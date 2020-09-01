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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576583289.html
Штаб Бабарико поддержал программу Тихановской
Штаб бывшего претендента в главы Белоруссии Виктора Бабарико поддерживает предвыборную программу баллотировавшейся на пост президента республики Светланы... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:27
2020-09-01T15:27
протесты в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен - РИА Новости.</strong> Штаб бывшего претендента в главы Белоруссии Виктора Бабарико поддерживает предвыборную программу баллотировавшейся на пост президента республики Светланы Тихановской, члены создаваемой штабом партии будут работать в Координационном совете белорусской оппозиции и способствовать разрешению кризиса в Белоруссии путем диалога, говорится в заявлении штаба.В понедельник вечером <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-канал Бабарико сообщил, что он сам и его сторонники объявили о создании политической партии "Вместе". Было распространено соответствующее видеообращение Бабарико, записанное заранее. Политик сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях. Создание партии было согласовано с членами президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии, с кем это было возможно по объективным обстоятельствам, сообщали в пресс-службе совета."Создание партии не затрагивает работу КС. КС - единая площадка диалога всех политических и общественных сил страны", - говорится в заявлении, размещенном в официальном Telegram-канале Бабарико.В штабе отмечают также, что свое обращение о создании партии Бабарико записал еще 14 июня на случай, если "не сможет участвовать в выборах".Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> ранее заявила, что позитивно оценивает инициативу Бабарико и его сторонников создать в стране оппозиционную партию "Вместе". Однако она считает, что в координационном совете не должно быть доминирования какой-то одной политической партии, и не согласна с тем, что конституционная реформа является первостепенной задачей."Мы абсолютно согласны со Светланой Тихановской, что главное в текущем моменте - добиваться тех требований, которые были консолидировано озвучены Координационным советом и основываются на предвыборной программе Светланы Тихановской. Эти требования, как и программа Светланы Тихановской, были согласованы и поддержаны Марией Колесниковой (координатор штаба Бабарико - ред.) и командой Виктора Бабарико", - говорится в заявлении штабаТам отмечается, что "члены партии “Вместе” будут принимать активное участие в работе Координационного совета и способствовать разрешению внутриполитического кризиса путем диалога".В заявлении подчеркивается, что члены штаба Бабарико "полностью согласны со Светланой Тихановской в том, что Светлана Тихановская набрала большинство голосов и одержала победу на выборах 9 числа 2020 года". "Из-за многочисленных нарушений и фальсификаций победа была украдена, и мы видим необходимость в проведении новых честных выборов", - говорится там.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
https://ria.ru/20200901/kolesnikova-1576559392.html
https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576512922.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Собрались самозванцы и самоназначенцы! Их то кто и куда выбирал? Программы какие то поддерживают... и считают что все законно., даже если представить, что их поддерживают на митингах 500 000 тыс сторонников( а это никем не подсчитано)- это всего лишь 6%..
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
светлана тихановская, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Штаб Бабарико поддержал программу Тихановской

15:27 01.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкс-дипломат Павел Латушко, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Экс-дипломат Павел Латушко, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Штаб бывшего претендента в главы Белоруссии Виктора Бабарико поддерживает предвыборную программу баллотировавшейся на пост президента республики Светланы Тихановской, члены создаваемой штабом партии будут работать в Координационном совете белорусской оппозиции и способствовать разрешению кризиса в Белоруссии путем диалога, говорится в заявлении штаба.
В понедельник вечером Telegram-канал Бабарико сообщил, что он сам и его сторонники объявили о создании политической партии "Вместе". Было распространено соответствующее видеообращение Бабарико, записанное заранее. Политик сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях. Создание партии было согласовано с членами президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии, с кем это было возможно по объективным обстоятельствам, сообщали в пресс-службе совета.
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"Создание партии не затрагивает работу КС. КС - единая площадка диалога всех политических и общественных сил страны", - говорится в заявлении, размещенном в официальном Telegram-канале Бабарико.
В штабе отмечают также, что свое обращение о создании партии Бабарико записал еще 14 июня на случай, если "не сможет участвовать в выборах".
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская ранее заявила, что позитивно оценивает инициативу Бабарико и его сторонников создать в стране оппозиционную партию "Вместе". Однако она считает, что в координационном совете не должно быть доминирования какой-то одной политической партии, и не согласна с тем, что конституционная реформа является первостепенной задачей.
"Мы абсолютно согласны со Светланой Тихановской, что главное в текущем моменте - добиваться тех требований, которые были консолидировано озвучены Координационным советом и основываются на предвыборной программе Светланы Тихановской. Эти требования, как и программа Светланы Тихановской, были согласованы и поддержаны Марией Колесниковой (координатор штаба Бабарико - ред.) и командой Виктора Бабарико", - говорится в заявлении штаба
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Там отмечается, что "члены партии “Вместе” будут принимать активное участие в работе Координационного совета и способствовать разрешению внутриполитического кризиса путем диалога".
В заявлении подчеркивается, что члены штаба Бабарико "полностью согласны со Светланой Тихановской в том, что Светлана Тихановская набрала большинство голосов и одержала победу на выборах 9 числа 2020 года". "Из-за многочисленных нарушений и фальсификаций победа была украдена, и мы видим необходимость в проведении новых честных выборов", - говорится там.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии в этой связи возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Собрались самозванцы и самоназначенцы! Их то кто и куда выбирал? Программы какие то поддерживают... и считают что все законно., даже если представить, что их поддерживают на митингах 500 000 тыс сторонников( а это никем не подсчитано)- это всего лишь 6%..
1 сентября, 15:40
brega
1100010
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