В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет бабье лето
00:16 01.09.2020 (обновлено: 09:06 01.09.2020)
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Теплая погода. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Синоптики прогнозируют приход бабьего лета в центральную часть России после 9 сентября, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
"У бабьего лета нет определенного срока, и оно может быть не каждое лето. Оно связано с антициклональным характером погоды. Обычного это отрог с Азорского максимума антициклона над Западной Европой, который приходит к нам. Это можно представить как надутый шарик, но не круглый, а в виде дыни. Либо отдельный антициклон устанавливается. Сейчас модели показывают, что в конце первой — начале второй декады, то есть на 9-10-11 (сентября) должен прийти антициклон. <…> Этот антициклон установится не только в Москве, но и во всей Центральной России: в Тверской, Калужской, Тульской областях и других. Он будет обширный и задержится на несколько дней, максимум до семи суток", — сказал Варакин.
Как уточнил синоптик, пока рано давать точный прогноз по продолжительности бабьего лета.
"Предварительно возможен такой вариант, и это будет первое бабье лето, а может, еще будет в октябре второе. Не значит, что оно наступит, но такое случается. У нас два погожих периода осенью. Один в начале сентября, а второй — во второй половине сезона. <…> Сначала подождит, а потом наступают хорошие солнечные дни без осадков", — отметил Варакин.