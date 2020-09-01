https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576595349.html

Белорусская оппозиция сообщила о начале работы по созданию партии

Подготовительная работа по созданию партии "Вместе" бывшего претендента на президентский пост в Белоруссии Виктора Бабарико и члена президиума Координационного... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T18:00

2020-09-01T18:00

2020-09-01T18:00

протесты в белоруссии

мария колесникова

светлана тихановская

виктор бабарико

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Подготовительная работа по созданию партии "Вместе" бывшего претендента на президентский пост в Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_viktor-babariko" target="_blank">Виктора Бабарико</a> и члена президиума Координационного совета оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Марии Колесниковой</a> началась, заявила политик РИА Новости.В понедельник вечером <a href="https://t.me/s/viktarbabarykaofficial" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канал</a> Бабарико сообщил, что Бабарико, Колесникова и другие члены штаба объявили о создании политической партии "Вместе". Штаб распространил видеообращение Бабарико о создании партии, которое было записано заранее. Сам политик находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях. Создание партии было согласовано с членами президиума Координационного совета, с кем это было возможно по объективным обстоятельствам, сообщали в пресс-службе совета."Подготовительная работа началась", - сказала Колесникова, отметив, что подробности о политическом объединении будут озвучены на пресс-конференции в среду.Члена президиума совета оппозиции также спросили, каким будет участие Бабарико в работе партии. "Когда он выйдет на свободу", - ответила она. От дальнейших комментариев, в том числе ответа на вопрос о том, будет у объединения один лидер или несколько, Колесникова отказалась.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576577904.html

https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571853.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире