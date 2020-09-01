https://ria.ru/20200901/perekhvat-1576595135.html

Российский Су-27 перехватил немецкий самолет над Балтийским морем

Су-27 "встретил" самолет ВВС Германии над Балтийским морем, сообщает Национальный центр управления обороной РФ. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T17:55

2020-09-01T17:55

2020-09-01T18:10

россия

балтийское море

су-27

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> "встретил" самолет ВВС <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> над <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийским морем</a>, сообщает Национальный центр управления обороной РФ."Первого сентября 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Германии", - говорится в сообщении.После разворота германского самолета от российской границы истребитель вернулся на аэродром базирования. Добавляется, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> германским самолетом не допущено", - подчеркивается в сообщении.Ранее сообщалось, что во вторник российский <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> был поднят на "встречу" самолета ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> у границы России над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>.

https://ria.ru/20200830/perekhvat-1576488816.html

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россия

балтийское море

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, балтийское море, су-27, германия, в мире