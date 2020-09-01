https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576595745.html
На Тамбовщине открыт первый детский образовательный центр "IT-куб"
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин во вторник открыл Центр цифрового образования детей "IT-куб. Тамбов", где ежегодно смогут заниматься... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:07
2020-09-01T18:07
2020-09-01T18:07
тамбовская область
александр никитин
образование - общество
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<strong>ТАМБОВ, 1 сен - РИА Новости</strong>. Глава администрации Тамбовской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2" target="_blank">Александр Никитин</a> во вторник открыл Центр цифрового образования детей "IT-куб. Тамбов", где ежегодно смогут заниматься 400 детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Центр расположился в здании Информационно-выставочного центра ПАО "Пигмент".По федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" в 2020 году на создание центра было выделено около 24,3 миллиона рублей. Из этой суммы субсидия из федерального бюджета составила почти 13 миллионов рублей. Из бюджета Тамбовской области добавили 8,7 миллиона рублей, средства индустриального партнера составили 2,6 миллиона рублей."На одной площадке нам удалось сконцентрировать возможности системы образования, дополнительного образования, университетского сообщества и реальной сферы экономики в виде лидера отраслевого развития - завода "Пигмент". Я считаю это большой удачей и новыми горизонтами развития для всех предприятий Тамбовской области в сфере внедрения информационных технологий, - приводит пресс-служба слова Никитина.Он добавил, что по итогам конкурсного отбора федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" министерство просвещения РФ поддержало создание к 2022 году трех Центров цифрового образования "IT-куб" в Тамбовской области.<br>
https://ria.ru/20200828/proekt-1576453084.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр никитин, образование - общество
ТАМБОВ, 1 сен - РИА Новости
. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
во вторник открыл Центр цифрового образования детей "IT-куб. Тамбов", где ежегодно смогут заниматься 400 детей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Центр расположился в здании Информационно-выставочного центра ПАО "Пигмент".
"IT-куб - это инновационная образовательная площадка, где школьники смогут осваивать языки программирования, научатся писать приложения для мобильных устройств, работать с большими данными. Обучение будет идти по шести направлениям: "Мобильная разработка", "Программирование на Python", "VR-AR-разработка", "Кибергигиена и большие данные", "Системное администрирование" и "Программирование роботов". Помимо этого, на площадке оборудованы зона коворкинга и шахматная гостиная", - сказал представитель пресс-службы.
По федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" в 2020 году на создание центра было выделено около 24,3 миллиона рублей. Из этой суммы субсидия из федерального бюджета составила почти 13 миллионов рублей. Из бюджета Тамбовской области добавили 8,7 миллиона рублей, средства индустриального партнера составили 2,6 миллиона рублей.
"На одной площадке нам удалось сконцентрировать возможности системы образования, дополнительного образования, университетского сообщества и реальной сферы экономики в виде лидера отраслевого развития - завода "Пигмент". Я считаю это большой удачей и новыми горизонтами развития для всех предприятий Тамбовской области в сфере внедрения информационных технологий, - приводит пресс-служба слова Никитина.
Он добавил, что по итогам конкурсного отбора федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" министерство просвещения РФ поддержало создание к 2022 году трех Центров цифрового образования "IT-куб" в Тамбовской области.