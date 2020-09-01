https://ria.ru/20200901/oak-1576559766.html
Сердюков рассказал о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей
Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками составляют приблизительно 530 миллиардов рублей. Об этом в интервью РБК сообщил... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T09:54
2020-09-01T09:54
2020-09-01T11:08
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
анатолий сердюков
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками составляют приблизительно 530 миллиардов рублей. Об этом в интервью <a href="https://www.rbc.ru/business/31/08/2020/5f468cad9a7947840b4377e6" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> сообщил индустриальный директор авиакластера "Ростеха" <a href="https://ria.ru/person_Anatolijj_Serdjukov/" target="_blank">Анатолий Сердюков</a>.Речь идет о старых долгах, которые образовались в результате выполнения "государственных задач". Тогда ОАК кредитовалась на "очень невыгодных условиях", пояснил он.В результате было принято решение, что государство погасит долг в 250 миллиардов рублей, а долги в 150 миллиардов реструктурируют. Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов говорили, что задолженность ОАК перед банками составляет 350 миллиардов рублей.В <a href="https://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank">Объединенную авиастроительную корпорацию</a> входят предприятия, разрабатывающие МС-21, Sukhoi Superjet 100, Су-57, МиГ-35 и многие другие.
https://ria.ru/20200803/1575302266.html
Oleg Gorbunov
Опять Васильеву посадят.....
39
Юрий Петрович .
Давайте Беларусь лучше обсуждать. Своих проблем у нас нет, а если есть то решаются :) Олигархи нас не дерут, предприятия не закрываются, западные корпорации нас не скупают (Рено, Даймлер, Вим Биль Дам ... ). Исправлять и восстанавливать тут не чего. Все проблемы у соседей.
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россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), анатолий сердюков, экономика