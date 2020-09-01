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Путин назвал особенность современного мира
Особенностью сегодняшнего дня являются огромные темпы изменений, эти темпы будут нарастать, а мир - изменяться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:28
2020-09-01T12:28
владимир путин
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Особенностью сегодняшнего дня являются огромные темпы изменений, эти темпы будут нарастать, а мир - изменяться, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он принял участие во всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции, всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт под девизом "Помнить – значит знать"."Дорогие друзья, вы растете, взрослеете. Все это происходит в стремительно меняющемся мире, где бурно развиваются технологии, которые оказывают влияние на самые разные сферы нашей жизни, где новые научные достижения сегодня позволяют делать то, что еще вчера казалось абсолютной фантастикой. И что очень важно, это то, что темпы этих изменений, в этом особенность сегодняшнего дня, вот эти темпы, они огромные", - сказал президент.Он отметил, что темпы изменений будут нарастать, а мир, непростой и сейчас, становится все более сложным. По словам президента, сегодня никто со стопроцентной уверенностью не может сказать, какие предметы будут изучать в старших классах нынешние первоклассники.
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владимир путин, образование - общество, общество

Путин назвал особенность современного мира

12:28 01.09.2020
570
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Особенностью сегодняшнего дня являются огромные темпы изменений, эти темпы будут нарастать, а мир - изменяться, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он принял участие во всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции, всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт под девизом "Помнить – значит знать".
"Дорогие друзья, вы растете, взрослеете. Все это происходит в стремительно меняющемся мире, где бурно развиваются технологии, которые оказывают влияние на самые разные сферы нашей жизни, где новые научные достижения сегодня позволяют делать то, что еще вчера казалось абсолютной фантастикой. И что очень важно, это то, что темпы этих изменений, в этом особенность сегодняшнего дня, вот эти темпы, они огромные", - сказал президент.
Он отметил, что темпы изменений будут нарастать, а мир, непростой и сейчас, становится все более сложным. По словам президента, сегодня никто со стопроцентной уверенностью не может сказать, какие предметы будут изучать в старших классах нынешние первоклассники.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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