https://ria.ru/20200901/pechernikova-1576605837.html

Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла на 75-м году жизни, сообщил актер Ефим Шифрин. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T23:45

2020-09-01T23:45

2020-09-01T23:59

культура

ирина печерникова

россия

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<strong>МОСКВА, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова умерла на 75-м году жизни, сообщил актер Ефим Шифрин."Умерла Ирина Печерникова", - написал Шифрин на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/nakhim.shifrin/posts/10224277052412820" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>. Обстоятельства смерти не уточняются.Актриса известна публике по фильмам "Доживем до понедельника" режиссера Станислава Ростоцкого, "Два капитана" Евгения Карелова, "Первая любовь" Василия Ордынского и другим. Ее дебют в кино состоялся в 1967 году в фильме-опере "Каменный гость", где Печерникова сыграла донну Анну.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина печерникова, россия