https://ria.ru/20200901/oratoriya-1576566534.html

Ораторию митрополита Илариона впервые исполнили в Болгарии

Премьера оратории митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) "Страсти по Матфею" прошла в городе Стара Загора (Болгария), при этом дирижером выступил иерарх... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:47

2020-09-01T11:47

2020-09-01T11:47

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

болгария

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Премьера оратории митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) "Страсти по Матфею" прошла в городе Стара Загора (Болгария), при этом дирижером выступил иерарх Болгарской православной церкви митрополит Старозагорский Киприан, сообщили РИА Новости в синодальном отделе Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.Произведение русского церковного композитора прозвучало на открытой концертной площадке Античного форума "Августа Траяна", в исполнении хора и оркестра Государственного оперного театра города Стара Загора."Концерт был приурочен к великому двунадесятому празднику Успения Пресвятой Богородицы, который отмечается в Русской православной церкви ежегодно 28 августа, Болгарская церковь с 1968 года отмечает Успение по новому стилю - 15 августа)", - рассказал собеседник агентства.Он также привел мнение об оратории болгарского митрополита Киприана, который сказал, что "это очень красивая барочная музыка, которая напоминает музыку Баха".Также, отметили в синодальном отделе, "болгарская музыкальная критика высоко оценила ораторию "Страсти по Матфею", назвав это произведение "величественным духовным откровением".

https://ria.ru/20180115/1512621273.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, болгария