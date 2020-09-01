Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/oak-1576566402.html
Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей
Объединенная авиастроительная компания должна банкам около 530 миллиардов рублей, рассказал в интервью РБК индустриальный директор авиакластера "Ростеха"... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:44
2020-09-01T12:04
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564582114_0:19:960:559_1400x0_80_0_0_070509c49c2ec82c1089a26f3c5f342b.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Объединенная авиастроительная компания должна банкам около 530 миллиардов рублей, рассказал в интервью <a href="http://ria.ru/organization_RBK/" target="_blank" data-auto="true">РБК</a> индустриальный директор авиакластера "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>" <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Serdjukov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Сердюков</a>.Такая сумма задолженности возникла из-за выполнения "государственных задач" в прошлом. Сердюков отметил, что в то время <a href="http://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank" data-auto="true">ОАК</a> кредитовалась на "очень невыгодных условиях"."Есть определенная формула, по которой высчитывалось, сколько денег могло компенсировать государство. По этой формуле получилось, что не все 500, а только часть", — добавил он.В итоге государство согласилось погасить долг в 250 миллиардов рублей, а еще 150 миллиардов реструктурируют.Ранее глава "Ростеха" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHemezov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чемезов</a> и вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Borisov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Борисов</a> оценили задолженность ОАК перед банками в 350 миллиардов рублей.В <a href="https://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank">Объединенную авиастроительную корпорацию</a> входят предприятия, разрабатывающие <a href="http://ria.ru/product_MS-21/" target="_blank" data-auto="true">МС-21</a>, Sukhoi <a href="http://ria.ru/product_SuperJet_100/" target="_blank" data-auto="true">Superjet</a> 100, <a href="http://ria.ru/product_Su-57/" target="_blank" data-auto="true">Су-57</a>, <a href="http://ria.ru/product_MiG_35/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-35</a> и многие другие.В конце 2019 года гендиректор ОАК Юрий Слюсарь говорил, что компания намерена выйти на производство более 200 самолетов в год. Он напомнил, что за последние несколько лет были подняты в воздух четыре разные машины - <a href="https://ria.ru/product_MS-21" target="_blank">МС-21</a>, модернизированный <a href="https://ria.ru/product_Tu_160" target="_blank">Ту-160</a>, легкий транспортник <a href="https://ria.ru/product_IL-112V" target="_blank">Ил-112В</a>, а также тяжелый беспилотник "Охотник".
https://ria.ru/20200803/1575302266.html
https://ria.ru/20200720/1574592433.html
Обокрал,ещё и должны остались.Учитесь,как работать!
61
Ну надо же! Создали огромную Авиастроительную корпорацию, которую запихнули в еще большую корпорацию Ростех, где все "свои да наши" гос. деньги между собой делят, а теперь долги оказывается, дайте еще денег. Никогда такого не было и вот опять!
52
25
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564582114_0:0:960:720_1400x0_80_0_0_b7b0baf016da6b5d98b57727fea50a08.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
объединенная авиастроительная корпорация (оак)

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

11:44 01.09.2020 (обновлено: 12:04 01.09.2020)
18179
© Фото : РостехСтенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на авиасалоне Singapore Airshow 2020 в Сингапуре
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на авиасалоне Singapore Airshow 2020 в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Ростех
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Объединенная авиастроительная компания должна банкам около 530 миллиардов рублей, рассказал в интервью РБК индустриальный директор авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.
Такая сумма задолженности возникла из-за выполнения "государственных задач" в прошлом. Сердюков отметил, что в то время ОАК кредитовалась на "очень невыгодных условиях".
Генеральный директор, председатель правления ПАО Объединенная авиастроительная корпорация Юрий Слюсарь во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 13:38
Путин спросил у главы ОАК о плане финансового оздоровления компании
"Есть определенная формула, по которой высчитывалось, сколько денег могло компенсировать государство. По этой формуле получилось, что не все 500, а только часть", — добавил он.
В итоге государство согласилось погасить долг в 250 миллиардов рублей, а еще 150 миллиардов реструктурируют.
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов оценили задолженность ОАК перед банками в 350 миллиардов рублей.
В Объединенную авиастроительную корпорацию входят предприятия, разрабатывающие МС-21, Sukhoi Superjet 100, Су-57, МиГ-35 и многие другие.
В конце 2019 года гендиректор ОАК Юрий Слюсарь говорил, что компания намерена выйти на производство более 200 самолетов в год. Он напомнил, что за последние несколько лет были подняты в воздух четыре разные машины - МС-21, модернизированный Ту-160, легкий транспортник Ил-112В, а также тяжелый беспилотник "Охотник".
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 13:13
Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"
613661550
Обсудить 25
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
Популярные комментарии
Обокрал,ещё и должны остались.Учитесь,как работать!
1 сентября, 12:11
Бывший Спецназовец
5072002
Ну надо же! Создали огромную Авиастроительную корпорацию, которую запихнули в еще большую корпорацию Ростех, где все "свои да наши" гос. деньги между собой делят, а теперь долги оказывается, дайте еще денег. Никогда такого не было и вот опять!
1 сентября, 12:11
WWestKate
3891103
Рекомендуем
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
Стрелявшего в Крайстчерче приравняли к террористической организации
Полиция в США
В Лос-Анджелесе помощники шерифа застрелили темнокожего велосипедиста
Актер Жерар Депардье
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине
Ялта
ООН запросила дополнительные данные о водоснабжении Крыма
Президент России Владимир Путин выступает на всероссийском открытом уроке Помнить — значит знать в режиме видеоконференции
Путин: кто-то забывает, что именно Германия напала на СССР в 1941 году
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Врач рассказал, как отличить коронавирус от гриппа
Врач скорой помощи
В Москве за сутки 1262 пациента излечились от коронавируса
Писатель Владислав Крапивин
Названа причина смерти писателя Владислава Крапивина
Атмосфера Земли
Земле предсказали худший сценарий климатической катастрофы
Ученики на торжественной линейке в киевской школе
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
Подгорица
В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
LIVE: Визит Александра Лукашенко в Барановичи
Визит Александра Лукашенко в Барановичи. Прямая трансляция
Борис Корчевников
Онколог прокомментировал сообщения об осложнениях у Корчевникова
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске
Что нам делать с Белоруссией?
Алексей Навальный
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния