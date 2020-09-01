https://ria.ru/20200901/osobennost-1576569321.html

Путин назвал особенность современного мира

Особенностью сегодняшнего дня являются огромные темпы изменений, эти темпы будут нарастать, а мир - изменяться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:28

2020-09-01T12:28

2020-09-01T12:28

владимир путин

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Особенностью сегодняшнего дня являются огромные темпы изменений, эти темпы будут нарастать, а мир - изменяться, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Он принял участие во всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции, всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдёт под девизом "Помнить – значит знать"."Дорогие друзья, вы растете, взрослеете. Все это происходит в стремительно меняющемся мире, где бурно развиваются технологии, которые оказывают влияние на самые разные сферы нашей жизни, где новые научные достижения сегодня позволяют делать то, что еще вчера казалось абсолютной фантастикой. И что очень важно, это то, что темпы этих изменений, в этом особенность сегодняшнего дня, вот эти темпы, они огромные", - сказал президент.Он отметил, что темпы изменений будут нарастать, а мир, непростой и сейчас, становится все более сложным. По словам президента, сегодня никто со стопроцентной уверенностью не может сказать, какие предметы будут изучать в старших классах нынешние первоклассники.

https://ria.ru/20200901/lavrov-1576562153.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, образование - общество, общество