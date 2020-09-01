Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200901/okhlobystin-1576599835.html
Охлобыстин извинился за слова о "самом страшном" городе на юге России
Актер Иван Охлобыстин извинился перед жителями Новороссийска, который он назвал "самым страшным" городом на побережье Черного моря. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T19:30
2020-09-01T20:55
культура
туризм
новости - туризм
россия
черное море
иван охлобыстин
новороссийск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150496/20/1504962062_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_bd2b8deae81e7f8a99ec43804a94e2d7.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> извинился перед жителями <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийска</a>, который он назвал "самым страшным" городом на побережье <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>.Ранее он рассказал, что из всех городов на юге России Новороссийск ему нравится меньше всего. Артист счел его "страшным" и "странным местом", к которому "никакой гламур не может прилепиться"."Простите меня, добрые жители Новороссийска", — приводит его слова издание <a href="https://dni.ru/series/2020/9/1/458383.html" target="_blank">"Дни.ру"</a>.Охлобыстин добавил, что свое высказывание "ляпнул сдуру" и назвал жителей города его главным украшением.
https://ria.ru/20200811/1575626980.html
Такой же как и Ефремов клоун.
44
Но город то действительно унылый
35
17
россия
черное море
новороссийск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150496/20/1504962062_68:0:1367:974_1400x0_80_0_0_3965b08a73229ed74d2b6436d54f995e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, россия, черное море, иван охлобыстин, новороссийск

Охлобыстин извинился за слова о "самом страшном" городе на юге России

19:30 01.09.2020 (обновлено: 20:55 01.09.2020)
4226
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет.
Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет. - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин извинился перед жителями Новороссийска, который он назвал "самым страшным" городом на побережье Черного моря.
Ранее он рассказал, что из всех городов на юге России Новороссийск ему нравится меньше всего. Артист счел его "страшным" и "странным местом", к которому "никакой гламур не может прилепиться".
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 11:20Культура
Иван Охлобыстин написал пьесу для Михаила Ефремова
"Простите меня, добрые жители Новороссийска", — приводит его слова издание "Дни.ру".
Охлобыстин добавил, что свое высказывание "ляпнул сдуру" и назвал жителей города его главным украшением.
12952353931
Обсудить 17
КультураТуризмНовости - ТуризмРоссияЧерное мореИван ОхлобыстинНовороссийск
Популярные комментарии
Такой же как и Ефремов клоун.
1 сентября, 19:32
Арсений Новиков
22200020
Но город то действительно унылый
1 сентября, 19:47
Николай Негодник
2531105
Рекомендуем
Лось
Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику
Лекция Гасана Гусейнова в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Называвший русский язык "убогим" профессор ВШЭ Гусейнов уволился
Участники студенческой акции протеста в Минске
МИД ответил на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Меркель считает незаконными санкции США против "Северного потока — 2"
Актер Борис Клюев
Скончался народный артист России Борис Клюев
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Коронавирус
Бразильянка установила рекорд по длительности заражения коронавирусом
Мужчина со смартфоном
Раскрыта связь между смартфонами и опухолью мозга
Евгений Деданин
"Это месть": кто убил бизнесмена из Бугульмы, зарезавшего грабителей
Машина скорой помощи, в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии
Вид на район Профессорский уголок города Алушта
Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов не узнал себя на видео с места аварии
Траурные мероприятия, посвященные 10-й годовщине трагедии в Беслане
Журналисты Симоньян, Кирий и Степаненко рассказали о работе в Беслане
Многоцелевые истребители Су-27
МИД Дании вызвал посла России после инцидента с Су-27 над Балтикой
Сергей Вязовский
Экс-солист группы "Фристайл" умер в возрасте 47 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния