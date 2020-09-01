https://ria.ru/20200901/okhlobystin-1576599835.html

Охлобыстин извинился за слова о "самом страшном" городе на юге России

Актер Иван Охлобыстин извинился перед жителями Новороссийска, который он назвал "самым страшным" городом на побережье Черного моря. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T19:30

2020-09-01T19:30

2020-09-01T20:55

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черное море

иван охлобыстин

новороссийск

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Охлобыстин</a> извинился перед жителями <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийска</a>, который он назвал "самым страшным" городом на побережье <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черного моря</a>.Ранее он рассказал, что из всех городов на юге России Новороссийск ему нравится меньше всего. Артист счел его "страшным" и "странным местом", к которому "никакой гламур не может прилепиться"."Простите меня, добрые жители Новороссийска", — приводит его слова издание <a href="https://dni.ru/series/2020/9/1/458383.html" target="_blank">"Дни.ру"</a>.Охлобыстин добавил, что свое высказывание "ляпнул сдуру" и назвал жителей города его главным украшением.

https://ria.ru/20200811/1575626980.html

Арсений Новиков Такой же как и Ефремов клоун. 44

Николай Негодник Но город то действительно унылый 35

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черное море

новороссийск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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