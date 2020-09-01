https://ria.ru/20200901/oak-1576559766.html

Сердюков рассказал о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками составляют приблизительно 530 миллиардов рублей. Об этом в интервью РБК сообщил... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T09:54

2020-09-01T09:54

2020-09-01T11:08

россия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

анатолий сердюков

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками составляют приблизительно 530 миллиардов рублей. Об этом в интервью <a href="https://www.rbc.ru/business/31/08/2020/5f468cad9a7947840b4377e6" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> сообщил индустриальный директор авиакластера "Ростеха" <a href="https://ria.ru/person_Anatolijj_Serdjukov/" target="_blank">Анатолий Сердюков</a>.Речь идет о старых долгах, которые образовались в результате выполнения "государственных задач". Тогда ОАК кредитовалась на "очень невыгодных условиях", пояснил он.В результате было принято решение, что государство погасит долг в 250 миллиардов рублей, а долги в 150 миллиардов реструктурируют. Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов говорили, что задолженность ОАК перед банками составляет 350 миллиардов рублей.В <a href="https://ria.ru/organization_Obedinennaja_aviastroitelnaja_korporacija/" target="_blank">Объединенную авиастроительную корпорацию</a> входят предприятия, разрабатывающие МС-21, Sukhoi Superjet 100, Су-57, МиГ-35 и многие другие.

https://ria.ru/20200803/1575302266.html

Oleg Gorbunov Опять Васильеву посадят..... 39

Юрий Петрович . Давайте Беларусь лучше обсуждать. Своих проблем у нас нет, а если есть то решаются :) Олигархи нас не дерут, предприятия не закрываются, западные корпорации нас не скупают (Рено, Даймлер, Вим Биль Дам ... ). Исправлять и восстанавливать тут не чего. Все проблемы у соседей. 29

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), анатолий сердюков, экономика