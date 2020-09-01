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Российский Су-27 перехватил немецкий самолет над Балтийским морем
Су-27 "встретил" самолет ВВС Германии над Балтийским морем, сообщает Национальный центр управления обороной РФ. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:55
2020-09-01T18:10
россия
балтийское море
су-27
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> "встретил" самолет ВВС <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a>, сообщает Национальный центр управления обороной РФ."Первого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Германии", - говорится в сообщении.После разворота германского самолета от российской границы истребитель вернулся на аэродром базирования. Добавляется, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> германским самолетом не допущено", - подчеркивается в сообщении.Ранее сообщалось, что во вторник российский <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> был поднят на "встречу" самолета ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> у границы России над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>.
https://ria.ru/20200830/perekhvat-1576488816.html
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россия
балтийское море
германия
РИА Новости
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россия, балтийское море, су-27, германия, в мире

Российский Су-27 перехватил немецкий самолет над Балтийским морем

17:55 01.09.2020 (обновлено: 18:10 01.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Су-27 во время показательных учений
Самолет Су-27 во время показательных учений - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Су-27 "встретил" самолет ВВС Германии над Балтийским морем, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
"Первого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Германии", - говорится в сообщении.
После разворота германского самолета от российской границы истребитель вернулся на аэродром базирования. Добавляется, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации германским самолетом не допущено", - подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что во вторник российский МиГ-31 был поднят на "встречу" самолета ВВС Норвегии у границы России над Баренцевым морем.
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
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РоссияБалтийское мореСу-27ГерманияВ мире
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