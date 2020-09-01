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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200901/podmoskove-1576603553.html
Подмосковье полностью перешло на онлайн-собрания собственников квартир
Подмосковье стало первым регионом в России, полностью перешедшим на онлайн формат собраний собственников квартир, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T21:48
2020-09-01T21:48
новости подмосковья
госжилинспекция
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> стало первым регионом в России, полностью перешедшим на онлайн формат собраний собственников квартир, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьёв</a>."Мы живем в XXI веке – и сейчас как никогда важно иметь возможность принимать важные решения дистанционно, буквально – не выходя из дома. Когда наш президент в январе этого года посещал Центр управления регионом Московской области, он дал отдельное поручение разработать цифровой инструмент, который позволит проводить собрания собственников квартир в электронном виде. Сегодня такой сервис мы запускаем", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьёва.Чтобы проголосовать за управляющую компанию или провайдера, выбрать новый дизайн подъезда или высказать свое мнение по другим важным вопросам, владельцам квартир в МКД теперь достаточно авторизоваться на портале ЖКХ dom.mosreg.ru, пояснил он.Единая информационная аналитическая система ЖКХ Московской области dom.mosreg.ru - это региональный сегмент федеральной информсистемы ГИС ЖКХ, разработанный в рамках проекта "Умные города Подмосковья" и национальной программы "Цифровая экономика РФ".При проведении собрания собственников в новом формате исключаются, в частности, нарушение порядка уведомления о предстоящем собрании, ненадлежащее оформление решений собственников, неправильный подсчёт голосов, некорректное оформление доверенности, нарушение порядка передачи документов в <a href="http://ria.ru/organization_Goszhilinspekcija/" target="_blank" data-auto="true">Госжилинспекцию</a>, отметили в пресс-службе.Изначально проект прошел в пилотном режиме в нескольких подмосковных муниципалитетах, тогда собственники более 4,8 тысячи многоквартирных домов отдали предпочтение собраниям в электронном виде. Сегодня система охватывает все городские округа, УК и ресурсоснабжающие организации в области.
https://realty.ria.ru/20200831/dolschiki-1576540700.html
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госжилинспекция, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

Подмосковье полностью перешло на онлайн-собрания собственников квартир

21:48 01.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подмосковье стало первым регионом в России, полностью перешедшим на онлайн формат собраний собственников квартир, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
"Мы живем в XXI веке – и сейчас как никогда важно иметь возможность принимать важные решения дистанционно, буквально – не выходя из дома. Когда наш президент в январе этого года посещал Центр управления регионом Московской области, он дал отдельное поручение разработать цифровой инструмент, который позволит проводить собрания собственников квартир в электронном виде. Сегодня такой сервис мы запускаем", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьёва.
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Чтобы проголосовать за управляющую компанию или провайдера, выбрать новый дизайн подъезда или высказать свое мнение по другим важным вопросам, владельцам квартир в МКД теперь достаточно авторизоваться на портале ЖКХ dom.mosreg.ru, пояснил он.
Единая информационная аналитическая система ЖКХ Московской области dom.mosreg.ru - это региональный сегмент федеральной информсистемы ГИС ЖКХ, разработанный в рамках проекта "Умные города Подмосковья" и национальной программы "Цифровая экономика РФ".
При проведении собрания собственников в новом формате исключаются, в частности, нарушение порядка уведомления о предстоящем собрании, ненадлежащее оформление решений собственников, неправильный подсчёт голосов, некорректное оформление доверенности, нарушение порядка передачи документов в Госжилинспекцию, отметили в пресс-службе.
Изначально проект прошел в пилотном режиме в нескольких подмосковных муниципалитетах, тогда собственники более 4,8 тысячи многоквартирных домов отдали предпочтение собраниям в электронном виде. Сегодня система охватывает все городские округа, УК и ресурсоснабжающие организации в области.
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Новости ПодмосковьяГосжилинспекцияАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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