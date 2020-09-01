https://ria.ru/20200901/naselenie-1576583456.html
Население России сократится за год более чем на 150 тысяч человек
Численность населения России в текущем году, по предварительным данным, может уменьшиться на 158 тысяч человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой проект единого... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T15:30
2020-09-01T15:30
2020-09-01T16:30
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Численность населения России в текущем году, по предварительным данным, может уменьшиться на 158 тысяч человек. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/economics/01/09/2020/5f4cca209a794742cc5d7b74?from=from_main_4" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК </a>со ссылкой проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года и плановый период до 2030 года. Отмечается, что этот спад станет максимальным за 14 лет, ситуация начнет улучшаться с 2022 года.Подлинность документа РБК подтвердили два источника, близких к правительству.Они подчеркнули, что план еще дорабатывают. По поручению премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a>, направленные на достижение национальных целей структура и перечень мероприятий должны быть подготовлены к 1 сентября.Издание напомнило, что с 2018 года миграционный поток не компенсирует естественную убыль населения, поэтому общая численность жителей уменьшается. Так, в 2018 году она снизилась на 99,7 тысячи человек, а в прошлом году — на 32,1 тысячи человек, отмечает РБК.По данным Росстата, за первое полугодие этого года естественная убыль составляет 265,5 тысячи человек. При этом миграционный поток за период с января по июнь нынешнего года составил 48,8 тысяч, что смогло компенсировать естественную убыль населения за первое полугодие на 18,4 процента. Это объясняется закрытием границ из-за пандемии коронавируса. Согласно плану, в целом за текущий год миграционный приток составит 188,1 тысячи человек. В следующем году темпы сокращения населения должны снизиться до минус 81,5 тысячи человек, а через год план прогнозирует положительный прирост. Ожидается, что к 2030 году общий годовой прирост численности населения страны составит 126,6 тысяч человек. Кроме того, в 2021 и 2022 году миграционный приток ускориться до 273,1 тысячи и 287,4 тысячи человек соответственно. Затем он будет превышать 300 тысяч ежегодно, отмечает издание.Демографические последствия пандемииРанее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА Новости, что в целом пандемия коронавируса не приведет к демографическому кризису в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>.Специалист напомнил, что в 2010 из-за жары в Центральной России было было более 50 тысяч смертей. "Коронавирус, если мы возьмем общий показатель смертности, то прирост смертности для <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> за первый квартал составляет 11 тысяч смертей, для <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> — 3,5 тысячи. Замечу, что в России за 2019 год было зарегистрировано 1,798 тысячи смертей", — сказал он.Еще в июле специалист подчеркнул, что пик смертности в России, как и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank">Европе</a>, уже пройден. По его словам, летальные исходы от COVID-19 продолжат регистрировать, но заметного прироста смертности из-за инфекции не будет.
https://ria.ru/20200722/1574723177.html
https://ria.ru/20200821/naselenie-1576072892.html
https://ria.ru/20200703/1573859348.html
Федор Сухов
Оно сократилось бы и без пандемии, "благодаря" политике действующей власти
61
Нина Григорьева
Проект единого плана правительства в текущем и последующих годах - сократить численность населения России под видом борьбы с пандемией с помощью вакцинирования! В результате чего, Голикова считает возможным резкое снижение бедности, аж в два раза. Когда нужно было поднять пенсионный возраст, правительство и та же Голикова утверждали, что россияне теперь все долгожители!
52
25
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.
Численность населения России в текущем году, по предварительным данным, может уменьшиться на 158 тысяч человек. Об этом сообщает РБК
со ссылкой проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года и плановый период до 2030 года.
Отмечается, что этот спад станет максимальным за 14 лет, ситуация начнет улучшаться с 2022 года.
Подлинность документа РБК подтвердили два источника, близких к правительству.
Они подчеркнули, что план еще дорабатывают. По поручению премьер-министра Михаила Мишустина
, направленные на достижение национальных целей структура и перечень мероприятий должны быть подготовлены к 1 сентября.
Издание напомнило, что с 2018 года миграционный поток не компенсирует естественную убыль населения, поэтому общая численность жителей уменьшается. Так, в 2018 году она снизилась на 99,7 тысячи человек, а в прошлом году — на 32,1 тысячи человек, отмечает РБК.
По данным Росстата, за первое полугодие этого года естественная убыль составляет 265,5 тысячи человек. При этом миграционный поток за период с января по июнь нынешнего года составил 48,8 тысяч, что смогло компенсировать естественную убыль населения за первое полугодие на 18,4 процента. Это объясняется закрытием границ из-за пандемии коронавируса.
Согласно плану, в целом за текущий год миграционный приток составит 188,1 тысячи человек. В следующем году темпы сокращения населения должны снизиться до минус 81,5 тысячи человек, а через год план прогнозирует положительный прирост.
Ожидается, что к 2030 году общий годовой прирост численности населения страны составит 126,6 тысяч человек. Кроме того, в 2021 и 2022 году миграционный приток ускориться до 273,1 тысячи и 287,4 тысячи человек соответственно. Затем он будет превышать 300 тысяч ежегодно, отмечает издание.
Демографические последствия пандемии
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал РИА Новости, что в целом пандемия коронавируса не приведет к демографическому кризису в России
.
Специалист напомнил, что в 2010 из-за жары в Центральной России было было более 50 тысяч смертей.
"Коронавирус, если мы возьмем общий показатель смертности, то прирост смертности для Москвы
за первый квартал составляет 11 тысяч смертей, для Санкт-Петербурга
— 3,5 тысячи. Замечу, что в России за 2019 год было зарегистрировано 1,798 тысячи смертей", — сказал он.
Еще в июле специалист подчеркнул, что пик смертности в России, как и в Европе
, уже пройден. По его словам, летальные исходы от COVID-19 продолжат регистрировать, но заметного прироста смертности из-за инфекции не будет.