https://ria.ru/20200901/penza-1576594172.html

В Пензе открылась новая школа за 484 миллионов рублей

Новая школа на 800 мест, построенная в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", открылась в День знаний на улице Генерала Глазунова в Пензе, стоимость... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T17:42

2020-09-01T17:42

2020-09-01T17:42

пензенская область

иван белозерцев

игорь комаров

пенза

образование - общество

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<strong>ПЕНЗА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Новая школа на 800 мест, построенная в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", открылась в День знаний на улице Генерала Глазунова в <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензе</a>, стоимость объекта превысила 484 миллиона рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.Кроме того, в школе обустроены зал хореографии, спортзал со спортивным оборудованием и тренажерами, кабинет психолога, а также медицинский блок с кабинетом стоматолога. На прилегающей территории расположено футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольные и волейбольные площадки, игровые зоны для детей разных возрастных групп с установленными малыми архитектурными формами и беседками.Среднюю школу №78 в Пензе торжественно открыли во вторник полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе <a href="http://ria.ru/person_Igor_Komarov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Комаров</a> и губернатор <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Belozercev/" target="_blank" data-auto="true">Иван Белозерцев</a>."Приятно, что здесь, в замечательном городе Пензе, строящемся микрорайоне открывается новая школа, которая предоставляет широкие, современные возможности и технологии для того, чтобы вы, ребята, получили самые лучшие знания… Повышение качества образования, забота о подрастающем поколении являются ключевыми задачами, которые определены национальным проектом "Образование", - цитирует Комарова пресс-служба правительства.По словам Белозерцева, в новую школу 1 сентября впервые пришли 185 первоклассников. "Сегодня слова признательности в адрес президента РФ, который откликнулся на просьбу и дал поручение выделить дополнительные финансовые средства на строительство новой школы… Хочу пожелать ученикам… чтобы вы освоили те знания, за которыми пришли, чтобы занимались спортом и получали дополнительное образование - все условия для это есть", - цитирует губернатора пресс-служба.Уточняется, что школе будет официально присвоено имя советского военного деятеля, первого командующего Воздушно-десантными войсками, дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Василия Афанасьевича Глазунова. В пресс-службе отметили, что планируется использование площадок школы для семейных мероприятий, спортивных занятий и игр, курсов повышения компьютерной грамотности населения, чтобы школа стала "не только образовательным, но социокультурным центром микрорайона".

https://ria.ru/20200831/belozertsev-1576514103.html

https://realty.ria.ru/20200821/1576098702.html

пенза

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, игорь комаров, пенза, образование - общество