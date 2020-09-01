https://ria.ru/20200901/partiya-1576604580.html

Цепкало раскритиковал планы штаба Бабарико создать партию

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало опасается, что с решением штаба Виктора Бабарико создать партию, чьи члены входят также в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T22:41

2020-09-01T22:41

2020-09-01T22:41

протесты в белоруссии

валерий цепкало

виктор бабарико

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Экс-претендент на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> опасается, что с решением штаба <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> создать партию, чьи члены входят также в Координационный совет оппозиции, политические протесты в республике могут быть затянуты в юридический процесс.Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, которая сейчас находится в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>, инициировала создание координационного совета по трансферу власти. В понедельник штаб Бабарико заявил о планах создать новую партию."Мне не хотелось бы, чтобы сейчас штаб Виктора Бабарико втянулся в какие-то дискуссии в отношение того, как зарегистрировать, какой устав, где собрать людей... Вместо того, чтобы решить главную проблему - это уход Лукашенко от власти... будут обсуждать вопросы чисто юридические, регистрационные, организационные, и так далее. Опасность в том, чтобы затянуть в юридический процесс политический протест", - говорится в заявлении Цепкало в его <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канале.Касаясь вопроса об изменении конституции республики, он заметил, что последние несколько лет действующий президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> время от времени поднимает эту тему. "Понятно, что это заканчивается ничем. Я абсолютно убежден в том, что сегодняшний вброс обсуждения конституции - это попытка заболтать реальную проблему, которая существует в нашей стране. А реальная проблема - ... чтобы Лукашенко ушел от власти и дал нашему народу возможность нормально развиваться", - добавил политик.По его словам, "сейчас все, что нацелено на нарастание протестного движения, все, что нацелено на подъем белорусского народа, все, что нацелено на организацию забастовок, демонстраций и массовых акций - это должно поддерживаться всячески". "Все, что этому препятствует, я думаю должно просто отвергаться или быть перенесено на тот период, когда мы решим наши главные задачи", - подчеркнул Цепкало.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576547571.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, виктор бабарико, белоруссия, в мире