https://ria.ru/20200901/pashaev-1576570282.html

РЕН: Пашаев на суде по делу Ефремова обматерил адвоката семьи погибшего

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в зале суда оскорбил защитника семьи погибшего в ДТП Анну Бутырину, назвав ее "женщиной с пониженной социальной... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:53

2020-09-01T12:53

2020-09-01T14:15

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> в зале суда оскорбил защитника семьи погибшего в ДТП Анну Бутырину, назвав ее "женщиной с пониженной социальной ответственностью", сообщил <a href="https://ren.tv/news/kriminal/742623-pashaev-nazval-advokata-poterpevshikh-po-delu-efremova-zhenshchinoi-po-vyzovu" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН-ТВ</a>. По информации СМИ, юрист использовал "более емкое определение". Что стало причиной такого поведения — неизвестно. Однако Пашаева призвали вести себя прилично."Пьяное" ДТП с ЕфремовымВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от предложенной материальной помощи.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.Сейчас актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200831/efremov-1576550796.html

https://ria.ru/20200831/efremov-1576531237.html

https://ria.ru/20200901/efremov-1576570753.html

Арсений Новиков Два циничичных хама, Ефремов и Пашаев, нашли друг друга. 163

Егор Панкратов Животное..... 150

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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