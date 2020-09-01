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Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в "Бессмертном полку"
Пермский краевой суд приговорил местного жителя Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ по обвинению в реабилитации нацизма, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:29
2020-09-01T17:30
75 лет великой победы
бессмертный полк
пермь
происшествия
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<strong>ПЕРМЬ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Пермский краевой суд приговорил местного жителя Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ по обвинению в реабилитации нацизма, передает корреспондент РИА Новости.Ранее следствие пришло к выводу, что 19-летний Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова, признанного в 1946 году изменником родины. Отмечалось, что мужчина знал о личности этого человека и действовал умышленно. Судья Олег Ахматов постановил, что обвиняемый распространял сведения о днях воинской славы, выражающие явное неуважение к обществу. У Симанова конфискуют технику, с помощью которой он совершил преступление. Приговор можно будет обжаловать в течение десяти дней. Его вынесли без судебного разбирательства, так как Симанов признал вину. Он отметил, что считает наказание достаточным. Зачитывая решение, судья подчеркнул, что мужчину положительно характеризовали с места, где он был волонтером.Симанов — не единственный россиянин, которому предъявляли обвинения в реабилитации нацизма. Так, в прошлом месяце подписку о невыезде взяли с жителя Якутии, который, по данным следствия, 4 мая опубликовал фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк" в одном ряду с ветеранами.
https://radiosputnik.ria.ru/20200516/1571552169.html
https://ria.ru/20200518/1571581563.html
200 плетей нужно, а не 200 часов...
284
имхо - 200часов работ - это смешно - ну хотя б на год посадили в колонию - что с этими идиотами возятся - в кого он превратится в будущем !?
262
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пермь
РИА Новости
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
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бессмертный полк, пермь, происшествия

Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в "Бессмертном полку"

13:29 01.09.2020 (обновлено: 17:30 01.09.2020)
30202
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСледственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка". Справа — подозреваемый Даниил Симанов. Стоп-кадр видео
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Справа — подозреваемый Даниил Симанов. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 1 сен — РИА Новости. Пермский краевой суд приговорил местного жителя Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ по обвинению в реабилитации нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее следствие пришло к выводу, что 19-летний Симанов со своего компьютера отправил на онлайн-акцию "Бессмертный полк" фото генерала Андрея Власова, признанного в 1946 году изменником родины. Отмечалось, что мужчина знал о личности этого человека и действовал умышленно.
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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СК показал видео допросов разместивших нацистов на "Бессмертном полку"
Судья Олег Ахматов постановил, что обвиняемый распространял сведения о днях воинской славы, выражающие явное неуважение к обществу. У Симанова конфискуют технику, с помощью которой он совершил преступление.
Приговор можно будет обжаловать в течение десяти дней. Его вынесли без судебного разбирательства, так как Симанов признал вину. Он отметил, что считает наказание достаточным.
Зачитывая решение, судья подчеркнул, что мужчину положительно характеризовали с места, где он был волонтером.
Симанов — не единственный россиянин, которому предъявляли обвинения в реабилитации нацизма. Так, в прошлом месяце подписку о невыезде взяли с жителя Якутии, который, по данным следствия, 4 мая опубликовал фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк" в одном ряду с ветеранами.
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
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80121842370
Обсудить 47
75 лет Великой ПобедыБессмертный полкПермьПроисшествия
Популярные комментарии
200 плетей нужно, а не 200 часов...
1 сентября, 13:33
Фел Икс
249613310
имхо - 200часов работ - это смешно - ну хотя б на год посадили в колонию - что с этими идиотами возятся - в кого он превратится в будущем !?
1 сентября, 14:13
Олег Первов
197037239
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