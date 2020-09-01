https://ria.ru/20200901/okhlobystin-1576599835.html
Охлобыстин извинился за слова о "самом страшном" городе на юге России
Актер Иван Охлобыстин извинился перед жителями Новороссийска, который он назвал "самым страшным" городом на побережье Черного моря. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T19:30
2020-09-01T19:30
2020-09-01T20:55
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новости - туризм
россия
черное море
иван охлобыстин
новороссийск
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> извинился перед жителями <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийска</a>, который он назвал "самым страшным" городом на побережье <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>.Ранее он рассказал, что из всех городов на юге России Новороссийск ему нравится меньше всего. Артист счел его "страшным" и "странным местом", к которому "никакой гламур не может прилепиться"."Простите меня, добрые жители Новороссийска", — приводит его слова издание <a href="https://dni.ru/series/2020/9/1/458383.html" target="_blank">"Дни.ру"</a>.Охлобыстин добавил, что свое высказывание "ляпнул сдуру" и назвал жителей города его главным украшением.
https://ria.ru/20200811/1575626980.html
Арсений Новиков
Такой же как и Ефремов клоун.
44
Николай Негодник
Но город то действительно унылый
35
17
россия
черное море
новороссийск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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