будет обжаловать в течение десяти дней. Его вынесли без судебного разбирательства, так как Симанов признал вину. Он отметил, что считает наказание достаточным. Зачитывая решение, судья подчеркнул, что мужчину положительно характеризовали с места, где он был волонтером.Симанов — не единственный россиянин, которому предъявляли обвинения в реабилитации нацизма. Так, в прошлом месяце подписку о невыезде взяли с жителя Якутии, который, по данным следствия, 4 мая опубликовал фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк" в одном ряду с ветеранами.

https://radiosputnik.ria.ru/20200516/1571552169.html

https://ria.ru/20200518/1571581563.html

Фел Икс 200 плетей нужно, а не 200 часов... 284

Олег Первов имхо - 200часов работ - это смешно - ну хотя б на год посадили в колонию - что с этими идиотами возятся - в кого он превратится в будущем !? 262

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пермь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бессмертный полк, пермь, происшествия