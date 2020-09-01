Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/pashaev-1576570282.html
РЕН: Пашаев на суде по делу Ефремова обматерил адвоката семьи погибшего
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в зале суда оскорбил защитника семьи погибшего в ДТП Анну Бутырину, назвав ее "женщиной с пониженной социальной... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:53
2020-09-01T14:15
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576516029_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_e3fec3d0cb245384c4270e4f11b9c0f3.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в зале суда оскорбил защитника семьи погибшего в ДТП Анну Бутырину, назвав ее "женщиной с пониженной социальной ответственностью", сообщил <a href="https://ren.tv/news/kriminal/742623-pashaev-nazval-advokata-poterpevshikh-po-delu-efremova-zhenshchinoi-po-vyzovu" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН-ТВ</a>. По информации СМИ, юрист использовал "более емкое определение". Что стало причиной такого поведения — неизвестно. Однако Пашаева призвали вести себя прилично."Пьяное" ДТП с ЕфремовымВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html
https://ria.ru/20200831/efremov-1576531237.html
https://ria.ru/20200901/efremov-1576570753.html
Два циничичных хама, Ефремов и Пашаев, нашли друг друга.
163
Животное.....
150
22
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576516029_33:0:2764:2048_1400x0_80_0_0_1f3b555271ddea14352471a28068cee8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

РЕН: Пашаев на суде по делу Ефремова обматерил адвоката семьи погибшего

12:53 01.09.2020 (обновлено: 14:15 01.09.2020)
20178
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда города Москвы
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев у здания Пресненского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в зале суда оскорбил защитника семьи погибшего в ДТП Анну Бутырину, назвав ее "женщиной с пониженной социальной ответственностью", сообщил РЕН-ТВ.
По информации СМИ, юрист использовал "более емкое определение". Что стало причиной такого поведения — неизвестно. Однако Пашаева призвали вести себя прилично.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 20:53
"На колени!" Ефремов нахамил оппонентам в суде

"Пьяное" ДТП с Ефремовым

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).
Свидетель Теван Бадасян у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 14:38
Свидетель защиты Ефремова устроил скандал в суде
Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.
В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.
Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 12:45
Ефремов назвал видео, где его вытаскивают из-за руля после ДТП, фейком
142230342115
Обсудить 22
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Два циничичных хама, Ефремов и Пашаев, нашли друг друга.
1 сентября, 13:01
Арсений Новиков
16001101
Животное.....
1 сентября, 12:57
Егор Панкратов
14701101
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Россиянин зарезал жену в детском саду
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Следственный комитет России проводит обыски и допросы в отношении четверых подозреваемых в размещении фото нацистов на сайтах Бессмертного полка. Справа — подозреваемый Даниил Симанов. Стоп-кадр видео
Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова в "Бессмертном полку"
Путин назвал коллаборационистами тех, кто соглашается с переписыванием истории
Путин назвал согласных с переписыванием истории коллаборационистами
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией
Сергей Вязовский
Экс-солист группы "Фристайл" умер в возрасте 47 лет
Ученики на торжественной линейке в киевской школе
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
Заместитель председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягма Ванчикова
Вице-губернатор Забайкалья заявила о травле дочери, поступившей в МГИМО
Задержанный Анатолий Шанауров
"Убивал кувалдой": на Урале поймали последователя Битцевского маньяка
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске
Что нам делать с Белоруссией?
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов не узнал себя на видео с места аварии
Ялта
ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма
Женщина на крыле самолета в Борисполе, Украина. Стоп-кадр видео
На Украине женщина решила посидеть на крыле самолета
Актер Жерар Депардье
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине
Лось
Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния