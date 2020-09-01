https://ria.ru/20200901/oak-1576566402.html

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

Объединенная авиастроительная компания должна банкам около 530 миллиардов рублей, рассказал в интервью РБК индустриальный директор авиакластера "Ростеха"... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:44

2020-09-01T11:44

2020-09-01T12:04

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Объединенная авиастроительная компания должна банкам около 530 миллиардов рублей, рассказал в интервью <a href="http://ria.ru/organization_RBK/" target="_blank" data-auto="true">РБК</a> индустриальный директор авиакластера "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Serdjukov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Сердюков</a>.Такая сумма задолженности возникла из-за выполнения "государственных задач" в прошлом. Сердюков отметил, что в то время <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">ОАК</a> кредитовалась на "очень невыгодных условиях"."Есть определенная формула, по которой высчитывалось, сколько денег могло компенсировать государство. По этой формуле получилось, что не все 500, а только часть", — добавил он.В итоге государство согласилось погасить долг в 250 миллиардов рублей, а еще 150 миллиардов реструктурируют.Ранее глава "Ростеха" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHemezov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чемезов</a> и вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> оценили задолженность ОАК перед банками в 350 миллиардов рублей.В <a href="https://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank">Объединенную авиастроительную корпорацию</a> входят предприятия, разрабатывающие <a href="http://ria.ru/product_MS-21/" target="_blank" data-auto="true">МС-21</a>, Sukhoi <a href="http://ria.ru/product_SuperJet_100/" target="_blank" data-auto="true">Superjet</a> 100, <a href="http://ria.ru/product_Su-57/" target="_blank" data-auto="true">Су-57</a>, <a href="http://ria.ru/product_MiG_35/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-35</a> и многие другие.В конце 2019 года гендиректор ОАК Юрий Слюсарь говорил, что компания намерена выйти на производство более 200 самолетов в год. Он напомнил, что за последние несколько лет были подняты в воздух четыре разные машины - <a href="https://ria.ru/product_MS-21" target="_blank">МС-21</a>, модернизированный <a href="https://ria.ru/product_Tu_160" target="_blank">Ту-160</a>, легкий транспортник <a href="https://ria.ru/product_IL-112V" target="_blank">Ил-112В</a>, а также тяжелый беспилотник "Охотник".

https://ria.ru/20200803/1575302266.html

https://ria.ru/20200720/1574592433.html

Бывший Спецназовец Обокрал,ещё и должны остались.Учитесь,как работать! 61

WestKate Ну надо же! Создали огромную Авиастроительную корпорацию, которую запихнули в еще большую корпорацию Ростех, где все "свои да наши" гос. деньги между собой делят, а теперь долги оказывается, дайте еще денег. Никогда такого не было и вот опять! 52

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

объединенная авиастроительная корпорация (оак)