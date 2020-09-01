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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576577904.html
Тихановская поддержала создание белорусской оппозиционной партии
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что позитивно оценивает инициативу политика Виктора Бабарико и его сторонников... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:12
2020-09-01T16:45
протесты в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила, что позитивно оценивает инициативу политика <a href="https://ria.ru/person_viktor-babariko" target="_blank">Виктора Бабарико</a> и его сторонников создать в стране оппозиционную партию "Вместе".В понедельник вечером <a href="https://t.me/s/viktarbabarykaofficial" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канал</a> Бабарико сообщил, что он сам и его сторонники объявили о создании политической партии "Вместе". Было распространено соответствующее видеообращение Бабарико, записанное заранее. Политик сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях. Создание партии было согласовано с членами президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии, с кем это было возможно по объективным обстоятельствам, сообщали в пресс-службе совета.Ранее Тихановская отмечала, что в заявлении штаба Бабарико услышала два утверждения, с которыми категорически не согласна. В них политик говорил о том, что оппозиция не смогла победить на выборах и о том, что для нее конституционная реформа является первостепенной задачей."Я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами - это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованием белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня (президент Белоруссии Александр - ред.) Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки", - говорится в заявлении Тихановской, которое распространила во вторник ее пресс-служба.Также Тихановская выразила мнение, что намерение сторонников Бабарико подать в ближайшее время документы на регистрацию партии "Вместе" означает "готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии". "Я понимаю, что Виктор Бабарико записал свое обращение до своего ареста, но авторы заявления должны ответственно подходить к принятию политических решений", - отметила политик.По ее мнению, не нужно подменять политическую повестку в стране путем перехода к обсуждению конституционной реформы. "Призываю услышать то, что говорит народ. Сначала – требования граждан, потом – реформы, которые возможны только после честных выборов. Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны", - подчеркнула Тихановская.Она также добавила, что категорически не согласна с утверждением сторонников Бабарико о том, что на прошедших в стране президентских выборах "объединенный штаб" белорусской оппозиции не смог победить. "Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество - от студентов до пенсионеров, от спортсменов до предпринимателей", - сказала политик, которая после выборов выехала в Литву в целях безопасности.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200831/babariko-1576553112.html
https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576518156.html
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светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская поддержала создание белорусской оппозиционной партии

14:12 01.09.2020 (обновлено: 16:45 01.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 1 сен – РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что позитивно оценивает инициативу политика Виктора Бабарико и его сторонников создать в стране оппозиционную партию "Вместе".
В понедельник вечером Telegram-канал Бабарико сообщил, что он сам и его сторонники объявили о создании политической партии "Вместе". Было распространено соответствующее видеообращение Бабарико, записанное заранее. Политик сейчас находится в СИЗО КГБ по обвинению в экономических преступлениях. Создание партии было согласовано с членами президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии, с кем это было возможно по объективным обстоятельствам, сообщали в пресс-службе совета.

"Создание новых политических партий – позитивный процесс и признак стремления к демократии. Поэтому я позитивно смотрю на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. В свободной демократической стране каждый имеет на это право", - говорится в заявлении Тихановской, которое распространила во вторник ее пресс-служба.

Ранее Тихановская отмечала, что в заявлении штаба Бабарико услышала два утверждения, с которыми категорически не согласна. В них политик говорил о том, что оппозиция не смогла победить на выборах и о том, что для нее конституционная реформа является первостепенной задачей.
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"Я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами - это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованием белорусского народа и выглядит двусмысленной, так как сегодня (президент Белоруссии Александр - ред.) Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки", - говорится в заявлении Тихановской, которое распространила во вторник ее пресс-служба.
Также Тихановская выразила мнение, что намерение сторонников Бабарико подать в ближайшее время документы на регистрацию партии "Вместе" означает "готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии". "Я понимаю, что Виктор Бабарико записал свое обращение до своего ареста, но авторы заявления должны ответственно подходить к принятию политических решений", - отметила политик.
По ее мнению, не нужно подменять политическую повестку в стране путем перехода к обсуждению конституционной реформы. "Призываю услышать то, что говорит народ. Сначала – требования граждан, потом – реформы, которые возможны только после честных выборов. Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны", - подчеркнула Тихановская.
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Она также добавила, что категорически не согласна с утверждением сторонников Бабарико о том, что на прошедших в стране президентских выборах "объединенный штаб" белорусской оппозиции не смог победить. "Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество - от студентов до пенсионеров, от спортсменов до предпринимателей", - сказала политик, которая после выборов выехала в Литву в целях безопасности.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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