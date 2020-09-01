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Туризм
https://ria.ru/20200901/myunkhen-1576531647.html
В Мюнхене сделали 14 улиц для отдыха горожан в период пандемии
Власти Мюнхена сделали пешеходными 14 улиц, чтобы местные жители в период пандемии и невозможности путешествовать могли там проводить свободное время, сообщает... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:52
2020-09-01T14:52
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
брюссель
лиссабон (город)
вильнюс
мюнхен
милан
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>Власти Мюнхена сделали пешеходными 14 улиц, чтобы местные жители в период пандемии и невозможности путешествовать могли там проводить свободное время, <a href="https://www.themayor.eu/en/munich-introduces-its-14-summer-streets" target="_blank">сообщает</a> The Mayor.На этой территории мэрия сузила проезжую часть, ввела ограничения скорости до пяти-десяти километров в час, а четыре улицы сделали полностью пешеходными, оборудовали на них детские и спортивные площадки. Кроме того, там появились зеленые зоны, кафе с верандами, скамейки.Введенные из-за коронавируса ограничения подтолкнули многие европейские города стать более "зелеными" и комфортными для пешеходов. Например, в Вильнюсе начали освобождать исторический центр от машин. В Лиссабоне, Брюсселе, Милане, Париже появилось больше велодорожек, чтобы горожане пересаживались с личных автомобилей и общественного транспорта на велосипеды и электросамокаты.
https://ria.ru/20200213/1564416968.html
брюссель
лиссабон (город)
вильнюс
мюнхен
милан
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, брюссель, лиссабон (город), вильнюс, мюнхен, милан, париж

В Мюнхене сделали 14 улиц для отдыха горожан в период пандемии

14:52 01.09.2020
113
CC0 / flyupmik / Мюнхен
Мюнхен - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
CC0 / flyupmik /
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Власти Мюнхена сделали пешеходными 14 улиц, чтобы местные жители в период пандемии и невозможности путешествовать могли там проводить свободное время, сообщает The Mayor.
На этой территории мэрия сузила проезжую часть, ввела ограничения скорости до пяти-десяти километров в час, а четыре улицы сделали полностью пешеходными, оборудовали на них детские и спортивные площадки. Кроме того, там появились зеленые зоны, кафе с верандами, скамейки.
Введенные из-за коронавируса ограничения подтолкнули многие европейские города стать более "зелеными" и комфортными для пешеходов.
Например, в Вильнюсе начали освобождать исторический центр от машин. В Лиссабоне, Брюсселе, Милане, Париже появилось больше велодорожек, чтобы горожане пересаживались с личных автомобилей и общественного транспорта на велосипеды и электросамокаты.
Мюнхен - РИА Новости, 1920, 13.02.2020
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмБрюссельЛиссабон (город)ВильнюсМюнхенМиланПариж
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