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Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла на 75-м году жизни, сообщил актер Ефим Шифрин. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T23:45
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культура
ирина печерникова
россия
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<strong>МОСКВА, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла на 75-м году жизни, сообщил актер Ефим Шифрин."Умерла Ирина Печерникова", - написал Шифрин на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/nakhim.shifrin/posts/10224277052412820" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>. Обстоятельства смерти не уточняются.Актриса известна публике по фильмам "Доживем до понедельника" режиссера Станислава Ростоцкого, "Два капитана" Евгения Карелова, "Первая любовь" Василия Ордынского и другим. Ее дебют в кино состоялся в 1967 году в фильме-опере "Каменный гость", где Печерникова сыграла донну Анну.
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ирина печерникова, россия

Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова

23:45 01.09.2020 (обновлено: 23:59 01.09.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗаслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого Доживем до понедельника - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости
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Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова (в центре) и народный артист СССР Вячеслав Тихонов (справа) в фильме режиссера Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника"
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла на 75-м году жизни, сообщил актер Ефим Шифрин.
"Умерла Ирина Печерникова", - написал Шифрин на своей странице в Facebook.
Обстоятельства смерти не уточняются.
Актриса известна публике по фильмам "Доживем до понедельника" режиссера Станислава Ростоцкого, "Два капитана" Евгения Карелова, "Первая любовь" Василия Ордынского и другим. Ее дебют в кино состоялся в 1967 году в фильме-опере "Каменный гость", где Печерникова сыграла донну Анну.
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КультураИрина ПечерниковаРоссия
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