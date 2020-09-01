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Сердюков рассказал о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей
Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками составляют приблизительно 530 миллиардов рублей. Об этом в интервью РБК сообщил... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T09:54
2020-09-01T11:08
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
анатолий сердюков
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками составляют приблизительно 530 миллиардов рублей. Об этом в интервью <a href="https://www.rbc.ru/business/31/08/2020/5f468cad9a7947840b4377e6" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> сообщил индустриальный директор авиакластера "Ростеха" <a href="https://ria.ru/person_Anatolijj_Serdjukov/" target="_blank">Анатолий Сердюков</a>.Речь идет о старых долгах, которые образовались в результате выполнения "государственных задач". Тогда ОАК кредитовалась на "очень невыгодных условиях", пояснил он.В результате было принято решение, что государство погасит долг в 250 миллиардов рублей, а долги в 150 миллиардов реструктурируют. Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов говорили, что задолженность ОАК перед банками составляет 350 миллиардов рублей.В <a href="https://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank">Объединенную авиастроительную корпорацию</a> входят предприятия, разрабатывающие МС-21, Sukhoi Superjet 100, Су-57, МиГ-35 и многие другие.
https://ria.ru/20200803/1575302266.html
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Давайте Беларусь лучше обсуждать. Своих проблем у нас нет, а если есть то решаются :) Олигархи нас не дерут, предприятия не закрываются, западные корпорации нас не скупают (Рено, Даймлер, Вим Биль Дам ... ). Исправлять и восстанавливать тут не чего. Все проблемы у соседей.
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россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), анатолий сердюков, экономика

Сердюков рассказал о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

09:54 01.09.2020 (обновлено: 11:08 01.09.2020)
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© Фото : РостехСтенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на авиасалоне Singapore Airshow 2020 в Сингапуре
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на авиасалоне Singapore Airshow 2020 в Сингапуре - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Ростех
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками составляют приблизительно 530 миллиардов рублей. Об этом в интервью РБК сообщил индустриальный директор авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.
Речь идет о старых долгах, которые образовались в результате выполнения "государственных задач". Тогда ОАК кредитовалась на "очень невыгодных условиях", пояснил он.

"Есть определенная формула, по которой высчитывалось, сколько денег могло компенсировать государство. По этой формуле получилось, что не все 500, а только часть", — добавил Сердюков.

В результате было принято решение, что государство погасит долг в 250 миллиардов рублей, а долги в 150 миллиардов реструктурируют.
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов говорили, что задолженность ОАК перед банками составляет 350 миллиардов рублей.
В Объединенную авиастроительную корпорацию входят предприятия, разрабатывающие МС-21, Sukhoi Superjet 100, Су-57, МиГ-35 и многие другие.
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Обсудить 12
РоссияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Анатолий СердюковЭкономика
Популярные комментарии
Опять Васильеву посадят.....
1 сентября, 10:40
Oleg Gorbunov
16211100
Давайте Беларусь лучше обсуждать. Своих проблем у нас нет, а если есть то решаются :) Олигархи нас не дерут, предприятия не закрываются, западные корпорации нас не скупают (Рено, Даймлер, Вим Биль Дам ... ). Исправлять и восстанавливать тут не чего. Все проблемы у соседей.
1 сентября, 10:44
Юрий Петрович .
1740125
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