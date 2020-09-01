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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576566599.html
Оппозиция готова пообщаться с представителями России, заявила Тихановская
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью литовскому порталу LRT, что представители белорусской оппозиции готовы... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:48
2020-09-01T11:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила в интервью литовскому порталу <a href="https://www.lrt.lt/ru/novosti" target="_blank" rel="nofollow noopener">LRT</a>, что представители белорусской оппозиции готовы пообщаться с представителями России: "если такой звонок поступит, они не откажутся".Также Тихановская отметила, что основной момент, почему представители оппозиции хотят прибегнуть к конституции 1994 года – это ограничение количества сроков президента. На вопрос о том, что эта конституция также не предусматривает статус русского языка как государственного, она подчеркнула, что этот вопрос сейчас остро не стоит."Вопрос языка не стоит так остро, тем более сейчас. Эти изменения в конституцию также могут быть внесены, но чуть-чуть позже. Все равно русский язык у нас широко используем, даже больше используем, чем белорусский, и это не должно становится камнем преткновения вообще в этой конституции. Потому что люди, которые говорят на русском, они и будут говорить на русском. Мы ни в коем случае русский язык не отрицаем, у нас 90% населения на нем говорит. Изменения в конституцию именно в этом пункте, конечно, могут быть внесены после решения народа", - заявила Тихановская.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.Глава МИД России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> заявил, что <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По его словам, у Москвы есть основания полагать, что "они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576512922.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Есть мнение что тихановская как и остальная оппозиция как то сами по себе, а белоруский народ сам по себе. Опозиция контролируется есвропой и сша, а народ не шибко хочет контролироваться забугорными деятелями.
29
какие барыни, то есть мы должны сами первые приползти к полнейшим посредственностям, о которых через пол года все забудут - о как
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белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Оппозиция готова пообщаться с представителями России, заявила Тихановская

11:48 01.09.2020
891
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Светлана Тихановская
 Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью литовскому порталу LRT, что представители белорусской оппозиции готовы пообщаться с представителями России: "если такой звонок поступит, они не откажутся".

"Мы вообще изначально самостоятельны, ни с кем не связывались, мы были открыты к диалогу, мы были открыты к общению и принимали все приглашения личного характера и все телефонные переговоры от представителей всех стран, которых волновала судьба белорусского народа. Мы ожидаем и, наверно, хотели бы пообщаться и с представителями России. Конечно же, если такой звонок или приглашение поступит, мы, естественно, не откажемся", - ответила Тихановская на вопрос, связывались ли представители оппозиции с Кремлем.

Также Тихановская отметила, что основной момент, почему представители оппозиции хотят прибегнуть к конституции 1994 года – это ограничение количества сроков президента. На вопрос о том, что эта конституция также не предусматривает статус русского языка как государственного, она подчеркнула, что этот вопрос сейчас остро не стоит.
"Вопрос языка не стоит так остро, тем более сейчас. Эти изменения в конституцию также могут быть внесены, но чуть-чуть позже. Все равно русский язык у нас широко используем, даже больше используем, чем белорусский, и это не должно становится камнем преткновения вообще в этой конституции. Потому что люди, которые говорят на русском, они и будут говорить на русском. Мы ни в коем случае русский язык не отрицаем, у нас 90% населения на нем говорит. Изменения в конституцию именно в этом пункте, конечно, могут быть внесены после решения народа", - заявила Тихановская.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По его словам, у Москвы есть основания полагать, что "они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь".
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Обсудить 13
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Есть мнение что тихановская как и остальная оппозиция как то сами по себе, а белоруский народ сам по себе. Опозиция контролируется есвропой и сша, а народ не шибко хочет контролироваться забугорными деятелями.
1 сентября, 11:53
ffrolgohom
2700002
какие барыни, то есть мы должны сами первые приползти к полнейшим посредственностям, о которых через пол года все забудут - о как
1 сентября, 11:51
КМКоля Моргунов
2220002
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