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В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет бабье лето
Синоптики прогнозируют приход бабьего лета в центральную часть России после 9 сентября, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T00:16
2020-09-01T09:06
россия
юрий варакин
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Синоптики прогнозируют приход бабьего лета в центральную часть <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> после 9 сентября, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра <a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/" target="_blank" data-auto="true">Росгидромета</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Varakin/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Варакин</a>.Как уточнил синоптик, пока рано давать точный прогноз по продолжительности бабьего лета."Предварительно возможен такой вариант, и это будет первое бабье лето, а может, еще будет в октябре второе. Не значит, что оно наступит, но такое случается. У нас два погожих периода осенью. Один в начале сентября, а второй — во второй половине сезона. &lt;…&gt; Сначала подождит, а потом наступают хорошие солнечные дни без осадков", — отметил Варакин.
https://ria.ru/20200831/pogoda-1576524793.html
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россия, юрий варакин, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет бабье лето

00:16 01.09.2020 (обновлено: 09:06 01.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТеплая погода
Теплая погода - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Теплая погода. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Синоптики прогнозируют приход бабьего лета в центральную часть России после 9 сентября, сообщил РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"У бабьего лета нет определенного срока, и оно может быть не каждое лето. Оно связано с антициклональным характером погоды. Обычного это отрог с Азорского максимума антициклона над Западной Европой, который приходит к нам. Это можно представить как надутый шарик, но не круглый, а в виде дыни. Либо отдельный антициклон устанавливается. Сейчас модели показывают, что в конце первой — начале второй декады, то есть на 9-10-11 (сентября) должен прийти антициклон. <…> Этот антициклон установится не только в Москве, но и во всей Центральной России: в Тверской, Калужской, Тульской областях и других. Он будет обширный и задержится на несколько дней, максимум до семи суток", — сказал Варакин.

Как уточнил синоптик, пока рано давать точный прогноз по продолжительности бабьего лета.
"Предварительно возможен такой вариант, и это будет первое бабье лето, а может, еще будет в октябре второе. Не значит, что оно наступит, но такое случается. У нас два погожих периода осенью. Один в начале сентября, а второй — во второй половине сезона. <…> Сначала подождит, а потом наступают хорошие солнечные дни без осадков", — отметил Варакин.
Осень - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 13:15
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в сентябре
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РоссияЮрий ВаракинФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
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