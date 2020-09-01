https://ria.ru/20200901/podderzhka-1576582653.html

Мишустин рассказал о программе поддержки небольших IT-компаний

Правительство России в ближайшие четыре года направит порядка 12 миллиардов рублей на поддержку небольших IT-компаний, заявил во вторник премьер-министр РФ... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T15:12

2020-09-01T15:12

2020-09-01T15:13

михаил мишустин

правительство рф

краснодар

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 1 сен - РИА Новости.</strong> Правительство России в ближайшие четыре года направит порядка 12 миллиардов рублей на поддержку небольших IT-компаний, заявил во вторник премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>.Он заверил, что власти России планируют оказывать поддержку небольшим отечественным компаниям, занимающимся разработками в области искусственного интеллекта."Принята соответствующая программа развития искусственного интеллекта на четыре года, но самое важное, что там предусмотрены специальные гранты, которые будут в течение четырех лет выделяться на развитие небольших стартапов и компаний, которые уже в большом количестве присутствуют на нашем рынке информационных технологий. За четыре года будет выделено около 12 миллиардов рублей на помощь 1200 стартапов", - рассказал глава кабмина.По словам Мишустина, "это достаточно хорошая, уверенная программа поддержки" для небольших компаний, работающих в области искусственного интеллекта.Премьер напомнил, что стратегию развития искусственного интеллекта в РФ инициировал президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, который ранее заявлял, что "на сегодняшний день развитие искусственного интеллекта - это вопрос безопасности и выживания государства".Мишустин добавил, что искусственный интеллект будет влиять на многие сферы жизни страны - и на обороноспособность, и на развитие экономики.

https://ria.ru/20200731/1575221231.html

https://ria.ru/20200716/1574437436.html

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краснодар

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство рф, краснодар, экономика