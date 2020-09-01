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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/polsha-1576575385.html
В Польше не испугались угроз Лукашенко закрыть воздушное пространство
Угрозы президента Александра Лукашенко закрыть воздушное пространство Белоруссии для стран, которые введут санкции в отношении Минска, не особо страшны, считает РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:45
2020-09-01T13:45
протесты в белоруссии
александр лукашенко
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Угрозы президента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> закрыть воздушное пространство Белоруссии для стран, которые введут санкции в отношении Минска, не особо страшны, считает известный польский экономист, бывший руководитель Польского агентства информации и иностранных инвестиций Славомир Майман.Ранее Лукашенко, говоря о возможном ответе на введение санкций другими странами, заявил, что это Белоруссия им "покажет, что такое санкции: если они (<a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польша</a> и <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> – ред.) еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море".Он отметил, что некоторые европейские страны, авиакомпании которых летают в Японию, Китай и другие страны, не пользуются белорусским воздушным пространством. "Всегда можно договориться с другими странами. Например, финны летают больше нас – в Японию, в Южную Корею, в восемь городов Китая, но они вообще не пользуются белорусским коридором и как-то справляются", - пояснил собеседник агентства."Я думаю, что это не так уж страшно", - подытожил Майман.При этом он отметил, что польский бизнес достаточно положительно отзывается о работе с белорусскими партнерами. "Пока, что касается деловых отношений с <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссией</a>, намного легче, намного выгоднее, чем, скажем, с Украиной. Польские предприниматели, которые то ли стоят, то ли экспортируют, то ли покупают что-то из Белоруссии, достаточно положительного мнения насчет условий бизнеса. И это касается во-первых белорусских государственных предприятий", - сказал он.Эксперт не думает, что Минск введет какие-либо радикальные экономические меры. "Если он (Лукашенко – ред.) серьезно введет эти санкции, то некоторые польские предприятия могут пострадать", - заявил специалист.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200828/pushkov-1576405888.html
https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576534103.html
Он бы ещё с Австралией сравнил! Где финны, а где поляки... Финнам лететь в Китай через Белоруссию - крюк давать... ;-)
37
Дерзкие))))))
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8
польша
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире

В Польше не испугались угроз Лукашенко закрыть воздушное пространство

13:45 01.09.2020
14510
© Depositphotos / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Depositphotos / bloodua
ВАРШАВА, 1 сен - РИА Новости. Угрозы президента Александра Лукашенко закрыть воздушное пространство Белоруссии для стран, которые введут санкции в отношении Минска, не особо страшны, считает известный польский экономист, бывший руководитель Польского агентства информации и иностранных инвестиций Славомир Майман.
Ранее Лукашенко, говоря о возможном ответе на введение санкций другими странами, заявил, что это Белоруссия им "покажет, что такое санкции: если они (Польша и Литва – ред.) еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море".

"Начнем с того, что мы почти не летаем из-за пандемии коронавируса. 70% рейсов польских авиалиний отменены. В Китай мы не летаем, в Индию пока что тоже. Я думаю, что ущерб не будет такой уж большой оттого, что он закроет коридоры", - сказал Майман РИА Новости.

Он отметил, что некоторые европейские страны, авиакомпании которых летают в Японию, Китай и другие страны, не пользуются белорусским воздушным пространством. "Всегда можно договориться с другими странами. Например, финны летают больше нас – в Японию, в Южную Корею, в восемь городов Китая, но они вообще не пользуются белорусским коридором и как-то справляются", - пояснил собеседник агентства.
"Я думаю, что это не так уж страшно", - подытожил Майман.
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При этом он отметил, что польский бизнес достаточно положительно отзывается о работе с белорусскими партнерами. "Пока, что касается деловых отношений с Белоруссией, намного легче, намного выгоднее, чем, скажем, с Украиной. Польские предприниматели, которые то ли стоят, то ли экспортируют, то ли покупают что-то из Белоруссии, достаточно положительного мнения насчет условий бизнеса. И это касается во-первых белорусских государственных предприятий", - сказал он.
Эксперт не думает, что Минск введет какие-либо радикальные экономические меры. "Если он (Лукашенко – ред.) серьезно введет эти санкции, то некоторые польские предприятия могут пострадать", - заявил специалист.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Он бы ещё с Австралией сравнил! Где финны, а где поляки... Финнам лететь в Китай через Белоруссию - крюк давать... ;-)
1 сентября, 13:55
Владислав Леончук
3100006
Дерзкие))))))
1 сентября, 13:46
Степан Краснов
4150007
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