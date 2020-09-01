https://ria.ru/20200901/pogoda-1576556607.html

Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении во вторник

Облачная погода с прояснениями, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в Москве во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T07:46

2020-09-01T07:46

2020-09-01T07:46

михаил леус

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Облачная погода с прояснениями, без осадков и высокое атмосферное давление ожидаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник, воздух в столице прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды <a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank">"Фобос"</a> Михаил Леус.Синоптик также сообщил, что ожидается северный, северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, с отдельными порывами до 10-12 метров в секунду.Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20200831/pogoda-1576524793.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество