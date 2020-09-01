https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576584303.html

Воробьева: качество образования на Кубани во время пандемии не пострадало

Ежегодно в Краснодарском крае число школьников увеличивается на 20 тысяч человек, это связано с активными миграционными процессами и с ростом рождаемости. О... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T15:49

2020-09-01T15:49

2020-09-01T15:49

краснодарский край

новороссийск

краснодар

интервью

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<em>Ежегодно в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a> число школьников увеличивается на 20 тысяч человек, это связано с активными миграционными процессами и с ростом рождаемости. О том, как региону удалось сохранить качество образования во время карантина, о мерах предосторожности в новом учебном году РИА Новости рассказала министр образования края Елена Воробьева:</em><strong>— Елена Викторовна, какое количество школьников в крае приступает к учебе в новом учебном году?</strong>— Около 700 тысяч учащихся, из них - 76 тысяч первоклассников. Мы третий регион в России по численности детей. Каждый год наш край прирастает примерно на 20 тысяч детей. Это связано и с увеличением рождаемости, и с миграционными процессами. Самые многочисленные школы расположены в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a>, <a href="http://ria.ru/location_Novorossijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Новороссийске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. В некоторых краснодарских школах есть и 15, и 20, и 30 первых классов.В связи с этим у нас активно строятся школы. Губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a> поставил задачу построить 50 новых школ до конца текущего года, 36 из них уже возведены. Они достаточно большие: рассчитаны на 1500, 1100 мест. Во многих из них отдельно построены начальные блоки - со своим пищеблоком, спортзалом и библиотекой. Фактически это "школа в школе". Даже в период пандемии было сохранено огромное внимание к социальной сфере, в том числе строительству школ.<strong>— Как вы оцениваете работу школ на "удаленке" в Краснодарском крае во время прошедшего карантина?</strong>— Массовый переход на дистанционное образование - очень нестандартный формат. Вместе с тем, полагаю, как и вся система в России, мы справились с этой задачей.Во время августовского педсовета под руководством губернатора он лично поблагодарил трех главных участников этого процесса: учителей, самих школьников и их родителей. Педагоги изначально готовились к тому, что будут вести дистанционные уроки из школ, у нас хорошее оснащение. Но в конечном итоге на удаленку пришлось переходить в домашних условиях. Спасибо детям, которые во время карантина очень старались, многие первоклассники тщательно готовились, специально переодевались, чтобы сесть перед компьютером и приступить к уроку. Спасибо и нашим родителям. Они впервые могли открыто видеть все уроки педагогов. И если раньше возникали какие-то вопросы, то теперь родители могли во время всего учебного дня быть вместе с ребенком и стать участником "открытого урока".Конечно, были и трудности. Потому что, как и в других регионах, у нас есть точки, где интернет не доступен. Есть также дети, у которых нет средств связи, компьютеров. Но мы с этой ситуацией справились.При поддержке губернатора края мы еще во время весенних каникул разработали проект "Телешкола Кубани", для которого было отснято 299 уроков, включая консультации по ЕГЭ. Над проектом вместе с нами работала команда в 70 человек, учителя впервые давали на пятимиллионную Кубань открытые видеоуроки. Педагоги очень волновались, но справились.Телешкола была рассчитана на детей с первого по одиннадцатый класс. Ежедневное расписание телевизионных уроков встраивалось в сетку вещания нашего регионального канала "Кубань 24". Уроки также повторялись в записи.По нашим оценкам, около 90% школьников от общего числа в крае воспользовались телешколой. Эфиры также выкладывались в интернет. Многие родители говорили, что дети их пересматривали. Сетка регионального телевещания в тот период была уникальной - выходили только новостные ленты и наши уроки: с восьми утра и до четырех часов дня.Чуть позже федеральное министерство подключилось и создало свои образовательные проекты, таким образом, было очень много источников информации, уроков, к которым дети могли подключаться.Система образования в этот период выдержала, показала свою стабильность. Это стало возможным при такой поддержке власти, педагогического и родительского сообщества. Мы работали также и с бизнес-сообществом, и со спонсорами, с акцией "Помоги учиться дома", были подключены к работе цифровые волонтеры педагогических вузов. Студенты помогали более возрастным педагогам преодолевать сложности при работе в конференцсвязи. Но сейчас это стало нормой, мы все привыкли к такому формату и нашли в нем много плюсов.На августовском педсовете мы проанализировали, нанес ли дистанционный формат урон образованию. И сделали вывод, что ничего катастрофического не произошло. Да, психологически было сложно. Но мы выяснили, что показатели качества образования на Кубани не пострадали, они сопоставимы с результатами за последние три года.Сейчас мы все соскучились по школе, хотим скорее вернуться к привычному формату.<strong>— Будет ли Кубань в случае необходимости снова переходить на удаленный формат образования?</strong>— Мы очень надеемся, что такой необходимости не возникнет. Но участники Телешколы предложили подумать о новом формате проекта и создать образовательный цикл. Мы поняли, что это востребованно и интересно. Планируем создать проект с некоторыми аспектами Телешколы, но, надеемся, что тотально больше не придется переходить на такой формат.<strong>— Расскажите, пожалуйста, об особенностях подготовки школ Кубани в новых условиях к этому учебному году.</strong>— Мы видим волнение родителей, которое подогревают недобросовестные представители СМИ, используя тему пандемии. Мы сделали все необходимое, но сейчас многое будет зависеть от нашей общей сознательности и готовности соблюдать правила. Муниципалитеты в рамках подготовки к новому учебному году потратили более 300 миллионов рублей на приобретение необходимых дезсредств и средств защиты. Край выделил 174 миллиона рублей из резервного фонда, чтобы приобрести рециркуляторы, которые будут работать в помещении во время нахождения там людей и обеззараживать воздух. Наша задача также - выполнить требования Роспотребнадзора, чтобы максимально ограничить контакты детей во время учебного процесса. В самой малочисленной школе у нас обучаются 12 детей, в самой большой школе 7200 учащихся - поэтому в каждой школе края своя модель, как они будут выполнять эти требования.Второго сентября у нас запланирован Урок здоровья, в котором будут участвовать волонтеры-медики. У нас запланирован информационный блок для учащихся с первого по одиннадцатый класс, в рамках которого им объяснят правила поведения и сохранения здоровья в условиях пандемии. Рассчитываем, что учителя будут также показывать на своем примере правила поведения в новых условиях: так, например, они не будут жать друг другу руки при встрече. Сейчас необходимо перестроить мышление, стереотипы поведения. Что касается масок, они будут обязательны только для работников пищеблока и технических работников. Учителя будут в общественных местах также в масках, но во время уроков такой жесткой рекомендации нет.<strong>— Изменился ли в этом году формат праздничных линеек в крае из-за пандемии?</strong>— В этом году принято решение, что праздничные линейки проводятся только для первоклассников и выпускников девятых и одинадцатых классов. Исходя из количества детей, каждая школа самостоятельно принимала решение, как именно их организовать.Еще одна особенность этого первого сентября в школах Кубани - уроки, посвященные 75-летию Победы. Для нас очень важно, чтобы наши школы сохраняли не только образовательный аспект, но и воспитательный.

https://ria.ru/20200327/1569239834.html

https://ria.ru/20200703/1573856969.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191029/1560372314.html

https://ria.ru/20200820/1576033344.html

https://ria.ru/20200528/1572118531.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, краснодар, интервью