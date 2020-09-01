В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет бабье лето

"У бабьего лета нет определенного срока, и оно может быть не каждое лето. Оно связано с антициклональным характером погоды. Обычного это отрог с Азорского максимума антициклона над Западной Европой, который приходит к нам. Это можно представить как надутый шарик, но не круглый, а в виде дыни. Либо отдельный антициклон устанавливается. Сейчас модели показывают, что в конце первой — начале второй декады, то есть на 9-10-11 (сентября) должен прийти антициклон. <…> Этот антициклон установится не только в Москве, но и во всей Центральной России: в Тверской, Калужской, Тульской областях и других. Он будет обширный и задержится на несколько дней, максимум до семи суток", — сказал Варакин.