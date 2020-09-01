https://ria.ru/20200901/naselenie-1576583456.html

Население России сократится за год более чем на 150 тысяч человек

Численность населения России в текущем году, по предварительным данным, может уменьшиться на 158 тысяч человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой проект единого... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T15:30

2020-09-01T15:30

2020-09-01T16:30

коронавирус covid-19

россия

михаил мишустин

общество

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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576226146_0:208:2080:1378_1400x0_80_0_0_950d8b1a4d89c2d2df9bfc3b517935fa.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Численность населения России в текущем году, по предварительным данным, может уменьшиться на 158 тысяч человек. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/economics/01/09/2020/5f4cca209a794742cc5d7b74?from=from_main_4" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК </a>со ссылкой проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года и плановый период до 2030 года. Отмечается, что этот спад станет максимальным за 14 лет, ситуация начнет улучшаться с 2022 года.Подлинность документа РБК подтвердили два источника, близких к правительству.Они подчеркнули, что план еще дорабатывают. По поручению премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>, направленные на достижение национальных целей структура и перечень мероприятий должны быть подготовлены к 1 сентября.Издание напомнило, что с 2018 года миграционный поток не компенсирует естественную убыль населения, поэтому общая численность жителей уменьшается. Так, в 2018 году она снизилась на 99,7 тысячи человек, а в прошлом году — на 32,1 тысячи человек, отмечает РБК.По данным Росстата, за первое полугодие этого года естественная убыль составляет 265,5 тысячи человек. При этом миграционный поток за период с января по июнь нынешнего года составил 48,8 тысяч, что смогло компенсировать естественную убыль населения за первое полугодие на 18,4 процента. Это объясняется закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Согласно плану, в целом за текущий год миграционный приток составит 188,1 тысячи человек. В следующем году темпы сокращения населения должны снизиться до минус 81,5 тысячи человек, а через год план прогнозирует положительный прирост. Ожидается, что к 2030 году общий годовой прирост численности населения страны составит 126,6 тысяч человек. Кроме того, в 2021 и 2022 году миграционный приток ускориться до 273,1 тысячи и 287,4 тысячи человек соответственно. Затем он будет превышать 300 тысяч ежегодно, отмечает издание.Демографические последствия пандемииРанее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА Новости, что в целом пандемия коронавируса не приведет к демографическому кризису в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>.Специалист напомнил, что в 2010 из-за жары в Центральной России было было более 50 тысяч смертей. "Коронавирус, если мы возьмем общий показатель смертности, то прирост смертности для <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> за первый квартал составляет 11 тысяч смертей, для <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> — 3,5 тысячи. Замечу, что в России за 2019 год было зарегистрировано 1,798 тысячи смертей", — сказал он.Еще в июле специалист подчеркнул, что пик смертности в России, как и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank">Европе</a>, уже пройден. По его словам, летальные исходы от COVID-19 продолжат регистрировать, но заметного прироста смертности из-за инфекции не будет.

https://ria.ru/20200722/1574723177.html

https://ria.ru/20200821/naselenie-1576072892.html

https://ria.ru/20200703/1573859348.html

Федор Сухов Оно сократилось бы и без пандемии, "благодаря" политике действующей власти 61

Нина Григорьева Проект единого плана правительства в текущем и последующих годах - сократить численность населения России под видом борьбы с пандемией с помощью вакцинирования! В результате чего, Голикова считает возможным резкое снижение бедности, аж в два раза. Когда нужно было поднять пенсионный возраст, правительство и та же Голикова утверждали, что россияне теперь все долгожители! 52

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество