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Владимир Путин поздравил студентов и школьников с Днем знаний
Президент России Владимир Путин поздравил студентов и школьников с Днем знаний, а также пожелал успехов первоклассникам. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:03
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> поздравил студентов и школьников с Днем знаний, а также пожелал успехов первоклассникам."От души поздравляю всех студентов, школьников, тех, кто начинает учебный год, поздравляю с началом этого нового учебного года. И, конечно, хочу искренне пожелать успехов кому прежде всего? Первоклассникам. Тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог. Безусловно, самые добрые слова вашим родителям, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, вообще всем вашим близким, которые рядом с вами, которые переживают за вас, верят в вас", - сказал Путин во время всероссийского открытого видеоурока.Он отметил, что 1 сентября – это всегда праздник, и особое присущее только этому дню волнение, когда "с нетерпением ждешь встречи с одноклассниками, с любимыми учителями, с которыми предстоит постигать новые знания, поразмышлять вместе, помечтать о будущем".
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социальный навигатор, сн_образование, образование - общество, россия, владимир путин, общество

Владимир Путин поздравил студентов и школьников с Днем знаний

12:03 01.09.2020 (обновлено: 12:15 01.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАзбука и букет цветов на парте
Азбука и букет цветов на парте - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил студентов и школьников с Днем знаний, а также пожелал успехов первоклассникам.
"От души поздравляю всех студентов, школьников, тех, кто начинает учебный год, поздравляю с началом этого нового учебного года. И, конечно, хочу искренне пожелать успехов кому прежде всего? Первоклассникам. Тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог. Безусловно, самые добрые слова вашим родителям, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, вообще всем вашим близким, которые рядом с вами, которые переживают за вас, верят в вас", - сказал Путин во время всероссийского открытого видеоурока.
Он отметил, что 1 сентября – это всегда праздник, и особое присущее только этому дню волнение, когда "с нетерпением ждешь встречи с одноклассниками, с любимыми учителями, с которыми предстоит постигать новые знания, поразмышлять вместе, помечтать о будущем".
Первоклассники на торжественной линейке в День знаний - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 10:00
День знаний: как нацпроект "Образование" меняет учебную инфраструктуруВ этом году 1 сентября почти 2 миллиона школьников пойдут в первый класс, всего же 17 миллионов учеников отметят начало учебного года. Изменениями образовательной инфраструктуры занимается нацпроект "Образование". О том, что, как и где улучшается – в материале РИА Новости.
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