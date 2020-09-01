https://ria.ru/20200901/oppozitsiya-1576566599.html

Оппозиция готова пообщаться с представителями России, заявила Тихановская

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью литовскому порталу LRT, что представители белорусской оппозиции готовы... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:48

2020-09-01T11:48

2020-09-01T11:48

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила в интервью литовскому порталу <a href="https://www.lrt.lt/ru/novosti" target="_blank" rel="nofollow noopener">LRT</a>, что представители белорусской оппозиции готовы пообщаться с представителями России: "если такой звонок поступит, они не откажутся".Также Тихановская отметила, что основной момент, почему представители оппозиции хотят прибегнуть к конституции 1994 года – это ограничение количества сроков президента. На вопрос о том, что эта конституция также не предусматривает статус русского языка как государственного, она подчеркнула, что этот вопрос сейчас остро не стоит."Вопрос языка не стоит так остро, тем более сейчас. Эти изменения в конституцию также могут быть внесены, но чуть-чуть позже. Все равно русский язык у нас широко используем, даже больше используем, чем белорусский, и это не должно становится камнем преткновения вообще в этой конституции. Потому что люди, которые говорят на русском, они и будут говорить на русском. Мы ни в коем случае русский язык не отрицаем, у нас 90% населения на нем говорит. Изменения в конституцию именно в этом пункте, конечно, могут быть внесены после решения народа", - заявила Тихановская.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. Сама Тихановская после выборов уехала в Литву.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.Глава МИД России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> заявил, что <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По его словам, у Москвы есть основания полагать, что "они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200831/tikhanovskaya-1576512922.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

frolgohom Есть мнение что тихановская как и остальная оппозиция как то сами по себе, а белоруский народ сам по себе. Опозиция контролируется есвропой и сша, а народ не шибко хочет контролироваться забугорными деятелями. 29

Коля Моргунов какие барыни, то есть мы должны сами первые приползти к полнейшим посредственностям, о которых через пол года все забудут - о как 26

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире