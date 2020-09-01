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Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении во вторник
Облачная погода с прояснениями, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T07:46
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михаил леус
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Облачная погода с прояснениями, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ожидается северный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, с отдельными порывами до 10-12 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20200831/pogoda-1576524793.html
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михаил леус, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении во вторник

07:46 01.09.2020
562
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве
Люди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Люди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Переменная облачность, без существенных осадков. В Москве плюс 20-22, по области плюс 18-23",- сказал Леус.
Синоптик также сообщил, что ожидается северный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, с отдельными порывами до 10-12 метров в секунду.
Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
Осень - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 13:15
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в сентябре
001002
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