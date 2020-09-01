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В Белоруссии вынесли приговор по делу о взрывах во время салюта в Минске
Суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении двух россиян по делу о взрывах во время салюта в Минске в День независимости летом 2019-го,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:30
2020-09-01T11:30
2020-09-01T11:39
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении двух россиян по делу о взрывах во время салюта в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a> в День независимости летом 2019-го, сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее сторона гособвинения заявила, что вина фигурантов дела в суде доказана, и попросила назначить россиянам Константину Денисову и Максимилиану Сафронову по три года лишения свободы в колонии-поселении. Аналогичное наказание прокурор запросил для офицера минской комендатуры Алексея Круглика.В ходе суда сотрудники российского предприятия, которое изготовило салюты, вины не признали. Их обвинили в нарушении правил использования пиротехнических изделий, повлекшем по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, ущерба в крупном размере и смерть человека. Круглик, который находится под подпиской о невыезде, признал вину частично. Его судили за нарушения правил использования пиротехнических изделий, которые повлекли травмы и смерть человека.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, в мире
МИНСК, 1 сен - РИА Новости.
Суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении двух россиян по делу о взрывах во время салюта в Минске
в День независимости летом 2019-го, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее сторона гособвинения заявила, что вина фигурантов дела в суде доказана, и попросила назначить россиянам Константину Денисову и Максимилиану Сафронову по три года лишения свободы в колонии-поселении. Аналогичное наказание прокурор запросил для офицера минской комендатуры Алексея Круглика.
В ходе суда сотрудники российского предприятия, которое изготовило салюты, вины не признали. Их обвинили в нарушении правил использования пиротехнических изделий, повлекшем по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, ущерба в крупном размере и смерть человека. Круглик, который находится под подпиской о невыезде, признал вину частично. Его судили за нарушения правил использования пиротехнических изделий, которые повлекли травмы и смерть человека.