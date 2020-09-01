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МИД Польши предложил российскому посольству пройти тест о Второй мировой
МИД Польши предложил посольству России пройти свой тест о Второй мировой войне. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:53
2020-09-01T14:53
мид польши
владимир путин
эстония
латвия
сша
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank" data-auto="true">МИД Польши</a> предложил посольству России пройти свой тест о Второй мировой войне.Польская трактовка истории Второй мировой войны кардинально отличается от российского по ряду ключевых вопросов. В частности, официальная Варшава считает, что вина за начало войны лежит обоюдно на нацистской Германии и <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>."МИД запустил во вторник викторину на тему знаний о Второй мировой войне. В тесте, который можно решить на польском, английском и русском языках, вопросы, в том числе, о пакте Молотова-Риббентропа, ротмистре Пилецком или Ялтинской конференции", - говорится в сообщении польского МИД.МИД Польши предложил пройти тест в качестве "челленджа", указав тех, кому он передает эту "эстафету": посольства <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а в английской версии своего профиля также и российскому. Викторина состоит из 18 вопросов.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> во вторник в очередной раз подчеркнул, что не должно быть сомнений в том, что агрессором в ходе войны была нацистская Германия, а СССР "переломил хребет нацистской военной машине". Он также рассказал, что из архивных документов очевидно, что правительства некоторых стран "всячески старались подтолкнуть нацистскую Германию к агрессии против Советского Союза, всячески освобождали дорогу, по сути пожертвовали даже Польшей".
https://ria.ru/20200901/voyna-1576530975.html
а они включили туда вопрос о переговорах поляков с Гитлером по разделу Чехословакии и об участи поляков в холокосте?
95
Я бы предложил в ответ на данное предложение предложить МИДу Польши вопрос - в каком положении Польша оказалась после второй мировой войны. И какое она (эта Польша) имеет право что то требовать по такому результату (после войны).
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эстония
латвия
сша
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мид польши, владимир путин, эстония, латвия, сша, в мире

МИД Польши предложил российскому посольству пройти тест о Второй мировой

14:53 01.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание посольства РФ в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 1 сен - РИА Новости. МИД Польши предложил посольству России пройти свой тест о Второй мировой войне.
Польская трактовка истории Второй мировой войны кардинально отличается от российского по ряду ключевых вопросов. В частности, официальная Варшава считает, что вина за начало войны лежит обоюдно на нацистской Германии и СССР.
"МИД запустил во вторник викторину на тему знаний о Второй мировой войне. В тесте, который можно решить на польском, английском и русском языках, вопросы, в том числе, о пакте Молотова-Риббентропа, ротмистре Пилецком или Ялтинской конференции", - говорится в сообщении польского МИД.
МИД Польши предложил пройти тест в качестве "челленджа", указав тех, кому он передает эту "эстафету": посольства Эстонии, Латвии, Великобритании и США, а в английской версии своего профиля также и российскому. Викторина состоит из 18 вопросов.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в очередной раз подчеркнул, что не должно быть сомнений в том, что агрессором в ходе войны была нацистская Германия, а СССР "переломил хребет нацистской военной машине". Он также рассказал, что из архивных документов очевидно, что правительства некоторых стран "всячески старались подтолкнуть нацистскую Германию к агрессии против Советского Союза, всячески освобождали дорогу, по сути пожертвовали даже Польшей".
1 сентября 1939 года войска Германии вторгаются в Польшу, начав Вторую мировую войну в Европе - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 01:0875 лет Великой Победы
Вторая мировая война (1939-1945)
29168985157
Обсудить 20
МИД ПольшиВладимир ПутинЭстонияЛатвияСШАВ мире
Популярные комментарии
а они включили туда вопрос о переговорах поляков с Гитлером по разделу Чехословакии и об участи поляков в холокосте?
1 сентября, 14:56
О Ольга Занкова
8730104
Я бы предложил в ответ на данное предложение предложить МИДу Польши вопрос - в каком положении Польша оказалась после второй мировой войны. И какое она (эта Польша) имеет право что то требовать по такому результату (после войны).
1 сентября, 14:56
vvegaexl
4600004
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