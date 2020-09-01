Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576546286.html
Школьники Костромы вдохнут новую жизнь в станцию юннатов
Власти Костромы решили реконструировать станцию юннатов, построив на ее месте современное образовательное пространство для школьников. В ресурсном центре... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T08:00
2020-09-01T08:00
кострома
хорошие новости
хорошие новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576534839_0:156:1500:1000_1400x0_80_0_0_77ae404a704680b116a23ee418bcc201.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Власти Костромы решили реконструировать станцию юннатов, построив на ее месте современное образовательное пространство для школьников. В ресурсном центре естественно-научного образования запланирована креативная зона, исследовательские лаборатории и аптекарский огород. На реализацию проекта выделено 103 миллиона рублей, строительство планируют начать уже в следующем году.В центре будут организованы занятия по биологии, химии и основам медицины для учеников школы №30, однако и дети из лицеев №32 и №34 смогут посещать уроки. Ежедневно здесь будут обучаться около 100 учащихся."В нем разместятся кабинеты химии, биологии, исследовательские лаборатории, креативная зона для проектной деятельности учащихся. На территории нового центра появятся несколько практических зон для аптекарского огорода, учебно-опытного участка, а также альпийская горка из растений, которые встречаются в нашей полосе, и зеленый класс", – сообщает пресс-служба региона.Главной задачей преподавателей центра станет подготовка детей к поступлению в специализированные вузы, считает учитель биологии школы №30 Алексей Пигалев, который будет вести уроки в новом центре."Создание современной образовательной площадки позволит повысить уровень подготовки школьников и интерес подрастающего поколения к получению врачебных специальностей", – сообщили в пресс-службе.Кроме того, в центре планируют проводить эколого-биологические мероприятия с охватом до 5 тысяч человек в год.
https://na.ria.ru/20200831/vshe-1576529281.html
кострома
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576534839_167:0:1500:1000_1400x0_80_0_0_ec09b127a5cf4683fef0a844adf984f0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кострома, хорошие новости, общество

Школьники Костромы вдохнут новую жизнь в станцию юннатов

08:00 01.09.2020
94
© РИА Новости / Виталий ТимкивУченики на уроке химии
Ученики на уроке химии - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Власти Костромы решили реконструировать станцию юннатов, построив на ее месте современное образовательное пространство для школьников. В ресурсном центре естественно-научного образования запланирована креативная зона, исследовательские лаборатории и аптекарский огород. На реализацию проекта выделено 103 миллиона рублей, строительство планируют начать уже в следующем году.
В центре будут организованы занятия по биологии, химии и основам медицины для учеников школы №30, однако и дети из лицеев №32 и №34 смогут посещать уроки. Ежедневно здесь будут обучаться около 100 учащихся.
"В нем разместятся кабинеты химии, биологии, исследовательские лаборатории, креативная зона для проектной деятельности учащихся. На территории нового центра появятся несколько практических зон для аптекарского огорода, учебно-опытного участка, а также альпийская горка из растений, которые встречаются в нашей полосе, и зеленый класс", – сообщает пресс-служба региона.
Непрерывное экологическое образование: эксперты обсудили за и против - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 14:15
ВШЭ ограничила прием студентов-платников из-за новой программы развития
Главной задачей преподавателей центра станет подготовка детей к поступлению в специализированные вузы, считает учитель биологии школы №30 Алексей Пигалев, который будет вести уроки в новом центре.
"Создание современной образовательной площадки позволит повысить уровень подготовки школьников и интерес подрастающего поколения к получению врачебных специальностей", – сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в центре планируют проводить эколого-биологические мероприятия с охватом до 5 тысяч человек в год.
900000
Обсудить 0
Хорошие новостиКостромаХорошие новостиОбщество
Рекомендуем
Первоклассники на уроке
В Ульяновске откроется инновационная "Школа полного дня"
Мужчина за решеткой
Покормил рыб — и в тюрьму? За что можно угодить за решетку за границей
Американские военные в Багдаде, Ирак
"Разошлись по домам с оружием". Победы и просчеты иракской кампании США
Владимир Мартышин
"Идиот" из столицы". Они бросили Москву ради села и сделали невероятное
Икона Божией Матери Донская. Работа Феофана Грека
"Конкурент Рублева". Ученые ищут автора знаменитой Донской иконы
Центр занятости населения в Новосибирске
Выплаты, долги, кредиты, ОСАГО: что изменится с 1 сентября
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске
Что нам делать с Белоруссией?
Джеффри Раш в фильме Король говорит!
Король говорит: как не бояться публичных выступлений
Первоклассница за партой
На учебу в январе. Что вы знаете о школьных традициях?
Сила мысли
Сила мысли: ученые предложили новый способ общения пережившим инсульт
Петрушка и укроп на кухонном столе
Ученый развеял британский миф о любви российских космонавтов к укропу
Покупатель в супермаркете
Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре
Задержанный Анатолий Шанауров
"Убивал кувалдой": на Урале поймали последователя Битцевского маньяка
Ученики на торжественной линейке в киевской школе
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
Здание Московского государственного института международных отношений
Вице-губернатор Забайкалья заявила о травле дочери, поступившей в МГИМО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:39В США более 50 темнокожих бизнесменов обвинили McDonald's в дискриминации
11:36Ростуризм получит 1,2 миллиарда рублей на развитие внутреннего туризма
11:34Безработный уплатил долг в 86 тысяч рублей после ареста частного самолета
11:30В Белоруссии вынесли приговор по делу о взрывах на салюте в Минске
11:28Суд продолжил допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
11:26"Будет время на акклиматизацию". Москвичам рассказали о погоде осенью
11:19Лавров раскритиковал действия Литвы в отношении Белоруссии
11:19Земле предсказали худший сценарий климатической катастрофы
11:17Синоптики подвели погодные итоги лета в Москве
11:13В Турции арестовали "эмира" ИГ*
11:09Ученые оценили плюсы и минусы различных диет
11:07Лавров раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2"
11:07"Это неэтично". Лавров призвал Запад не вмешиваться в дела Белоруссии
11:07В России началась вакцинация против гриппа
11:03Лавров обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия
11:00Малышева назвала критиков режима самоизоляции дебилами
11:00БелАЗ опроверг сообщения об остановке производства
10:58Ефремова везут в суд на заседание по делу о ДТП
10:54Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии
10:47Лукашенко призвал белорусов направить энергию в созидательное русло
Лента новостейМолния