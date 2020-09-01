https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576546286.html

Школьники Костромы вдохнут новую жизнь в станцию юннатов

Власти Костромы решили реконструировать станцию юннатов, построив на ее месте современное образовательное пространство для школьников. В ресурсном центре... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T08:00

2020-09-01T08:00

2020-09-01T08:00

кострома

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общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Власти Костромы решили реконструировать станцию юннатов, построив на ее месте современное образовательное пространство для школьников. В ресурсном центре естественно-научного образования запланирована креативная зона, исследовательские лаборатории и аптекарский огород. На реализацию проекта выделено 103 миллиона рублей, строительство планируют начать уже в следующем году.В центре будут организованы занятия по биологии, химии и основам медицины для учеников школы №30, однако и дети из лицеев №32 и №34 смогут посещать уроки. Ежедневно здесь будут обучаться около 100 учащихся."В нем разместятся кабинеты химии, биологии, исследовательские лаборатории, креативная зона для проектной деятельности учащихся. На территории нового центра появятся несколько практических зон для аптекарского огорода, учебно-опытного участка, а также альпийская горка из растений, которые встречаются в нашей полосе, и зеленый класс", – сообщает пресс-служба региона.Главной задачей преподавателей центра станет подготовка детей к поступлению в специализированные вузы, считает учитель биологии школы №30 Алексей Пигалев, который будет вести уроки в новом центре."Создание современной образовательной площадки позволит повысить уровень подготовки школьников и интерес подрастающего поколения к получению врачебных специальностей", – сообщили в пресс-службе.Кроме того, в центре планируют проводить эколого-биологические мероприятия с охватом до 5 тысяч человек в год.

https://na.ria.ru/20200831/vshe-1576529281.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кострома, хорошие новости, общество