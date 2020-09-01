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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200901/oratoriya-1576566534.html
Ораторию митрополита Илариона впервые исполнили в Болгарии
Премьера оратории митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) "Страсти по Матфею" прошла в городе Стара Загора (Болгария), при этом дирижером выступил иерарх... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:47
2020-09-01T11:47
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
болгария
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Премьера оратории митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) "Страсти по Матфею" прошла в городе Стара Загора (Болгария), при этом дирижером выступил иерарх Болгарской православной церкви митрополит Старозагорский Киприан, сообщили РИА Новости в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.Произведение русского церковного композитора прозвучало на открытой концертной площадке Античного форума "Августа Траяна", в исполнении хора и оркестра Государственного оперного театра города Стара Загора."Концерт был приурочен к великому двунадесятому празднику Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается в Русской православной церкви ежегодно 28 августа, Болгарская церковь с 1968 года отмечает Успение по новому стилю - 15 августа)", - рассказал собеседник агентства.Он также привел мнение об оратории болгарского митрополита Киприана, который сказал, что "это очень красивая барочная музыка, которая напоминает музыку Баха".Также, отметили в синодальном отделе, "болгарская музыкальная критика высоко оценила ораторию "Страсти по Матфею", назвав это произведение "величественным духовным откровением".
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новости - религия и мировоззрение, болгария

Ораторию митрополита Илариона впервые исполнили в Болгарии

11:47 01.09.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Премьера оратории митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) "Страсти по Матфею" прошла в городе Стара Загора (Болгария), при этом дирижером выступил иерарх Болгарской православной церкви митрополит Старозагорский Киприан, сообщили РИА Новости в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Произведение русского церковного композитора прозвучало на открытой концертной площадке Античного форума "Августа Траяна", в исполнении хора и оркестра Государственного оперного театра города Стара Загора.
"Концерт был приурочен к великому двунадесятому празднику Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается в Русской православной церкви ежегодно 28 августа, Болгарская церковь с 1968 года отмечает Успение по новому стилю - 15 августа)", - рассказал собеседник агентства.
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15 января 2018, 14:10Религия и мировоззрение
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Он также привел мнение об оратории болгарского митрополита Киприана, который сказал, что "это очень красивая барочная музыка, которая напоминает музыку Баха".
Также, отметили в синодальном отделе, "болгарская музыкальная критика высоко оценила ораторию "Страсти по Матфею", назвав это произведение "величественным духовным откровением".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБолгария
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