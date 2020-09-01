https://ria.ru/20200901/myunkhen-1576531647.html

В Мюнхене сделали 14 улиц для отдыха горожан в период пандемии

Власти Мюнхена сделали пешеходными 14 улиц, чтобы местные жители в период пандемии и невозможности путешествовать могли там проводить свободное время, сообщает... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T14:52

2020-09-01T14:52

2020-09-01T14:52

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>Власти Мюнхена сделали пешеходными 14 улиц, чтобы местные жители в период пандемии и невозможности путешествовать могли там проводить свободное время, <a href="https://www.themayor.eu/en/munich-introduces-its-14-summer-streets" target="_blank">сообщает</a> The Mayor.На этой территории мэрия сузила проезжую часть, ввела ограничения скорости до пяти-десяти километров в час, а четыре улицы сделали полностью пешеходными, оборудовали на них детские и спортивные площадки. Кроме того, там появились зеленые зоны, кафе с верандами, скамейки.Введенные из-за коронавируса ограничения подтолкнули многие европейские города стать более "зелеными" и комфортными для пешеходов. Например, в Вильнюсе начали освобождать исторический центр от машин. В Лиссабоне, Брюсселе, Милане, Париже появилось больше велодорожек, чтобы горожане пересаживались с личных автомобилей и общественного транспорта на велосипеды и электросамокаты.

https://ria.ru/20200213/1564416968.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, брюссель, лиссабон (город), вильнюс, мюнхен, милан, париж