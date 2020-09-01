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https://ria.ru/20200901/myshi-1576604962.html
Специалисты рассказали, как избавиться от "залетных" летучих мышей
Опасности в том, что в помещение залетела летучая мышь, нет, ее нужно осторожно выпустить, надев плотные перчатки, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T22:59
2020-09-01T22:59
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Опасности в том, что в помещение залетела летучая мышь, нет, ее нужно осторожно выпустить, надев плотные перчатки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Ранее в соцсетях появилась информация, что в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в помещение залетела летучая мышь."Летучие мыши залетают в квартиры, на балконы и другие помещения по ошибке. Часто это случается с молодыми и неопытными животными - вторая половина лета и начало осени. Ничего страшного или опасного в том, что к Вам залетела летучая мышь, нет", - сказали в пресс-службе.В ведомстве уточнили, что если летучая мышь летает, нужно подождать, пока она сядет на какую-нибудь поверхность."Летающую мышь невозможно поймать в воздухе без риска серьезно навредить ей. Ни в коем случае не пробуйте сбить животное: так его можно только покалечить. Когда летучая мышь сядет на поверхность, спокойно приблизьтесь к ней и, надев плотные перчатки, осторожно возьмите и посадите в коробку, после чего выпустите ее на улицу", - отметили специалисты.В пресс-службе добавили, что кости у летучей мыши очень хрупкие, поэтому брать ее в руки нужно максимально осторожно, только в плотных перчатках, во избежание получения укуса.
https://ria.ru/20200809/1575483077.html
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москва, общество

Специалисты рассказали, как избавиться от "залетных" летучих мышей

22:59 01.09.2020
335
© Фото : Tine IvaničЛетучая мышь
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Tine Ivanič
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасности в том, что в помещение залетела летучая мышь, нет, ее нужно осторожно выпустить, надев плотные перчатки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в центре Москвы в помещение залетела летучая мышь.
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
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"Летучие мыши залетают в квартиры, на балконы и другие помещения по ошибке. Часто это случается с молодыми и неопытными животными - вторая половина лета и начало осени. Ничего страшного или опасного в том, что к Вам залетела летучая мышь, нет", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что если летучая мышь летает, нужно подождать, пока она сядет на какую-нибудь поверхность.
"Летающую мышь невозможно поймать в воздухе без риска серьезно навредить ей. Ни в коем случае не пробуйте сбить животное: так его можно только покалечить. Когда летучая мышь сядет на поверхность, спокойно приблизьтесь к ней и, надев плотные перчатки, осторожно возьмите и посадите в коробку, после чего выпустите ее на улицу", - отметили специалисты.
В пресс-службе добавили, что кости у летучей мыши очень хрупкие, поэтому брать ее в руки нужно максимально осторожно, только в плотных перчатках, во избежание получения укуса.
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 01.05.2020
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