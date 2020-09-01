https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576568512.html

Более 230 тысяч учеников сели за парты в Оренбуржье первого сентября

Более 230 тысяч учеников, в том числе около 30 тысяч первоклассников, сели за парты в Оренбургской области 1 сентября сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:17

2020-09-01T12:17

2020-09-01T12:17

оренбургская область

денис паслер

образование - общество

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<strong>ОРЕНБУРГ, 1 сен – РИА Новости</strong>. Более 230 тысяч учеников, в том числе около 30 тысяч первоклассников, сели за парты в <a href="https://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast" target="_blank">Оренбургской области</a> 1 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.Всего учащихся приняли 874 общеобразовательные организации, включая десять частных школ, говорится в сообщении.Педагогическое сообщество региона представляют более 15 тысяч учителей.Впервые в учебном году двери распахнут три сельские школы, рассчитанные на более 800 мест – в поселке Домбаровском Домбаровского района, селе Имени 9 Января Оренбургского района и селе Черный Отрог Саракташского района. Пресс-служба отмечает, что на данный момент продолжается строительство двух школ - в 16 микрорайоне Оренбурга на 1135 мест и Пономаревском районе на 150 мест. На сегодняшний день завершен комплексный капитальный ремонт школ в Ясненском городском округе и Александровском районе. Еще в 13 школах до конца года ремонтные работы будут выполнены в рамках федеральной программы благоустройства школьных зданий, заканчивается ремонт 25 спортивных залов в 25 сельских муниципалитетах области. Все строительные и ремонтные работы в учебных и общеобразовательных учреждениях ведутся под контролем губернатора региона Дениса Паслера. Перед началом учебного года, он отметил, что остаются пять территорий, где школьные спортивные залы в полной мере не готовы к началу учебного года. Пресс-служба сообщает, что в 22 образовательных организациях региона созданы условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того в Оренбуржье появится 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста".

https://ria.ru/20200827/orenburg-1576386086.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис паслер, образование - общество